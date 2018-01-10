2018’DE HEDEF YİNE PREMİUM SEGMENT LİDERLİĞİ!

Jaguar ve Land Rover markalarının KKTC’de satış ve servis yetkilisi olan ve her geçen yıl artan satış grafiği ile fark yaratarak ilerleyen Borusan Oto Kıbrıs, 2018 yılına SUV pazarında lider konumda başladı. Segmentine katılan yeni modellerle ürün gamını genişleterek lüks kitlenin beğenisini kazanmaya devam ederken, aynı zamanda kurumsal iş sahasında örnek oluşturmaya devam ediyor.

Borusan Oto Kıbrıs, geçtiğimiz yıl 2,5 milyon TL yatırım ile yenilenerek özel lounge alanı, araç teslim alanı, aksesuar ve butik standlarıyla dünya standartlarındaki konsepti ile KKTC’nin en prestijli showroomuna sahip oldu. Modern tasarım ve gelişmiş teknoloji ile üretilen modellerine, 2017 yılında Land Rover Yeni Discovery ve Range Rover Velar modellerini de katarak dikkat çekerken, 2018 yılında da Jaguar’ın yeni üyesi kompakt SUV modeli E-Pace’i görücüye çıkarmanın heyecanı içinde. Kurumsal kimliğiyle, sanata, insana ve çalışana verdiği değerler ile tarihi, hem Türkiye’de hem de dünyada örnek teşkil etmiş olan Borusan, otomotiv alanında Kıbrıs’taki faaliyetlerini de aynı değerler ile yürüterek hem kalkınmaya hem kurumsallaşmaya örnek oluyor.

Jaguar ve Land Rover Satışlarında %21 Artış!

Borusan Oto Kıbrıs’ın Şube Müdürü Özden Mehmed; ‘ Çalışana ve müşteriye verdiğimiz değer ile ‘önce insan’ politikasında yürüttüğümüz çalışma alanımızda, Jaguar ve Land Rover gibi iki büyük dünya markasıyla hizmet veriyoruz. 10 yıldan beri faaliyet gösterdiğimiz Kuzey Kıbrıs’ta beklentileri iyi analiz ederek hiç durmadan çalıştık, 2017 yılında satışlarımızı %21 arttırarak hedefimizin üzerine çıktık ve bu bize Kıbrıs halkı için, doğru zamanda doğru şeyleri yaptığımızın kanıtını oluşturdu. Yenilen showroom, artan personel sayısı ve yeni modellerimiz ile premium segmentin sınırlarını zorlayarak hedeflerimiz ve müşteri memnuniyeti için çalışmaya devam edeceğiz, 2018’de ise Jaguar E-Pace ile Jaguar satışlarında %30 artış hedeflemekteyiz ’ dedi.