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21 Aralık 2016 Çarşamba 19:51

2017 Mali Yılı Bütçesi Oy Çokluğuyla Kabul Edildi

2017 Mali Yılı Bütçesi Oy Çokluğuyla Kabul Edildi
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 2017 Mali Yılı Bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2017 bütçesini 5 milyar 700 milyon TL olarak, 27 milletvekilinin kabul oyuyla onayladı. Oylamada 17 milletvekili ret oyu kullandı, 6 milletvekili oylamaya katılmadı.

Başbakan Hüseyin Özgürgün oylama sonrası söz alarak, bütçeye katkı koyan herkese teşekkür ederek, UBP-DP hükümetinin ilk defa bütçesini Meclis’ten geçirdiğini kaydetti ve hükümetin performansının sonuçlarının önümüzdeki yıl görüleceğini söyledi.

Özgürgün, önümüzdeki çalışma döneminin başarılı geçmesini de diledi.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bir sonraki toplantısını 27 Aralık Salı günü yapacak.

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