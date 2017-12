2018’E DOĞRU… 2017’NİN TAMAMLANMASINA GÜNLER KALDI

2017’nin tamamlanmasına günler kaldı. Dünya, iyisiyle kötüsüyle 2017’ye veda edip, 2018’i karşılamaya hazırlanıyor.

Yılın son günlerinde cadde ve sokaklarda, alışveriş merkezlerinde, marketlerde son hazırlıklarını yapan vatandaşların yoğunluğu var. Birçok işyerinde de kutlama yapılıyor. Özellikle büyük kentlerde yeni yıl nedeniyle trafikteki yoğunluk arttı.

2018’in ilk günü Pazartesine denk geldiğinden 1 Ocak resmi tatil olacak.

Yeni yılın ilk günü hava soğuk ve yağışlı olacak. 31 Aralık’ta gün boyu ve gece de yağmur bekleniyor. 1 Ocak’ta sadece sabah saatlerinde yağış bekleniyor. Hava gün içinde açacak ama soğuk olacak. Pazardan itibaren sıcaklık 3-4 derece düşecek. Öte yandan, yılın son günlerinde de ülkede yine toz zerrecikleri etkili olacak.

31 Aralık akşamı Girne’de ve Gazimağusa’da meydan konserleri olacak. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yeni yıl nedeniyle basına resepsiyon verecek. Resepsiyon yarın akşam Hidden Garden’da olacak ve saat 19.00’da başlayacak.

Polis Genel Müdürlüğü, yeni yıl kutlamalarının huzur ve güven ortamında gerçekleşebilmesi için emniyet tedbirlerinin üst seviyeye çıkarıldığını duyurdu.

Polisin yeni yılla ilgili uyarıları da var. Bu uyarıların başında 31 Aralık akşamı ateşli silah ve alkollü araç kullanılmaması geliyor.

Yeni yılın değişmez ve en büyük heyecanı piyango çekilişleri olacak. Devlet Piyangosu, yılbaşı akşamı toplam 2 milyon 512 bin TL ikramiye dağıtacak.

YENİ YILDA HAVA NASIL OLACAK?

Yeni yıl soğuk ve yağışlı havayla karşılanacak. Ayrıca Kuzey Afrika’dan taşınan toz zerrecikleri bugünden Cumartesine kadar 3 gün boyunca ülkede etkili olacak.

Yeni yılın ilk günlerine kadar yer yer yağmur bekleniyor. 31 Aralık Pazar günü ise hava sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu olacak. Pazar ve pazartesi hava soğuyacak. Sıcaklık 3-4 derece birden düşecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 28 Aralık- 03 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemiyle serin ve nemli, 31 Aralık Pazar ve 1 Ocak Pazartesi günleri soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava bugün parçalı bulutlu yer yer hafif yağmurlu, yarın parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu olacak.

30 Aralık Cumartesi günü hava parçalı zamanla çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, 31 Aralık Pazar günü parçalı çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek. 1 Ocak Pazar günü hava parçalı bulutlu günün ilk saatleri sağanak yağmurlu zamanla az bulutlu olacak. Salı ve Çarşamba günü hava açık geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 17 ile 20, Pazar ve Pazartesi günleri ise 13 – 16 santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk günü güney ve doğu, diğer günlerde ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

METEOROLOJİ, TOZ ZERRECİKLERİ KONUSUNDA UYARDI

Öte yandan Meteoroloji Dairesi, 3 gün boyunca ülkede etkili olacak toz zerrecikleri konusunda uyardı. Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, Kuzey Afrika üzerinden taşınan ve bugünden cumartesine kadar etkili olacak toz zerreciklerinin hava kirliliği yaratacağı kaydedilerek, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olması istendi.

POLİS’TEN AÇIKLAMA

Yeni yıl nedeniyle yayımlanan mesajda polis, vatandaşları özellikle trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı, 2018’in devlet, ülke ve vatandaşlar için hayırlı olmasını diledi.

“Üzücü olayların yaşanmaması en büyük dileğimizdir” ifadelerine yer verilen mesajda, “Trafikte önceliğiniz, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak olsun. Yaşam hakkı her şeyin üstündedir. Bunu unutmayınız ve yaşam hakkınızı kimsenin elinizden almasına asla izin vermeyiniz” denildi.

Polis Genel Müdürlüğü, vatandaşlara, “Trafik kurallarına mutlaka uyun. Sürat yapmayın, alkollü araç kullanmayın” çağrısı yaparak, süratin yolları değil insan yaşamını kısaltacağını vurguladı.

