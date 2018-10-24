2018 Tarım Turizm Ve Sanayi Mali Destek Kısmi Hibe Programları Lansmanı Yarın Yapılacak



Lefkoşa, 24 Ekim 18 : “2018 Tarım Turizm ve Sanayi Mali Destek Kısmi Hibe Programları Lansmanı” yarın yapılıyor.

Başbakan Tufan Erhürman’ın da katılacağı 13 milyon TL’lik hibe programı lansmanı yarın saat 11.30’da Kalkınma Bankası Konferans Salonu’nda yer alacak.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, lansmana; Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Müsteşarı Ayşe Zeybek, TC Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi Koordinatörü Bilal Kendirci, YAGA-KOBİGEM Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lutfi Altunsu da katılacak.

15 Kasım 2010 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sağlanan Kaynak ile KKTC’de Kısmi Hibe Destek Yardım Projelerinin Desteklenmesine İlişkin İşbirliği Protokolü” çerçevesinde belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda 2011 tarihinden itibaren her yıl Turizm Tarım ve Ekonomiden sorumlu Bakanlıkların programları T.C. Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi finansmanı, Çukurova Kalkınma Ajansı teknik desteği ve KOBİ Geliştirme Merkezi (KOBİGEM) Koordinasyonunda yürütülüyor.

Bu kapsamda 2011 ve 2017 yılları arasında “Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı” “Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı” ve “Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı” başlıklarında 6 program yürütüldü, toplam 414 projeye yaklaşık 70 Milyon TL mali kaynak tahsisi sağlanarak 145 Milyon TL kaynak yatırım için faaliyete geçirildi.

2018 mali yılında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı ve Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, kısmi hibe programları için toplam 13 milyon TL kaynak tahsis edildi.

2018 yılı için ilana çıkılan programların genel amaçları şöyle:

“Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı 4.000.000 TL. Amaç, tarım piyasalarının etkinliğinin artırılması ve kırsal alanlarda sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın sağlanması.

Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı 4.000.000TL. Amaç turizm potansiyelinin geliştirilmesi.

Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı 5.000.000TL. Amaç ülke ekonomisinin rekabet gücünün artırılması.”

Bu programlar çerçevesinde ilk defa %65-%75 oranına kadar hibe desteği sağlanacak. Programlar ile ilgili başvuru rehberleri ve başvuru dokümanları Bakanlıkların, T.C. Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi ve KOBİGEM internet sayfalarında yayınlanacak. Bilgilendirme toplantıları ve Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından verilecek proje hazırlama eğitimleri yine Bakanlıkların internet sayfalarında ilan edilecek. Başvurular 17-18-19 Aralık 2018 tarihlerinde yapılacak.

(EMR/HÖ)

