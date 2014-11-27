2015 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı Görüşülüyor...

POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ ONAYLANDI

Lefkoşa, 26 Kasım 14 : Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 198 milyon 393 bin 470 TL olarak öngörülen Polis Genel Müdürlüğü bütçesini oy birliği ile kabul etti.

UBP Lefkoşa Milletvekili, komite başkan vekili Ersin Tatar başkanlığındaki bütçe görüşmesine, Polis Genel Müdür Vekili Pervin Gürler de katıldı.

Komite toplantısında ilk sözü alan Ersin Tatar, polisin zor koşullarda çalıştığını bildiğini, personel sıkıntısı yaşandığını, 2015 yılında polise istihdam verilmesi gerektiğini ifade ederek, ülkede öğrenci ve nüfus artışı göz önüne alındığında daha fazla güvenliğe ihtiyaç duyulduğunun ortada olduğunu kaydetti.

Polisin gecesi gündüzünün olmadığını, ek mesai sıkıntısının da ortada olduğunu ifade eden Tatar, polise başarılar diledi.

UBP milletvekili İzlem Gürçağ da, polisin ülke güvenliği için önemine vurgu yaptı, başarılar diledi.

DP Ulusal Güçler Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu da, polisin kadro sayısının, ülke gerçeklerine bakıldığı zaman yeterli olmadığının görüldüğünü, bunun da hizmet açığını getirdiğini, ek mesai eksikliğinin ise çalışanın verimliliğini düşürdüğünü anlattı.

CTP-BG milletvekili Asım Akansoy da, ülkede polis örgütüne çok büyük görevler düştüğünü, polis örgütüne de gerekli önemin verildiğini belirterek, polis örgütünün ülke için rolünün gelişmesinin ülkenin daha ileriye taşınmasına olanak sağlayacağına dikkat çekti.

Akansoy, son 15 Kasım törenlerinde yaşanan olaya değinerek, polisin davranışını eleştirdi, bu uygulamanın doğru ve adil olmadığını söyledi.

29 Ekim’de açılan pankartlarla 15 Kasım’da açılan pankartların aynı konuda ancak zıt düşüncelerle demokratik bir şekilde yapıldığını ifade eden Akansoy, polisin bu uygulamasının kabul edilemez olduğunu vurguladı, bu tip yaklaşımlara polisin dikkat etmesi ve bu konuda açıklama yapılması gerektiğini kaydetti.

Akansoy, polisin bu tip konularda taraf olmaması gerektiğini ifade ederek, toplumun birbirine sahip çıkması, uygulamaların toplumla barış içerisinde yapılması gerektiğini, Türkiye’nin sivilleşme çalışmalarının yakından takip edilmesi ve KKTC’ye de taşınması gerektiğini dile getirdi.

CTP-BG milletvekili Erkut Şahali de, polisin ülkeler ve toplumlar için büyük önem taşıdığını, polisin ağırlığını toplumda hissettirmesi gerektiğini ifade ederek, polisin kamu düzenini koruyucu olduğunu kaydetti.

Şahali, polisteki en büyük sıkıntılardan birinin personel yetersizliği olduğunu, ancak nüfusa göre kişi başına düşen polis sayısına bakıldığında bu sayının yüksek olduğunu belirterek, polisin uygulamaları sırasında yurttaşlar arasındaki eşitliği bozmadan hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Törenlerdeki gösteri özgürlüklerinin farkının ne olduğu ve bilmedikleri birşey varsa bunun açıklanması gerektiğini ifade eden Şahali, polis teşkilatının saygınlığının başarısı ile eşdeğer olduğunu söyledi, toplumsal huzurun toplumsal gelişmeyi getireceğini kaydetti.

Şahali, sivil unsurlarla işbirliği yapılması durumunda polis teşkilatının elindeki personel sayısını daha etkin kullanabileceğini, suçlarla daha iyi mücadele edebileceğine inanç belirtti.

