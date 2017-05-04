2016-2017 öğretim yılı, Kolej Giriş Sınavları’nın 2. Basamağı (KGS-2), 6 Mayıs 2017 Cumartesi günü gerçekleştiriliyor

Türk Maarif Koleji, Bület Ecevit Anadolu Lisesi, Girne 19 Mayıs TMK, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, Bekirpaşa Lisesi ve Hala Sultan İlahiyat Koleji olmak üzere 7 sınav merkezinde, iki oturumda gerçekleştirilecek sınavın birinci oturumu 09:00-10:30, ikinci oturumu ise 11:00-12:30 saatleri arasında yapılacak.Sınava, kayıt işlemlerini tamamlamış toplam 2071 öğrencinin katılması beklenmektedir. Sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve yanıt anahtarları Bakanlığımızın resmi web sitesi www.mebnet.net adresinden yayımlanacaktır. Cevap kağıtlarının optik okuyucu işlemi ile değerlendirilmesinin ardından sınav sonuçları aynı gün akşam saatlerinde açıklanması öngörülmektedir.Kolej Giriş Sınavları’nın üçüncü ve son basamak sınavı (KGS-Final) 10 Haziran 2017 Cumartesi yapılacak. Öğrenciler; final sınavının ardından, her üç basamaktan elde ettikleri puanların hesaplanması sonucunda (%25 KGS-1 + %25 KGS-2 + %50 KGS Final) elde ettikleri Kolej Giriş Puanına göre oluşturulacak sıralama listeleri ile kolejlerin kontenjan sayılarına göre 2017-2018 öğretim yılı için kayıt hakkı elde edebileceklerdir.Kolej Giriş Sınavları sonuçlarına göre Türk Maarif Koleji’ne 150, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne 100, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne 100, Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne 75, Bekirpaşa Lisesi Kolej Sınıfına 50 ve Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne 120 öğrenci olmak üzere toplam 595 öğrenci 2017-2018 öğretim yılı için kolejlere kayıt hakkı elde etmiş olacaktır.