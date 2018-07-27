2017 Yılı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Sonuçları Açıklandı... Dpö Gayri Safi Yurtiçi Hasıla\'nın 2017 Yılında % 5.4 Reel (sabit Fiyatlarla) Büyüme Kaydettiğini Bildirdi

Lefkoşa, 27 Temmuz 18 : Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, 2017 Yılı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

“Bir yıl içinde üretilen mal ve hizmetlerin parasal ifadesi” olarak tanımlanan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın, 2017 yılında % 5.4 reel (sabit fiyatlarla) büyüme kaydettiğini belirten Muhtaroğlu, “Bunun sonucunda GSYİH cari fiyatlarla 14,544,824,279.1 TL’ye ulaşmıştır” dedi.

Sektörler itibarıyla reel büyüme hızı incelendiğinde; 2017 yılında sektörel bazda sabit fiyatlarla en yüksek büyüme hızının % 22.4 ile Otelcilik-Lokantacılık sektöründe kaydedildiğini ifade eden Muhtaroğlu, bunu %10.6 ile İnşaat, %8.0 ile Üniversiteler, %7.4 ile Ulaştırma ve %7.1 ile Serbest Meslekler sektörlerinin takip ettiğini bildirdi.

“2017 yılında sektörlerin toplam GSYH içerisindeki payları (cari fiyatlarla) incelendiğinde; Ticaret-Turizm % 20.1 (Toptan-Perakende Ticaret % 11.1, Otelcilik-lokantacılık % 9.0), Serbest Meslek ve Hizmetler % 15.7 (Yükseköğrenim % 9.3, Serbest meslek ve Hizmetler diğer % 6.4), Kamu Hizmetleri % 15.1, İthalat Vergileri % 9.7, Sanayi % 9.7, Ulaştırma-Haberleşme % 7.95 (Ulaştırma % 6.13, Haberleşme % 1.82), Mali Müesseseler % 6.9, İnşaat % 5.8, Tarım % 4.5 ve Konut Sahipliği % 4.5 olarak gerçekleşmiştir” ifadelerine yer veren Muhtaroğlu, konu ile ilgili detaylı bilgilere, Devlet Planlama Örgütü’nün resmi web sitesi www.dpo.gov.ct.tr adresinden ulaşılabileceğini belirtti.

(SEL)

