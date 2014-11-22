2015 Bütçe Görüşmeleri

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ DÜN GECE KOMİTEDEN GEÇTİ

Lefkoşa, 22 Kasım 14 (.): Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, İçişleri Bakanlığı’nın 181 milyon 261 bin 773 TL olarak öngörülen bütçesini, 300 bin TL artışla 181 milyon 561 bin 773 TL olarak oyçokluğuyla kabul etti.

Komitenin dün geceki çalışmasında, verilen aranın ardından ilk sözü alan DP-UG milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, Taşınmaz Mal Komisyonu çalışmalarına değindi. Türkleştirilen” mallarla ilgili görüşlerini aktaran Arabacıoğlu, bu konuda rant sağlandığını ileri sürerek, düzenleme yapılması gerektiğini kaydetti.

İçişleri Bakanı Teberrüken Uluçay da, yurttaşlıkla ilgili yasada sıkıntılar olduğundan yeni yasa hazırlığına girdiklerini belirterek, ülkede siyasi amaçlarla yurttaşlık verilmesini ortadan kaldırma ve kriterler ortaya koymanın hedeflediklerini beirtti.

Yasa tasarısının yakında Meclise sevkedileceğini söyleyen Uluçay, neyin, ne zaman, nasıl gelişeceğinin belirleneceği bir değişiklik öngördüklerini kaydetti.

Yurttaşlık işlemlerinde kimseyi birbirinden ayırmadıklarını belirten Uluçay, 31 Ekime kadar 66 kişinin vatandaş yapıldığını söyledi. Uluçay, bu sürede Bakanlar Kurulu onayı ile yurttaşlık verilmediğine işaret ederek, hedeflerinin bunu kaldırmak olduğunu ifade etti. Uluçay, “Vatandaşlık işlemlerini siyasetin dışına itmiş bulunmaktayız” dedi.

Temel sorunlar arasında sayılan belediyelerle ilgili çalışma başlattıklarını ve yeni hazırlanan yasanın komitede görüşülmek üzere beklediğini söyleyen Uluçay, daha hesap verebilir ve şeffaf bir yönetim öngördüklerini ifade etti.

Belediyelere birikmiş borçlarıyla ilgili yapılandırma öngördüklerini söyleyen Uluçay, yasada da buna yer verildiğini ve katkı paylarını artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Uluçay, kırsal kesim belediyelerine ayrı bir katkı payı ayarlama düşünceleri olmadığını, tüm belediyelere bir artış yapmayı istediklerini söyledi.

Türkiye’den gelecek su konusuna da değinen Uluçay, gelirleri artırabilmek için çalışma yaptıklarını ve modeller üzerinde uğraştıklarını ifade etti.

Kırsal kesim arsaları konusuna değinen Uluçay, çoğunun altyapısız olduğunu, yeni bir politika belirleyeceklerini ve altyapısız arsa dağıtımı yapmayacaklarını söyledi.

İskan işlerinde yaşanan yoğunluğun azalması dolayısıyla İskan Encümeni’ni İskan Komitesi’ne dönüştürdüklerini söyleyen Uluçay, böylece tasarruf sağlandığını belirtti.

Eşdeğercilere yönelik açılımlar yapacaklarını belirten Uluçay, mağduriyet yaşayanlara çözüm üretileceği temel politika değişikliği düşündüklerini söyledi.

Projelerle ilgili bilgi veren Uluçay, önceki hükümet döneminde başlayan tapu kadastro işlemlerinin devamının getirilmesi için üzerilerine düşeni yaptıklarını belirtti.

Tapu kayıtlarının bilgisayar ortamına taşınması ve kadastro işlemlerinin sonuçlanacağını söyleyen Uluçay, E-Nüfus Projesi’nin de devam ettiğini ve tüm doğumların bilgisayar ortamına taşındığı projenin devam ettiğini anlattı.

Başlatılan çalışmaları sonuçlandırmak için çalıştıklarını belirten Uluçay, Türkiye kaynaklı e-devlet projesinin çalışmalarının sürdüğünü ve tek hazır olanın e-kimlik projesi olduğunu kaydetti.

E-kimliklerinin, e-imza olmadan dağıtılacağını söyleyen Uluçay, bunun bir sorun yaratmayacağını ifade etti.

Cezaevi konusunda da değinen Uluçay, mahkumların topluma kazandırılması yönünde yapılan çalışmaları ve düzenlenen kursları anlattı. Uluçay, güvenliğin sağlanması adına yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Yeni cezaevinin yapımı ile ilgili UBP döneminde Türkiye ile varılan mutabakat olduğunu ancak kendilerinin bu ihalenin ülkede açılması için çalışma başlattıklarını söyleyen Uluçay, çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Uluçay, yabancıların mal alım prosedürlerini hızlandırdıklarını söyledi.

Uluçay, Güngör’deki çöp alanıyla ilgili ikinci bir alanın oluşturulmasının AB tarafından değerlendirilmekte olduğunu ve hükümetin de bu konuda enerji elde etmek için çalışmalar yaptığını anlattı. Uluçay, bu proje hayata geçtiğinde çöp alanlarının ortadan kalkacağını ifade etti.

(GÖZ/FEZ)