Alkol alan sürücülerin gerekirse polisten yardım talep edebileceği belirtildi.

“Aracınızı kullanırken yolların konumunu dikkate alarak gerekli özeni gösteriniz. Kendinizin ve başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullananları ve trafik kurallarına uymayanları hiç çekinmeden polise bildiriniz” denilen Polis Genel Müdürlüğü mesajında, yeni yıl kutlamaları sırasında ateşli silah kullanılmaması gerektiği, ateşli silah kullanılmasının suç olduğu vurgulandı.Suç işleyenlerin en yakın polis karakoluna bildirilmesi de istendi.

Polis Genel Müdürlüğü’nün mesajında, “Bizleri ve halkımızı derin üzüntüye boğan, ülkemizi maddi ve manevi kayıplara uğratan trafik kazalarının önlenmesinde polis-halk işbirliğine son derece önem veriyoruz. Siz değerli halkımız, bu bilinçle polise her zaman yardımcı olacağınıza yürekten inanıyoruz” denildi.

PİYANGO HEYECANI, TOPLAM 2 MİLYON 512 BİN TL İKRAMİYE…

Yeni yılın değişmez ve en büyük heyecanı piyango çekilişleri olacak.

Devlet Piyangosu, yılbaşı çekilişinde toplam 2 milyon 512 bin TL ikramiye dağıtacak.

Yılbaşı özel çekilişinde verilecek büyük ikramiye 1 milyon TL. 31 Aralık Pazar akşamı Genç TV’de saat 20.30’da canlı yayında yapılacak çekiliş, 1 milyon TL sahibini bulana kadar tekrarlanacak.

1 milyonu takip eden diğer büyük ikramiyeler ise 50 bin TL, 25 bin TL ve 10 bin TL.

Dağıtılacak ikramiye listesi şöyle:

“1 adet 1 milyon TL,1 adet 50 bin TL, 1 adet 25 bin TL.5 adet 10 bin TL,5 adet 5 bin TL, 5 adet 2 bin 500 TL verilecek.15 adet bin TL, 15 adet 500 TL, 20 adet 250 TL, 20 adet 100 TL, 400 adet 75 TL, 4 bin adet 50 TL, 40 bin adet 25 TL, 90 adet teselli bin TL dağıtılacak. ”

GİRNE VE GAZİMAĞUSA’DA YENİYIL KONSERLERİ

TAK muhabirinin elde ettiği bilgiye göre, KKTC genelindeki 28 belediyeden sadece 2’si yılbaşı akşamı için meydanlarda etkinlik organize etti.

Buna göre, Gazimağusa Belediyesi’nin organizasyonunda Namık Kemal Meydanı’nda konser verilecek. İsmet Ekiz ve Koli Bandı saat 22.00’de sahneye çıkacak. Havai fişek gösteri ise saatler 24.00’ü gösterdiğinde Namık Kemal Meydanı’nda ve Maraş Mağusa Gelişim Akademisi’nde (MGA) olacak.

Girne Belediyesi’nin organizasyonuyla Ramadan Cemil Meydanı’nda da yeni yıl konseri verilecek. Niyal Öztürk ve grubu saat 22.00’de sahne alacak. Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, burada halka hitap ederek vatandaşların yeni yılını kutlayacak. Ardından etkinlik havai fişek gösterisiyle 00.30’a kadar devam edecek.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yeni yılın ülkeye ve dünyaya barış ve mutluluk getirmesini dileyerek, yılbaşı etkinliğine tüm halkın davetli olduğunu söyledi.



Tatlısu Belediyesi’nin sosyal tesisi Zambak Tatilköyü’nde ise Yılbaşı Özel Gala Programı düzenleniyor.

GİRNE, İSKELE VE GÜZELYURT BELEDİYELERİNDEN YILBAŞI ÖNLEMLERİ

Girne, İskele ve Güzelyurt belediyeleri yılbaşı için önlemler alındığını duyurdu.

Girne Belediyesi, yeni yıl süresince Girnelilere hizmet verebilmek için bir takım tedbirler aldı. Yeni yılın birinci günü dahil, Çarşı merkezi, Kordonboyu ve otellerin çöplerini toplayacak olan belediye, rutin programına uygun olarak temizlik hizmetleri verecek.

İçme suyu dağıtımında ise belirlenen programın aksamaması için gerekli önlemleri alan belediye, meydana gelebilecek arızalar için ekipler oluşturdu.

