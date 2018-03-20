Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
115998
ALTIN
166.363
DOLAR
3.9399
STERLİN
5.5208
EURO
4.8482
DIŞİŞLERİ BAKANI ÖZERSAY ÇAVUŞOĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ
ÖZERSAY ÇAVUŞOĞLU İLE BİR ARAYA...
DIŞİŞLERİ BAKANI ÖZERSAY ANKARA'DA..
ÖZERSAY ANKARA'DA..
Yine Kaza
YİNE KAZA!
Ergün Tutuklu Yargılanacak
ERGÜN TUTUKLU YARGILANACAK
banner256

2018- Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvurular yarın sona erecek.

2018- Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvurular yarın sona erecek.

20 Mart 2018 Salı 10:05
2018- Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvurular yarın sona erecek.
banner238

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI BAŞVURULARI YARIN SONA ERECEK

2018- Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvurular yarın sona erecek.
Üniversiteye girişte ilk kez uygulanacak YKS, üç oturumlu düzenlenecek. Sınavın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), tüm adaylar için zorunlu olacak. Adaylar, isterlerse YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) ve YKS'nin üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi'ne (YDT) girmek için de başvuru yapabilecek.
Her bir oturum için 50'şer lira ücret ödenecek.
İNTERNET ÜZERİNDEN BAŞVURULAR YARIN 23.59'DA SONA ERECEK
TYT, 23 Haziran 2018 Cumartesi, AYT ve YDT, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 
2018-YKS'ye internet aracılığıyla bireysel başvuru yarın saat 23.59'a kadar yapılabilecek. Sınav ücretini ödemek için son gün 22 Mart Perşembe saat 23.59 olarak belirlendi.
2018-YKS'ye başvurusunu süresi içinde yapamayan adaylar, "Geç başvuru günü" olarak belirlenen 4 Nisan Çarşamba günü müraacat edebilecek.

Anahtar Kelimeler:
Temel Yeterlilik TestiYükseköğretim Kurumları Sınavı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İZCAN: “NEWROZ BAYRAMI KUTLAMALARI ESNASINDA, POLİSİN ŞENLİĞE KATILANLARA TAVRI KABUL EDİLEMEZ”
İZCAN: “NEWROZ BAYRAMI KUTLAMALARI ESNASINDA, POLİSİN ŞENLİĞE KATILANLARA TAVRI KABUL EDİLEMEZ”
“KARATAHTA” İSKELE’DE SAHNELENDİ
“KARATAHTA” İSKELE’DE SAHNELENDİ
LEFKE ÇEVRE VE TANITMA DERNEĞİ: "ORMAN VE AĞACI SEVDİRMEK İÇİN OKULLARDA ÇALIŞMA YAPILMALI"
LEFKE ÇEVRE VE TANITMA DERNEĞİ: "ORMAN VE AĞACI SEVDİRMEK İÇİN OKULLARDA ÇALIŞMA YAPILMALI"

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim