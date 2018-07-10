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2017’de Toz Konsantrasyonunda Sınır Değerleri Aşıldı

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ: “2017’DE GÜNLÜK VE YILLIK TOZ KONSANTRASYONLARI İNSAN SAĞLIĞININ KORUNMASI İÇİN TESPİT EDİLEN SINIR DEĞERLERİNİ AŞTI”

2017’de Toz Konsantrasyonunda Sınır Değerleri Aşıldı

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ: “2017’DE GÜNLÜK VE YILLIK TOZ KONSANTRASYONLARI İNSAN SAĞLIĞININ KORUNMASI İÇİN TESPİT EDİLEN SINIR DEĞERLERİNİ AŞTI”

10 Temmuz 2018 Salı 10:55
2017’de Toz Konsantrasyonunda Sınır Değerleri Aşıldı

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ: “2017’DE GÜNLÜK VE YILLIK TOZ KONSANTRASYONLARI İNSAN SAĞLIĞININ KORUNMASI İÇİN TESPİT EDİLEN SINIR DEĞERLERİNİ AŞTI”

GEÇTİĞİMİZ YIL EN FAZLA TOZ KONSANTRASYONU GİRNE’DE KAYDEDİLDİ

TOZ KONSANTRASYONU İÇİN 50 OLAN GÜNLÜK ORTALAMA SINIR DEĞER AŞIMINDA DA BAŞI GİRNE ÇEKTİ

KALECİK VE TEKNECİK’TE SINIR DEĞERLER AŞILMADI…

ATAOĞLU: “HAVA KALİTESİ ÖLÇÜM İSTASYONLARINI YENİLİYORUZ”

 Çevre Koruma Dairesi, 2017’de günlük ve yıllık toz konsantrasyonları insan sağlığının korunması için tespit edilen sınır değerlerini aştığını ve en fazla toz konsantrasyonun Girne’de kaydedildiğini duyurdu.

Çevre Koruma Dairesi, hava kalitesi ölçümleri yapılan Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, Teknecik, Kalecik ve Alevkayası’nda, 2017’ye ait sonuçları açıkladı.

Buna göre, yıllık ortalama sınır değerler içinde metreküpte 40 mikrogram olması gereken toz konsantrasyonu Girne’de 57.3’e, Lefkoşa’da 48’e, Gazimağusa 42.3’e ulaştı.

Toz konsantrasyonu için 50 olan günlük ortalama sınır değer aşımında da başı Girne çekti. Lefkoşa ve Gazimağusa’da da günlük sınır değer aşımı kaydedildi.

Hava Kalitesi Raporu’na göre, 2017’de günlük ve yıllık toz konsantrasyonları insan sağlığının korunması için tespit edilen sınır değerleri aşarken, yakıt ithaline getirilen kısıtlamalarla Kalecik ve Teknecik’te 2017 yılında kükürt dioksit konsantrasyonları sınır değerlerde kaldı.

Her iki santralde de azotdioksit, karbonmonoksit ve benzen kirleticileri yıl boyunca normal seviyede seyretti.

Öte yandan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise, hava kalitesi ölçüm istasyonlarının yenilendiğini açıkladı.

RAPORUN VERİLERİ

2017 Hava Kalitesi Raporu’nda göre en fazla toz Girne istasyonunda ölçüldü. Toz konsantrasyonu için yıllık ortalama sınır değer metreküpte 40 mikrogramken, tozun yıllık ortalama değerleri Girne’de 57.3, Lefkoşa Bedrettin Demirel Caddesi’nde 48, Gazimağusa’da 42.3, Lefkoşa Küçükkaymaklı’da 48.5 olarak tespit edildi. Diğer istasyonlarda yıllık ortalama, Alevkayası’nda 19, Kalecik’te 38 ve Teknecik’te 26 olarak belirlendi.

Toz konsantrasyonu için 50 olan günlük ortalama sınır değer 4 istasyonda aşıldı. 2016 yılından sonra 2017 yılında da en fazla aşım Girne oldu. Girne’de 180, Lefkoşa Trafik İstasyonu’nda 109, Gazimağusa’da 72, Lefkoşa Küçükkaymaklı’da 48 gün günlük sınır değer aşımı oldu.

ATAOĞLU: “YIL BOYU 9 İSTASYONDA ÖLÇÜM YAPILDI”

Raporla ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Ataoğlu, hava kalitesi için 2010’dan itibarıyla ulusal izleme ağı oluşturulduğunu, yıl boyu 9 istasyonunda ölçüm yapıldığını söyledi.

Hedeflerinin sürdürülebilir çevre politikası oluşturmak olduğunu ifade eden Ataoğlu, bu kapsamda çalışmaların artarak devam ettiğini belirtti.

Mevcut istasyonları yenilediklerini ve geliştirdiklerini açıklayan Ataoğlu, “Hava kalitesi için metotları esas alarak, hava kirliliğinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkilerini önlemek, azaltmak” hedeflerine işaret etti.

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Son Güncelleme: 10.07.2018 14:14
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