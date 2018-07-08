2017-2018 Akademik Yılı ODTÜ Mezunları Ankara’da Düzenlenen Törenle Diplomalarını Aldı!

276 ODTÜ KIBRIS ÖĞRENCİSİ ANKARA KAMPÜSÜNDEKİ TÖRENDE DİPLOMALARINI ALARAK MEZUN OLDU.

Her yıl öğrencilerin yaratıcı pankartlarıyla uzun süre gündemde kalan geleneksel ODTÜ Diploma Töreni, 6 Temmuz Cuma günü ODTÜ’de gerçekleşti. Törende ODTÜ’nün Ankara, Kuzey Kıbrıs ve Erdemli kampüslerinden öğrenciler diploma alarak mezun oldu.

ODTÜ Kıbrıs’tan yapılan açıklamaya göre, ODTÜ Kıbrıs, sayısı 120 bini aşan ODTÜ mezunları ailesine bu yıl 18 ülkeden 276 üye kazandırdı. ODTÜ Kıbrıs’ın bu yıl diploma alan 276 mezunu arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Avustralya, Azerbaycan, Bangladeş, Cezayir, Filistin, Hindistan, Kenya, Libya, Lübnan, Mısır, Nijerya, Pakistan, Sudan, Suriye, Türkiye ve Ürdün uyruklu öğrenciler yer alıyor.

ODTÜ Kıbrıs mezunları ailesi, bu yıl eklenen 276 yeni mezun ile birlikte 1500 üyeyi aştı.

ODTÜ Kıbrıs öğrencileri mezuniyetlerini Kıbrıs kampusunda da kutluyorlar. Diplomalarını ise ODTÜ’nün tüm kampüsleri ile bir aile olduğu ilkesiyle Ankara’da alıyorlar.







