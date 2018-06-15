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2018 Avrupa Vatandaş Ödülü’ne Şener Levent ve Mağusa İnisiyatifi de Layık Görüldü!

Avrupa Parlamentosu 2018 Avrupa Vatandaş Ödülü’ne  Gazeteci  Şener Levent ve Mağusa İnisiyatifi de layık görüldü.

2018 Avrupa Vatandaş Ödülü’ne Şener Levent ve Mağusa İnisiyatifi de Layık Görüldü!

Avrupa Parlamentosu 2018 Avrupa Vatandaş Ödülü’ne  Gazeteci  Şener Levent ve Mağusa İnisiyatifi de layık görüldü.

15 Haziran 2018 Cuma 12:38
2018 Avrupa Vatandaş Ödülü’ne Şener Levent ve Mağusa İnisiyatifi de Layık Görüldü!

Avrupa Parlamentosu 2018 Avrupa Vatandaş Ödülü’ne  Gazeteci  Şener Levent ve Mağusa İnisiyatifi de layık görüldü.

Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs ve Brüksel’de düzenlenecek iki ayrı etkinlikle bu yılki Avrupa Vatandaşlığı Ödülünün “Kıbrıs” kazananları onurlandırılacak.

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Kazananlar, Kıbrıs’taki Avrupa Parlamentosu Ofisi tarafından düzenlenen törende onur madalyası alacak ve 9-10 Ekim tarihlerinde Brüksel’de düzenlenecek ortak bir etkinliğe davet edilecek.

Avrupa Vatandaş Ödülü, 2008 yılından beridir Avrupa vatandaşları arasında karşılıklı anlayış ve entegrasyona veya sınır-ötesi/uluslar-ötesi işbirliğine katkı koyan 50  kişi veya örgüte veriliyor.

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Son Güncelleme: 15.06.2018 16:14
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