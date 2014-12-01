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“2015 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nın Genel Kurulda Görüşülme Programı Açıklandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, “2015 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nın görüşülme programını açıkladı. 8-18 Aralık tarihlerinde hafta sonları dışında kesintisiz görüşülecek yeni yılın bütçesiyle ilgili tasarı, Meclis Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde bir milyon 720 TL’lik artışla, 4 milyar 96 milyon 720 TL olarak oy çokluğuyla 28 Kasım’da onaylanmıştı.

“2015 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nın Genel Kurulda Görüşülme Programı Açıklandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, “2015 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nın görüşülme programını açıkladı. 8-18 Aralık tarihlerinde hafta sonları dışında kesintisiz görüşülecek yeni yılın bütçesiyle ilgili tasarı, Meclis Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde bir milyon 720 TL’lik artışla, 4 milyar 96 milyon 720 TL olarak oy çokluğuyla 28 Kasım’da onaylanmıştı.

01 Aralık 2014 Pazartesi 15:26
“2015 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nın Genel Kurulda Görüşülme Programı Açıklandı
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GÖRÜŞMELER 8 ARALIK’TA BAŞLAYIP 18 ARALIK’TA TAMAMLANACAK

 Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, “2015 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nın görüşülme programını açıkladı.

8-18 Aralık tarihlerinde hafta sonları dışında kesintisiz görüşülecek yeni yılın bütçesiyle ilgili tasarı, Meclis Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde bir milyon 720 TL’lik artışla, 4 milyar 96 milyon 720 TL olarak oy çokluğuyla 28 Kasım’da onaylanmıştı.

Bütçenin Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmelerine 8 Aralık Pazartesi günü saat 10.00’da başlayacak. Pazartesi günkü toplantıda ilk olarak rapor Komite Başkanı CTP-BG Milletvekili Birikim Özgür tarafından okunacak ve tasarının bütünü üzerindeki görüşmeler Maliye Bakanı Zeren Mungan’ın sunuş konuşması ile başlayacak. İlk gün tasarının bütünü görüşülecek ardından madde madde görüşülmesine geçilecek.

Görüşmeler çerçevesinde 9 Aralık Salı günü Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi ve Sayıştay Başkanlığı bütçesi görüşülecek.

Başbakanlık, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Hukuk Dairesi bütçeleri 10 Aralık Çarşamba günü ele alınırken, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı ve Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) bütçesinin görüşülmesi 11 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Haftanın son günü olan Cuma gün, Milli Eğitim Bakanlığı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı ve mahkemeler bütçesi görüşülecek.

Bütçe görüşmelerinin ikinci haftasına 15 Aralık Pazartesi günü Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bütçeleriyle başlanacak.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın bütçe görüşmeleri 16 Aralık Salı günü yapılacak.

İçişleri Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü bütçeleri, 17 Aralık Çarşamba günü görüşülecek.

Bütçe görüşmelerinin son günü olan 18 Aralık Perşembe günü Maliye Bakanlığı ve Gelirler Bütçesi görüşülerek, tasarının madde madde görüşülmesi tamamlanacak ve bütünü oylanacak.

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda“2015 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nın Görüşülme Programını Açıkladı.
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