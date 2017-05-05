2017 Ali Nesim Edebiyat Ödülü Alanlar Belirlendi

ÖDÜLLER SALI AKŞAMI DÜZENLENECEK TÖRENDE VERİLECEK

Lefkoşa, 5 Mayıs 17 :Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği tarafından verilecek “2017 Ali Nesim Edebiyat Ödülleri” nin sahipleri belirlendi.

Ödüller, 16 Mayıs Salı akşamı saat 19.30’da Hidden Garden’da düzenlenecek törende verilecek.

Ödül Töreni’nde araştırmacı-yazar Eralp Adanır’ın Neriman Cahit hakkında yazdığı “Hocanım Neriman Cahit’le...” başlıklı kitap da tanıtılacak.

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Şevket Öznur tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl ödül alan isimler şöyle:

“Araştırmacı-Yazar Haşmet Gürkan-Vefa Ödülü, Gazeteci-Yazar-Şair Neriman Cahit- Onur Ödülü; Şair Urkiye Mine Balman- Kıbrıs Türk Edebiyatı’nda Öncü Şair Ödülü, Yazar Özden Selenge-Öykü-Roman Ödülü, Gazeteci-Yazar Sevgül Uludağ- Röportaj-Araştırma Ödülü, Şair Mehmet Levent-Şiir Ödülü”.

(ÖZ/ŞEB) FOTOĞRAFLI