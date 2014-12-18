2015 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı Onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 4 milyar 96 milyon 720 TL olarak öngörülen 2015 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı onayladı. Oylama sonucunda 27 milletvekili kabul, 9 milletvekili ret oyu kullandı. Oylamaya 14 milletvekili katılmadı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, bütçeye katkı koyan tüm millletvekillerine, meclis çalışanlarına, bürokratlara ve basına teşekkür etti.

Siber’den sonra söz alan Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, yaşanan süreçte muhalefet ve bazı iktidar miletvekillerinin görüşlerini ortaya koyduğunu belirtti. Bu eleştirilerin dikkate alınacağını söyleyen Yorgancıoğlu, “Dört ay önce bakanlıklarda çalışmalar başlatıldı. Her aşamada katkı koyan herkese teşekkürler. Hayırlı olsun” dedi.

GELİRLER BÜTÇESİ

Meclis Genel Kurulu’nda, bütçenin tümünün görüşülmesinden önce ilk olarak Gelirler Bütçesi görüşülerek, onaylandı.

Genel Kurul’da daha sonra tasarının diğer maddelerinin okunmasına geçildi.

Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Birikim Özgür söz alarak, maddelerin çok uzun olması nedeniyle sadece yan başlıkların okunması önerisinde bulundu. Özgür, bütçe görüşmelerine katılan milletvekillerine, tüm meclis çalışanlarına, bürokratlara ve basına teşekkür etti.

Öneri oy çokluğu ile onaylanarak 2015 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın diğer maddeleri de görüşülerek oy çokluğu ile onaylandı.

Daha sonra 2015 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın bütünü açık isim okunarak oylandı.

Oylama sonucunda 27 milletvekili kabul, 9 milletvekili ret oyu kullandı. Oylamaya 14 milletvekili katılmadı.

Bunun üzerine yasa tasarısı 4 milyar 96 milyon 720 TL olarak oyçokluğuyla Meclis Genel Kurulu’ndan geçti.

Cumhuriyet Meclisi’nin bundan sonraki ilk toplantısı 22 Aralık Pazartesi saat 10.00’da yapılacak.