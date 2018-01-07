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2018'de 'Tek Kıbrıs'

2018'de 'Tek Kıbrıs'

07 Ocak 2018 Pazar 11:10
2018'de 'Tek Kıbrıs'
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2018’DE ‘TEK KIBRIS’

Ortodoks Hristiyanların yortusu nedeniyle güneyde Zigi, kuzeyde ise hem Karpaz, hem de Gazimağusa’da denize haç atıldı, beyaz güvercin uçuruldu ve dualar edildi:

Ortodoks Hristiyan olan Kıbrıslı Rumların, Noel kutlamasından 12 gün sonra gerçekleştirdikleri yortu çerçevesinde dün 2 ayrı bölgede denize haç atma töreni düzenlendi.

Güneydeki Zigi bölgesinde denize atılan haç, bir grup Rum tarafından çıkarılarak Başpiskopos Hrisostonmos’a takdim edildi. Hrisostomos ve diğer papazların yanı sıra Rum lideri Nikos Anastasiadis de, haç çıkarma etkinliğini izleyerek, cesaretle denize girenlere ödüller verdi.

 Kuzeydeki benzeri tören ise hem Gazimağusa’da, hem de Karpaz’da gerçekleşti.

Kuzeye geçen Rumlar önce Gazimağusa’nın Suriçi bölgesinde bulunan Ay. Gergios Kserinos kilisesinde dini ayin yaptı. Sabah saat 08.00 sıralarında başlayan ayine DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Gazimağusa’nın sözde Rum Belediye Başkanı Aleksis Galanos ve AKEL’in desteklediği bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Stavros Malas da katıldı.

Yaklaşık 500 Kıbrıslı Rum’un katıldığı ayinin ardından Palm Beach sahiline gidilerek haç atma töreni yapıldı. Haç atma töreni sonrası konuşan DİSİ genel başkanı Averof Neofitu, tek bir Kıbrıs olduğunu ve bu tek Kıbrıs’ta da Kıbrıslıların yaşamakta olduğunu söyledi. Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Stavros Malas ise, “Kısa sürede bir anlaşmaya varılmasını ve topraklarımız ile Maraş’a kavuşmamızı temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Haç töreninin ardından Kıbrıs’ta barış temennisi ile gökyüzüne güvercin bırakıldı.

Kıbrıslı Rumlar daha sonra Karpaz’a giderek, burada benzeri bir tören yaptılar ve 2018’de Kıbrıs’ın bütünleşmesi için dualar ettiler.

Kaynak: Diyalog

Son Güncelleme: 07.01.2018 12:16
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