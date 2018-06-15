2018 Avrupa Vatandaş Ödülü’ne Şener Levent ve Mağusa İnisiyatifi de Layık Görüldü!

Avrupa Parlamentosu 2018 Avrupa Vatandaş Ödülü’ne Gazeteci Şener Levent ve Mağusa İnisiyatifi de layık görüldü.

Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs ve Brüksel’de düzenlenecek iki ayrı etkinlikle bu yılki Avrupa Vatandaşlığı Ödülünün “Kıbrıs” kazananları onurlandırılacak.

Kazananlar, Kıbrıs’taki Avrupa Parlamentosu Ofisi tarafından düzenlenen törende onur madalyası alacak ve 9-10 Ekim tarihlerinde Brüksel’de düzenlenecek ortak bir etkinliğe davet edilecek.

Avrupa Vatandaş Ödülü, 2008 yılından beridir Avrupa vatandaşları arasında karşılıklı anlayış ve entegrasyona veya sınır-ötesi/uluslar-ötesi işbirliğine katkı koyan 50 kişi veya örgüte veriliyor.