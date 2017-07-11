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11 Temmuz 2017 Salı 11:11

2017 LYS Sınav Sonuçları Bugün Açıklanıyor

2017 LYS Sınav Sonuçları Bugün Açıklanıyor
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 2017 Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sınav sonuçları bugün açıklanıyor.Sınav sonuçları ÖSYM’nin resmi internet adresi https://sonuc.gov.tr üzerinden öğrenilebilecek.

Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre,  alınan puanlara göre yine ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr adresinden 18 Temmuz - 26 Temmuz 2017 tarihleri arasında tercih işlemleribireysel olarak gerçekleştirilmeli.

ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerinin tamamlanması gerektiği belirtilen açıklamada, tercih işleminin ekrandaki uyarılara göre sonlandırılması ve tercihlerin ÖSYM’ye ulaştığından emin olmak için ekranda “2017-ÖSYS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesinin mutlaka görüntülenmesi istendi.

Tercih bildirim işlemi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerde değişiklik yapılabileceği ifade edilen açıklamada, “Tercihlerinizi internetle ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunuz. Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecektir” denildi.

Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adayların bu işlemi elektronik ortamda yapacağına işaret eden açıklamada,  tercihlerin tümüyle iptalinin yapılamayacağı ve tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacağı belirtildi.

Tercih işlemi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinin mutlaka kontrol edilmesini ve yazıcıdan tercih listesinin alınarak saklanmasını tavsiye eden açıklamada, “Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçeler ÖSYM’de kesinlikle işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır” denildi.

Ağustos ayında sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemlerinin ise 14 Ağustos – 18 Ağustos 2017 tarihleri arasında gerçekleştirileceği vurgulandı.

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