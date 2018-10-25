banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
kısa süreli yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93009
ALTIN
223.744
DOLAR
5.6418
STERLİN
7.2643
EURO
6.4391
Afrika davasında 4 tanık dinlendi
Afrika davasında 4 tanık dinlendi
Bulut’a Ağır ceza tokadı
Bulut’a Ağır ceza tokadı
Akıncı İle Anastasiadis yarın görüşüyor
Akıncı İle Anastasiadis yarın görüşüyor
Erhürman: “Gevşek Federasyon yapısıyla bir sorunumuz yok”
Erhürman: “Gevşek Federasyon yapısıyla bir...
banner282

2018 Yılı Tarım Ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı İlan Edildi

BAŞVURU TARİHLERİ 17-18-19 ARALIKPROJELER İÇİN TOPLAM 4 MİLYON TL KAYNAK TAHSİS EDİLECEKLefkoşa, 25 Ekim 18 (.): Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2018 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı’nı bugün ilan etti.Program kapsamında başvuruların, 17-18-19 Aralık tarihlerinde yapılabileceği açıklandı.Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından, TC Lefkoşa Büyükelçiliği finansmanı ve TC Çukurova Kalkınma Ajansı teknik desteği ile yürütülen Tarım ve Kırsal Kalkınma Programı’nın...

2018 Yılı Tarım Ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı İlan Edildi

BAŞVURU TARİHLERİ 17-18-19 ARALIKPROJELER İÇİN TOPLAM 4 MİLYON TL KAYNAK TAHSİS EDİLECEKLefkoşa, 25 Ekim 18 (.): Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2018 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı’nı bugün ilan etti.Program kapsamında başvuruların, 17-18-19 Aralık tarihlerinde yapılabileceği açıklandı.Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından, TC Lefkoşa Büyükelçiliği finansmanı ve TC Çukurova Kalkınma Ajansı teknik desteği ile yürütülen Tarım ve Kırsal Kalkınma Programı’nın...