Vatandaş yılbaşı süresince Girne Belediyesi’ni acil durumlarda şu telefon numaralarından arayabilecek: “Bayındırlık, imar ve sağlık işleri 0548 881 21 14 / 0533 851 76 66; Temizlik işleri 0533 860 59 73 / 0548 882 31 20 / 0533 825 01 04; Su işleri 0542 882 11 18 / 0542 977 79 35; Kanalizasyon işleri 0533 870 20 16; Cenaze ve defin işleri 0533 840 52 20; Zabıta (kolluk) hizmetleri 0542 888 21 18 / 0533 836 88 17; Sağlık işleri 0533 870 20 14”

İskele Belediyesi, resmi tatil olan 1Ocak’ta defin ve temizlik birimlerinin çalışmalarına devam edeceğini kaydetti. İskele Belediye mezbahası 1 Ocak’ta kapalı olacak. İskele Belediyesi’ne 444 21 22 hatlı numaradan 1Ocak Pazartesi günü de ulaşılabilecek. Cenaze ve defin işlemleri için 0548 810 11 05, ustabaşı için 0548 810 11 04, su sıkıntısı için 0548 810 11 06 numaralı telefona ulaşılabilecek. İskele Polis Müdürlüğü 371 23 33, İskele Sağlık Merkezi 371 23 19 numaralı telefonlardan aranabilinecek.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, yeni yıl nedeniyle yayımladığı mesajda, 2018’in tüm halka hayırlı olmasını temenni ederken vatandaşları alkollü araç kullanmamaları konusunda uyardı.

İSKELE KAYMAKAMINDAN ÇAĞRI

Öte yandan İskele Kaymakamı ve İlçe Emniyet Kurulu Başkanı Kemal Yılmaz, yeni yıl dolayısıyla belediyelere hitaben yaptığı yazılı açıklamada, kutlama ve eğlencelerin yapılmaya başlandığı bu günlerde, bölgelerindeki restoran, bar, lokanta, otel ve benzeri yerlerin denetlenerek, sağlık ve hijyen konularına uyup uymadıklarının kontrol edilmesi ve varsa eksikliklerinin giderilmesi konusunda uyarılmalarının sağlanmasını istedi. Acil durumlarda belediye personeline ulaşılabilecek telefon numaraların halkın bilgisine getirilmesi konusunda da gerekli tedbirlerin alınarak yeni yıl kutlamalarının sorunsuz geçmesinin önemine işaret eden Yılmaz, tüm belediye personelinin yeni yılını da kutladı.

Güzelyurt Belediyesi de hizmetlerin aksamaması için tedbirler alındığını duyurdu.

Açıklamaya göre, işyeri ve konutların atıkları 1 Ocak’ta da normal program aksatılmadan kaldırılacak. Merkez, cadde ve sokaklara ilave olarak temizlik ekipleri konulacak. Normal program dahilinde kent ve tüm bölgelere kesintisiz su verilecek. Arıza, defin ve sorunlarla ilgili oluşturulan nöbetçi ekipler de hizmette olacak. Salhane için ilave gün ve saatlerde hizmet sağlanacak.

Cypruvexve Merkez tartı, 2 Ocak Salı’dan itibaren faaliyette olacak. Güzelyurt Açık Pazarı 30 Aralık Cumartesi günü de açık olacak.

Vatandaşlar tüm ihtiyaçları ve şikayetleri için 0548 829 3243, 0548 8293245, 0548 829 3246 numaralı telefon hatlarına ulaşabilecek.

LEFKOŞA AÇIK PAZAR YILIN SON GÜNÜ DE KURULUYOR

Öte yandan verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da otobüs terminalinde kurulan Pazar yeri, 31 Aralık günü açık olacak.

CEZAEVİNDE YENİ YIL DOLAYISIYLA ÖZEL AÇIK GÖRÜŞ YOK

Merkezi Cezaevi Müdürü Derviş Çebiç, TAK muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yıl dolayısıyla cezaevinde özel bir açık görüş olmayacağını kaydetti.

Derviş Çebiç normal görüşme periyotlarının devam edeceğini kaydetti.

ACİL TELEFON NUMARALARI

Vatandaşlar 155 “Polis İmdat”, 112 “Acil”, 199 “İtfaiye”, 101 “Sivil Savunma”, 158 “Sahil Güvenlik”, 177 “Orman Yangın” telefonlarına her zaman olduğu gibi ulaşabilecek.



Haber: Rahme Çiftçioğlu