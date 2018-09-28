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2018 Avrupa Hareketlilik Haftası…

2018 Avrupa Hareketlilik Haftası…

28 Eylül 2018 Cuma 15:08
2018 Avrupa Hareketlilik Haftası…

AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN “GÜVENLİ BİSİKLET SÜRME EĞİTİMİ” DÜZENLENDİ

Avrupa Komisyonu, 2018 Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle  İlkokul 5’inci sınıf öğrencilerine yönelik “Güvenli Bisiklet Sürme Eğitimi” düzenledi.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği’nden yapılan açıklamaya göre dün Lefkoşa’daki Trafik Eğitim Parkı’nda Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) işbirliği ile gerçekleştirilen eğitimde güvenli bir biçimde seyahat etmenin önemine vurgu yapıldı.

Eğitimin, kontrollü bir ortamda güvenli ve alternatif ulaşım yöntemlerine teşvik etme amacıyla organize edildiği ifade edilen açıklamada, eğitimde öğrenciler engellerin olduğu parkurlara girerek, bu parkurlarda ani fren, trafik durumunu değerlendirme, kör noktalar, güvenlik vitesini kullanma, bisiklet bakımını yapma gibi güvenli bisiklet kullanımı ile ilgili bilgiler edindikleri belirtildi.

Eğitimde hem teorik hem de pratik olarak işlenen konular şöyle:“ Trafik durumları ve bisikletçilerin farklı trafik durumlarında nasıl davranması gerektiği konulu sunum; tecrübeli trafik güvenliği eğitmenlerinin rehberliğinde gerçek yol şartlarında sürüş deneyimi; eğitim sonunda öğrencilerin deneyimlerinin geri bildirimi ve değerlendirilmesi”.

Son Güncelleme: 28.09.2018 19:03
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