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2017 Çok “Şiddet”li Geçti
2017 Çok “Şiddet”li Geçti
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2017 Çok “Şiddet”li Geçti

2017 yılında bıçakla yaralama, kundaklama, gasp ve tecavüz gibi şiddet olayları rekor sayıya ulaşırken, ülkedeki şiddet tırmanışı ve cinsel suçlardaki artış ise düşündürücü boyuta vardı

2017 Çok “Şiddet”li Geçti

2017 yılında bıçakla yaralama, kundaklama, gasp ve tecavüz gibi şiddet olayları rekor sayıya ulaşırken, ülkedeki şiddet tırmanışı ve cinsel suçlardaki artış ise düşündürücü boyuta vardı

07 Ocak 2018 Pazar 11:49
2017 Çok “Şiddet”li Geçti
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2017 Çok “Şiddet”li Geçti

2017 yılında bıçakla yaralama, kundaklama, gasp ve tecavüz gibi şiddet olayları rekor sayıya ulaşırken, ülkedeki şiddet tırmanışı ve cinsel suçlardaki artış ise düşündürücü boyuta vardı

2017 yılı içerisinde Lefkoşa-Girne-Mağusa ve Güzelyurt’ta toplam 109 darp, kundaklama adam yaralama yani şiddet içerikli suç işlendi 

Ülkenin ekonomik darboğazının her gün biraz daha artması ile yaşanan sirkat, müstahdem tarafından sirkat ve hırsızlık suçlarında da yaşanan artış dikkatlerden kaçmazken, 2017 yılında toplam 93 hırsızlık olayı gerçekleşirken, bunların yarısından fazlası yani 42’si Temmuz-Ağustos-Eylül ayları içerisinde işlendi

2017 yılı içerisinde günden güne artış gösteren cinsel suçlar ise, 19 olayla kayıtlara geçti. 2017 yılında yaşanan şiddet, hırsızlık, cinsel taciz olaylarının toplamının 95’i Lefkoşa’da gerçekleşirken, 64’ü Mağusa’da, 51’i Girne’de, 4’ü de Güzelyurt’ta yaşandı.  

Ülkede 2017 yılı içerisinde mahkeme raporlarına yansıyan şiddet, cinsel taciz, kundaklama ve darp olayları gösterdiği artış ile dikkat çekti. Mahkemelerde ağırlıklı olarak görülen davaları, şiddet, darp, hırsızlık ve cinsel suçlar oluşturdu. 

2017’de hırsızlık ve darp olayları rekor seviyeye ulaştı 

Hemen her gün yeni bir olayla güne gözünü açan vatandaş yaşanan olaylardan tedirginken, 2017’de artış gösteren hırsızlık ve cinsel suçlar ise ülkedeki ekonomik zeminin de tartışılmasını gündeme getirdi. Şiddet olaylarının da önüne geçen hırsızlıklardaki artış, ülkenin ekonomik olarak içinde bulunduğu çıkmazın temelinde artışını sürdürüyor.  

Kavga, darp, tehdit olayına karışanlar ağırlıklı yabancı uyruklu 

Kavga, darp, yaralama, cinsel saldırı olaylarına karışanların ağırlıklı olarak Nijerya ve Pakistan uyruklu oldukları gözlemlenirken, Vietnam uyruklular da dikkat çekiyor. 

Bıçak ve silah da kullanılıyor 

Artan şiddet olaylarının ağırlıklı olarak bıçakla yaralama şeklinde gerçekleşmiş olması, olayların boyutunu daha da ciddileştiriyor. Bıçaklama yaralama olaylarında ağır yaralanan, hastanede müşahede altına alınanlar da var.

İlk 3 ayda 22 darp, 5 cinsel suç 

Lefkoşa’da 2017’nin Ocak-Şubat-Mart ayları içerisinde 22 darp, yaralama vahim zarar suçları kamuoyunun gündemine ve mahkeme raporlarına yansırken, 5 cinsel saldırı olayı da bir ay içerisinde gerçekleşti. 