CTP-BG milletvekili Biray Hamzaoğulları da, toplu taşımacılıkta haksızların korunduğu gibi bir düşünceye sahip olduğunu, güçlü şirketlerin güzergah değiştirmesine ve bazı özel okulların her yerden taşımacılık yapmasına rağmen polisin önlem almadığını ifade ederek, yollarda çok evraksız taşımacılık yapan kişi olduğunu, özel araçların da piyasada olduğunu işaret etti.

Hamzaoğulları, bu konuda polisten daha fazla denetim ve adalet istediğini ifade ederek, polisin denetimleri eksik yaptığına inandığını da sözlerine ekledi.

DP Ulusal Güçler milletvekili Mustafa Arabacıoğlu da, törenlerdeki olaylara değinerek, polisin bu konuda olayın ortamına göre önlem almasının doğru olduğunu, belki de gerekli önlem alınmasaydı orada daha farklı olay olabileceğine dikkat çekti.

Arabacıoğlu, orantısız güç varsa onun eleştirilebileceğine vurgu yaptı, fikir özgürlüğüne karşı olmadığını kaydetti.

CTP-BG Milletvekili Ömer Kalyoncu da, polisin bir olaya müdahale ederken öngörülü olması gerektiğini ifade ederek, devlet töreninde bu tip pankartların açılmasına izin verilmemesi gerektiğini ya da fikirlere aynı şekilde önem verilmesi gerektiğini belirtti.

Kalyoncu, güvenliğin çok önemli olduğunu, polisin de adalet duygusunu geliştirmesi gerektiğini, ayırca polisin adil bir şekilde kuralları uygulamasını istedi, personel sayısının artırılması gerektiğine işaret etti.

Tatar da, toplumun uzlaşıcı olması gerektiğini, polisin de vatandaşların da toplumun bir parçası olduğunu belirterek, eylemlerden örnekler verdi, vatandaşın polise polisin vatandaşa saygı duyması gerektiğini kaydetti.

Polis Genel Müdür Vekili Pervin Gürler de, tüm milletvekillerine teşekkür ederek, polise 2009’dan itibaren personel alınmadığını ifade etti ve personel ile ilgili detaylı bilgi verdi.

Gürler, polisin sadece polis görevi değil sivil hizmet görevlisi ve itfaiye olarak hizmet verdiğini, ciddi anlamda personel eksikliği bulunduğunu, bu sıkıntılar içinde personelin ezildiğini ifade ederek, polisin gerçekten çalıştığını suç ve ölümlü kazaların düştüğünü ancak yeterli olmadığını söyledi.

Ülkeye kamera sistemlerinin kazandırılmasının, suçların aydınlatılması ve suçların azalması için büyük önem taşıdığını ifade eden Gürler, “Özel Güvenlik Yasası”, “Bilişim Suçları Yasası”, “Toplantı ve Yürüyüşler Yasası’nın çıkarılmasının gerekliliği üzerinde durdu.

Gürler, törenlerde yaşanan olaylara da değinerek, bundan sonra günün anlam ve önemini belirten pankartlar dışında bir görüşe izin verilmeyeceğini kaydetti.

Olaylarda “dayak” diye birşey olmadığını ifade eden Gürler, tarafsız ve adil bir şekilde görev yaptıklarını, bunun dışına çıkan personele gerekli işlemlerin yapıldığını belirtti, Başbakana bu konuyla ilgili gerekli yazılı bilgiyi verdiğini de ifade etti.

Gürler, polisin topluma güven verdiğini ve bunun için ciddi bir şekilde çalıştığını ifade ederek, suç olaylarıyla ilgili bilgiler verdi, 3 katillik olayının 3’ünün de aydınlatıldığını, soygun olaylarında yüzde 70 başarı sağlandığını, uyuşturucu olayları konusunda başarılı olunduğunu, suçlarda azalma sağlandığını, ülkede 46 gece kulübü, 86 bet ofisi olduğunu ve gerekli denetimlerin yapıldığını söyledi.

Gürler, toplu taşıma konusunda polisin gerekli denetimleri yaptığını da kaydetti, eleştirilere her zaman açık olduklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından, Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 198 milyon 393 bin 470 TL olarak öngörülen Polis Genel Müdürlüğü bütçesini oy birliği ile kabul etti.

(EMR/HÖ)