2016 VERGI REKORTMENLERI BELLI OLDU





ZİRVEDEKİ İSİM TAHİR TOPAL: Tahir Topal, şahıslar sıralamasında zirvede yer aldı. Topal, 4 milyon 239 bin 852 TL gelir beyan ederken devlete de 1 milyon 390 bin 662 TL vergi ödeyecek. İlk 5 sıra ise devamla şu isimlerden oluştu: Sofu Altınbaş, Mustafa Hacı Ali, Günay Çerkez



BİN 749 KURUM ZARARDA: Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir ve Vergi Dairesi’nin verilerine göre, 2016 yılı vergilendirme dönemi için beyanda bulunan bin 749 kurum, 932 şahıs zarar beyan etti.

523 kurum, 844 şahıs ise hiç vergi beyanında bulunmadı

Maliye Bakanlığı, 2016 gelir yılı ile ilgili gerçek kişi ve kurumların, Gelir ve Vergi Dairesi’ne sundukları beyanlara göre hazırlanan tabloları açıkladı.

Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir ve Vergi Dairesi’nin verilerine göre, 2016 yılı vergilendirme dönemi için beyanda bulunan bin 749 kurum, 932 şahıs zarar beyan etti.

523 kurum, 844 şahıs ise hiç vergi beyanında bulunmadı.













Voyager Kıbrıs LTD. sıralamada yerini korudu





Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir ve Vergi Dairesi’nin verilerine göre, 2015 yılı vergilendirme döneminde en yüksek vergi veren kurumlar sıralamasında ikinci sıradan listeye giren Voyager Kıbrıs LTD. 2016 yılı vergilendirme döneminde de en yüksek vergi veren kurumlar sıralamasında ikinci sıraya ismini yazdırdı.

Voyager Kıbrıs LTD., devlete 2016 yılı vergilendirme döneminde 21 milyon 73 bin 4 TL vergi ödeyecek.



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu da rekortmen





Türkiye İş Bankası A.Ş, zirvedeki yerini Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na kaptırdı.

Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir ve Vergi Dairesi, 2016 yılı içerisindeki vergi miktarlarını gösteren tabloya göre Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, en yüksek vergi veren kurumlar sıralamasında, üçüncü sıraya oturarak dikkat çekti.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, 160 milyon 239 bin 781 TL gelir beyan ederken devlete de 16 milyon 23 978 TL vergi ödeyecek.

Devlete en yüksek vergi ödeyen kurumlar sıralamasında Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nu sırasıyla Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Arkın Investments LTD. takip etti.



Türkiye İş Bankası A.Ş. 1 sıra geriledi





Gelir ve Vergi Dairesi’nin verilerine göre, devlete en yüksek vergi ödeyen kurumlar sıralamasında 2015 yılında üçüncü sırada yer alan Türkiye İş Bankası A.Ş, 2016 yılı vergilendirme döneminde en yüksek vergi veren kurumlar sıralamasında dördüncü sırada yer aldı.

Türkiye İş Bankası A.Ş, 2016 yılı vergilendirme döneminde 60 milyon 960 bin 935 TL gelir beyan ederken devlete de 14 milyon 325 bin 819 TL vergi ödeyecek.

Türkiye İş Bankası A.Ş, 2015 yılı vergilendirme döneminde 44 milyon 324 bin 553 TL gelir beyan etmiş, devlete de 10 milyon 416 bin 269 TL vergi ödemişti.



Arkın Investments LTD. de sıralamada yerini korudu





Gelir ve Vergi Dairesi’nin verilerine göre, 2015 yılı vergilendirme döneminde devlete en yüksek vergi ödeyen kurumlar sıralamasında beşinci sıraya ismini yazdıran Arkın Investments LTD. 2016 yılı vergilendirme döneminde de listenin beşinci sırasında yer aldı.

Arkın Investments LTD. 2016 yılı vergilendirme döneminde devlete 10 milyon 475 bin 918 TL vergi ödeyecek.



Şahıslarda zirvenin adı Tahir Topal





Gelir ve Vergi Dairesi’nin verilerine göre, 2015 yılı vergilendirme döneminde devlete en yüksek vergi ödeyen şahıslar sıralamasında 16’ncı sırada yer alan Tahir Topal, 2016 yılı vergilendirme döneminde listenin başına adını yazdırdı.

Tahir Topal, şahıslar sıralamasında zirvede yer aldı. Topal, 4 milyon 239 bin 852 TL gelir beyan ederken devlete de 1 milyon 390 bin 662 TL vergi ödeyecek. Sırası ile ilk 5 sıra ise devamla şu isimlerden oluştu: Sofu Altınbaş, Mustafa Hacı Ali, Günay Çerkez.