Lefkoşa başı çekiyor 

2017 yılının ilk üç ayını kapsayan süre zarfında gerçekleşen darp, kundaklama, taciz ve hırsızlık olaylarının 13’ü Lefkoşa’da yaşanırken, 7’si de Mağusa’da vuku buldu. Girne yaşanan 5 taciz, darp, hırsızlık olayı ile diğer iki büyük şehre göre daha az suç işlenen şehir olurken, bu süre zarfında Güzelyurt’a herhangi bir adli olay yaşanmadı. 

3 ayda 72’cinsel saldırı, darp, hırsızlık suçu 

2017 yılı Nisan-Mayıs-Haziran ayı içerisinde toplam 72 cinsel saldırı, kundaklama, darp ve hırsızlık olayı gerçekleşti. 36 şiddet olayı Lefkoşa yaşanırken, 21 hırsızlık olayı meydana geldi, 6 da cinsel suçlarda suç işlendi. 18 olay Lefkoşa’da gerçekleşirken, 27 olay ile Mağusa 2017 yılının ikinci çeyreğinde en çok olayın yaşandığı şehir oldu. 15 olayla Girne 3’üncü sırada yer alırken, 3 olayla da Güzelyurt en az şiddet, hırsızlık ve cinsel suçun işlendiği şehir oldu. 

Yaz aylarında hırsızlık suçu tavan yaptı 

2017 yılının Temmuz-Ağustos-Eylül ayında hırsızlık suçları rekor seviyeye ulaşırken, onu darp, kundaklama yaralama takip etti. Diğer aylarda yaşanan cinsel suçlarda da artış meydana gelirken, bu üç aylık sürede 5 cinsel suç işlendiği görüldü. 

Temmuz-Ağustos-Eylül ayında 26 darp, 42 hırsızlık 

Temmuz Ağustos-Eylül ayı içerisinde 26 darp, kundaklama, yaralama olayı yaşanırken, 42 de hırsızlık olayı meydana geldi. Yine aynı aylarda  5 cinsel saldırı olayı gerçekleşti. 

Güzelyurt en sakin şehir 

Temmuz-Ağustos-Eylül ayını kapsayan süre zarfında yaşanan adli olaylarda 35 vakayla Lefkoşa başı çekerken, onu 19’la Girne, 18’le Mağusa ve 1 olayla da Güzelyurt takip etti. 

3 cinsel suç 

2017 yılının son üç ayı olan Ekim-Kasım-Aralık ayında ise, olaylar yine ağırlıklı olarak Lefkoşa’da gerçekleşirken, hırsızlık suçlarındaki artış da dikkatlerden kaçmadı. 21 darp olayı Lefkoşa’da vuku bulurken, 29 hırsızlık olayı 3 de cinsel suç olayı yaşandı. Yine aynı ayları kapsayan süre zarfında 39 olayla Lefkoşa başı çekerken, 12 olayla Mağusa ve Girne başa baş olayların gerçekleştiği şehirler olarak dikkat çekti.   

Toplam 109 darp, kundaklama, vahim zarar olayı gerçekleşti 

2017 yılı içerisinde Lefkoşa-Girne-Mağusa ve Güzelyurt’ta toplam 109 darp, kundaklama adam yaralama yani şiddet içerikli suç işlendi. 

2017’de hırsızlık arttı 

Ülkenin ekonomik darboğazının her gün biraz daha artması ile yaşanan sirkat, müstahdem tarafından sirkat ve hırsızlık suçlarında da yaşanan artış dikkatlerden kaçmazken 2017 yılında toplam 93 hırsızlık olayı gerçekleşirken, bunların yarısından fazlası yani 42’si Temmuz-Ağustos-Eylül ayları içerisinde işlendi. 

Cinsel suçlarda artış 

Geçtiğimiz 2017 yılı içerisinde günden güne artış gösteren cinsel suçlar ise 19 olayla kayıtlara geçti.  

Olayların 95’i Lefkoşa, 64’ü Mağusa, 51’i de Girne’de yaşandı 

2017 yılında yaşanan şiddet, hırsızlık, cinsel taciz olaylarının toplamının 95’i Lefkoşa’da gerçekleşirken, 64’ü Mağusa’da, 51’i Girne’de, 4’ü de Güzelyurt’ta yaşandı. 

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