2018 ilkbahar patates üretim dönemine ait listeler dün askıya alındı

2018 İlkbahar Patates Üretim Döneminde Genel Tarım Sigortası Fonu’na beyan edilen İlkbahar Patates alanları köy ve arazi bazında incelendi, askıya alındı.

Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Askı Listeleri 2 Temmuz’a kadar Köy Kahvehanesi ve/veya Köy Muhtarlığında askıda olacak.

Askı Listelerindeki bulgulara itirazı olan üreticiler 2 Temmuz Pazartesi günü mesai bitimine kadar Genel Tarım Sigortası Fonu’na itirazda bulunabilecek.

Ne şekilde itirazda bulunulabileceğinin Askı Listeleri üzerinde belirtildiği,itirazların Lefkoşa Merkez’de Genel Tarım Sigortası Fonu’na yapılabileceği belirtildi.

Askı Listelerine itiraz edilmemesi halinde Askı Listelerindeki bulgular doğru kabul edilecek. Komite tarafından patates olarak saptanan parseller 2018–2019 üretim yılında münavebe yapılmış parsel olarak işlem görecek. Bu parsellere tahıl ekilmesi halinde gübre kullanma mecburiyeti aranmayacak.

