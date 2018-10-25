2018 Yılı Tarım Ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı İlan Edildi



BAŞVURU TARİHLERİ 17-18-19 ARALIK

PROJELER İÇİN TOPLAM 4 MİLYON TL KAYNAK TAHSİS EDİLECEK



Lefkoşa, 25 Ekim 18 (.): Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2018 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı’nı bugün ilan etti.

Program kapsamında başvuruların, 17-18-19 Aralık tarihlerinde yapılabileceği açıklandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından, TC Lefkoşa Büyükelçiliği finansmanı ve TC Çukurova Kalkınma Ajansı teknik desteği ile yürütülen Tarım ve Kırsal Kalkınma Programı’nın amacının, tarım piyasalarının etkinliğinin artırılması ve kırsal alanlarda sosyal ve ekonomik kalkınmanın sağlanması olduğu belirtildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, üç öncelik altında başvuru yapılabilecek projeler için toplam 4 milyon TL kaynak tahsis edileceği ifade edildi.

2018 YILI İÇİN AZAMİ DESTEK TUTARI 300 BİN TL OLDU

Açıklamada, hibe programı çerçevesinde başvuru yapılacak öncelik alanlarının, “tarımsal işletmelerde modern üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması”, “tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılması” ile “tarım ve kırsal alanlara yönelik kapasite ve ürün geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi” olarak belirlendiği aktarıldı.

Azami destek tutarının bu yıl 300 bin TL’ye yükseltildiği belirtilen bakanlık açıklamasında, küçükbaş hayvancılık, iyi tarım uygulamaları, alternatif tarımsal ürünlerin üretimi, seracılık ve kanatlı hayvan yetiştiriciliğine yönelik projelerin ayrıcalıklı olarak değerlendirileceği kaydedildi.

2018 YILI İÇİN DESTEK ORANI YÜZDE 65

Asgari 25 bin TL, azami 300 bin TL tutarında hibenin verileceği belirtilen açıklamada, kar amacı güden kuruluşlar için destek oranının bu yıl yüzde 65’e yükseltildiği bilgisi paylaşıldı; kar amacı gütmeyen kuruluşlar için ise projenin toplam uygun maliyetinin yüzde 75’i tutarında hibe sağlanacağı kaydedildi.

BAŞVURU TARİHLERİ 17-18-19 ARALIK

Açıklamada, işletmelerini geliştirmek için 2018 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanacak olan hibelerden yararlanmak isteyen üreticilerin, 17-18-19 Aralık tarihlerinde mesai saatleri arasında başvurularını yapması gerektiği vurgulandı.

Hibe programına başvuru için Başvuru Rehberi ile gerekli başvuru formlarının www.tarim.gov.ct.tr adresinden elde edilebileceği de belirtildi.

2011’DEN BU YANA 20 MİLYON TL TUTARINDA HİBE VERİLDİ

Açıklamada, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı’nın 2011 yılından bu yana uygulanmakta olduğu hatırlatılarak, bu çerçevede toplam altı program yürütüldüğü, ilan edilen yeni programın yedinci olduğu kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu programlar çerçevesinde, bu güne kadar toplam 150 yararlanıcıya yaklaşık 21 milyon tutarında destek sağlandığı ve projelerin ortalama yüzde 50 eş finansmanının işletmelerden sağlandığı göz önünde bulundurulduğunda bunun piyasaya yaklaşık 42 milyon olarak yansıdığı aktarıldı.

BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM TOPLANTILARI

Açıklamada, hibe programı hakkında bilgilendirme ve eğitim toplantılarının da yapılacağı belirtilerek, toplantı tarih ve saatleri hakkında bilgi verildi.

Bilgilendirme Toplantıları’nın tarih ve saatleri şöyle:

“LEFKOŞA

Tarih: 30 Ekim 2018 Salı

Saat:16:00

Yer: KKTC Kalkınma Bankası Konferans Salonu

GİRNE

Tarih: 31 Ekim 2018 Çarşamba

Saat:14:00

Yer: Girne Amerikan Üniversitesi Milenyum Salonu

İSKELE

Tarih: 1 Kasım 2018 Perşembe

Saat:10:30

Yer: Belediye Kültür Merkezi

GAZİMAĞUSA

Tarih: 1 Kasım 2018 Perşembe

Saat:14:00

Yer: Doğu Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon

LEFKE

Tarih: 2 Kasım 2018 Cuma

Saat:10:30

Yer: Lefke Avrupa Üniversitesi

GÜZELYURT

Tarih: 2 Kasım 2018 Cuma

Saat:14:00

Yer: Güzelyurt Otel

EGİTİM TOPLANTILARI

12-13 Kasım 2018

Saat:09:00-17:00

Yer: KKTC Kalkınma Bankası Konferans Salonu”

(GÖZ/HA)