25 Ekim 2018 Perşembe 13:07
2018 Yılı Tarım Ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı İlan Edildi

BAŞVURU TARİHLERİ 17-18-19 ARALIK
PROJELER İÇİN TOPLAM 4 MİLYON TL KAYNAK TAHSİS EDİLECEK

Lefkoşa, 25 Ekim 18 (.): Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2018 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı’nı bugün ilan etti.
Program kapsamında başvuruların, 17-18-19 Aralık tarihlerinde yapılabileceği açıklandı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından, TC Lefkoşa Büyükelçiliği finansmanı ve TC Çukurova Kalkınma Ajansı teknik desteği ile yürütülen Tarım ve Kırsal Kalkınma Programı’nın amacının, tarım piyasalarının etkinliğinin artırılması ve kırsal alanlarda sosyal ve ekonomik kalkınmanın sağlanması olduğu belirtildi.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, üç öncelik altında başvuru yapılabilecek projeler için toplam 4 milyon TL kaynak tahsis edileceği ifade edildi.
2018 YILI İÇİN AZAMİ DESTEK TUTARI 300 BİN TL OLDU
Açıklamada, hibe programı çerçevesinde başvuru yapılacak öncelik alanlarının, “tarımsal işletmelerde modern üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması”, “tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılması” ile “tarım ve kırsal alanlara yönelik kapasite ve ürün geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi” olarak belirlendiği aktarıldı.
Azami destek tutarının bu yıl 300 bin TL’ye yükseltildiği belirtilen bakanlık açıklamasında, küçükbaş hayvancılık, iyi tarım uygulamaları, alternatif tarımsal ürünlerin üretimi, seracılık ve kanatlı hayvan yetiştiriciliğine yönelik projelerin ayrıcalıklı olarak değerlendirileceği kaydedildi.
2018 YILI İÇİN DESTEK ORANI YÜZDE 65
Asgari 25 bin TL, azami 300 bin TL tutarında hibenin verileceği belirtilen açıklamada, kar amacı güden kuruluşlar için destek oranının bu yıl yüzde 65’e yükseltildiği bilgisi paylaşıldı; kar amacı gütmeyen kuruluşlar için ise projenin toplam uygun maliyetinin yüzde 75’i tutarında hibe sağlanacağı kaydedildi.
BAŞVURU TARİHLERİ 17-18-19 ARALIK
Açıklamada, işletmelerini geliştirmek için 2018 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanacak olan hibelerden yararlanmak isteyen üreticilerin, 17-18-19 Aralık tarihlerinde mesai saatleri arasında başvurularını yapması gerektiği vurgulandı.
Hibe programına başvuru için Başvuru Rehberi ile gerekli başvuru formlarının www.tarim.gov.ct.tr adresinden elde edilebileceği de belirtildi.
2011’DEN BU YANA 20 MİLYON TL TUTARINDA HİBE VERİLDİ
Açıklamada, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı’nın 2011 yılından bu yana uygulanmakta olduğu hatırlatılarak, bu çerçevede toplam altı program yürütüldüğü, ilan edilen yeni programın yedinci olduğu kaydedildi.
Açıklamada, söz konusu programlar çerçevesinde, bu güne kadar toplam 150 yararlanıcıya yaklaşık 21 milyon tutarında destek sağlandığı ve projelerin ortalama yüzde 50 eş finansmanının işletmelerden sağlandığı göz önünde bulundurulduğunda bunun piyasaya yaklaşık 42 milyon olarak yansıdığı aktarıldı.
BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM TOPLANTILARI
Açıklamada, hibe programı hakkında bilgilendirme ve eğitim toplantılarının da yapılacağı belirtilerek, toplantı tarih ve saatleri hakkında bilgi verildi.
Bilgilendirme Toplantıları’nın tarih ve saatleri şöyle:
“LEFKOŞA
Tarih: 30 Ekim 2018 Salı
Saat:16:00
Yer: KKTC Kalkınma Bankası Konferans Salonu
GİRNE
Tarih: 31 Ekim 2018 Çarşamba
Saat:14:00
Yer: Girne Amerikan Üniversitesi Milenyum Salonu
İSKELE
Tarih: 1 Kasım 2018 Perşembe
Saat:10:30
Yer: Belediye Kültür Merkezi
GAZİMAĞUSA
Tarih: 1 Kasım 2018 Perşembe
Saat:14:00
Yer: Doğu Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon
LEFKE
Tarih: 2 Kasım 2018 Cuma
Saat:10:30
Yer: Lefke Avrupa Üniversitesi
GÜZELYURT
Tarih: 2 Kasım 2018 Cuma
Saat:14:00
Yer: Güzelyurt Otel
EGİTİM TOPLANTILARI
12-13 Kasım 2018
Saat:09:00-17:00
Yer: KKTC Kalkınma Bankası Konferans Salonu”
(GÖZ/HA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrika davasında 4 tanık dinlendi
Afrika davasında 4 tanık dinlendi
Dikkat!!! Düzeltme...
Dikkat!!! Düzeltme...
Bulut’a Ağır ceza tokadı
Bulut’a Ağır ceza tokadı
Ybh Ve Zibilling Gönüllülerinden Lefke’de Ortak Etkinlik
Ybh Ve Zibilling Gönüllülerinden Lefke’de Ortak Etkinlik
Gmb Tiyatrosu Sezonu “benim Oğlum Doktor” İle Açtı
Gmb Tiyatrosu Sezonu “benim Oğlum Doktor” İle Açtı
Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı
Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı
Europa Nostra Toplantısında Lefkoşa Surlariçi Arabölgesi Görüşüldü
Europa Nostra Toplantısında Lefkoşa Surlariçi Arabölgesi Görüşüldü
Kıbrıs Vakıflar İdaresi Ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı İşbirliği Protokolü İmzaladı
Kıbrıs Vakıflar İdaresi Ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı İşbirliği Protokolü İmzaladı
2018 Tarım Turizm Ve Sanayi Mali Destek Kısmi Hibe Programları Lansmanı Yapıldı...erhürman: “yeni Girişimcilerin Katılımı Son Derece Önemli”
2018 Tarım Turizm Ve Sanayi Mali Destek Kısmi Hibe Programları Lansmanı Yapıldı...erhürman: “yeni Girişimcilerin Katılımı Son Derece Önemli”
Ktös Ve Ktoeös, “kıbrıs Cumhuriyeti” Vatandaşlıklarıyla İlgili Mağduriyet Yaşadığına İnanan Kişilerin Aralık Sonuna Kadar Başvuru Yapabileceğini Hatırlattı
Ktös Ve Ktoeös, “kıbrıs Cumhuriyeti” Vatandaşlıklarıyla İlgili Mağduriyet Yaşadığına İnanan Kişilerin Aralık Sonuna Kadar Başvuru Yapabileceğini Hatırlattı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim