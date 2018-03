2015 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı Görüşmeleri Tamamlandı

2015 BÜTÇESİ, BİR MİLYON 720 TL’LİK ARTIŞLA 4 MİLYAR 096 MİLYON 720 TL OLARAK KOMİTEDEN GEÇTİ

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ MALİYE BAKANLIĞI VE GELİRLER BÜTÇESİNİN ONAYLANMASIYLA TAMAMLANDI

MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇESİ 1 MİLYAR 643 MİLYON 968 BİN 37 TL OLARAK ONAYLANDI

2015 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, bir milyon 720 TL’lik artışla, 4 milyar 096 milyon 720 TL olarak oyçokluğuyla komiteden geçti.



2015 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’ndeki görüşmeleri, Maliye Bakanlığı ve Gelirler bütçesinin onaylanmasıyla tamamlandı.

Komitede, Maliye Bakanlığı Bütçesi 1 milyar 643 milyon 968 bin 37 TL olarak onayladı.

MUNGAN

Maliye Bakanlığı Bütçesi görüşülürken söz alan Maliye Bakanı Zeren Mungan, yapılan konuşmaların yapıcı olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Devlete ait verilerin herkese, hele de milletveikillerine açık olduğu; istenen verilen verilmemesi halinde suç işlenmiş olduğunu dile getiren Mungan, daha önce yetkisiz bir kişinin şifreleri değiştirerek bilgilere ulaşmak için yapılanların ise suç olduğunu kaydetti.

Turizime ayrılan katkının az gelebileceğini ancak bunun farklı yöntemlerle aktarılmasını eleştiren Mungan, turizme ayrılan kaynağı açıkladı ve Turizme ayrılan bütçenin geçen yıla oranla bu yıl artırıldığına dikkati çekti.

“AMAÇ KİŞİLERİN REFAHINI ARTIRMAK…”

Amaçlarının kişilerin refahını artırmak olduğunu, sadece kamuda çalışanların değil her bireyin refahını artırmak zorunda olduklarını ifade eden Bakan Mungan, bu amaçla halkın milletvekillerine görev verdiğini belirtti.



Elektrikle ilgili olarak da, önce arz güvenliğini sağlayacaklarını belirten Mungan, tüketicinin ödeyebileceği ve sanayicinin üretimde rekabet etmesini sağlayacak şekilde bunun yapılması gerektiğini vurguladı.

Reformların olmazsa olmazı olduğunu dile getiren Mungan, borç stoklarının dengelenmesi gerektiğini söyleyerek, şu anda devlet olarak çok ciddi borç stoğunun olduğunu söyledi.

Elektriğin pahalı ve faizin yüksek olmasından dolayı nasıl yatırım yapılacağının düşünülmesi gerektiğini kaydetti.

Borç stoğunun azaltılmasına yönelik olarak cari harcamalar için TC’den 285 milyon talep ettiklerini, bu sene 216 Milyon öngördüklerini böyle giderse bir süre sonra cari harcamaların talep edilmeyeceğini söyleyen Mungan, kredi miktarlarının da azaltıldığını kaydetti.

2016-2017 yıllarının yetersiz olduğu yönündeki eleştrilere yönelik ise Mungan, uzmanların yaptığı çalışmalarda birçok şeyin dikate alınarak yapıldığını belirtti. Ekonominin sürekli hareket halinde olduğunu ve yapılan her planın her an değişebileceğine dikkat çeken Mungan, şuandaki verilerle ortaya çıkan bütçenin durumunun da böyle olduğunu söyledi.

Gayri safi milli hasıla ile ilgili de, devlet planlama örgütünün yapılan artışı reel değerler üzerinden yaptığına dikkat çeken Mungan, yapılan çalışmanın reel olduğunu ve bunun da enflasyonun çok altında olmadığını kaydetti.

Kayıt dışı ekonomiyle ilgili hazırlanan raporun arkasında olduklarını dile getiren Mungan, kapsamlı raporun da baskıya girerek herkesin yaralanabileceğini söyledi.

BET OFİSLERLE İLGİLİ ÇALIŞMA…

Bet ofislerle ilgili önemli sıkıntıların olduğuna da dikkat çeken Mungan, orada kontrole ihtiyaç olduğunu düşündüğünü ve yürütülen bir çalışmanın da olduğunu kaydetti.

Ek mesainin kanayan bir yara olduğunu ve bunun rutin hale gelmesinin de daha kötü olduğunu dile getiren Mungan, 70 Milyon ile yaklaşık 2 bin kişinin istihdam edilebileceği çalışmasının da doğru olduğunu belirtti.

“RESMİ TATİLLER EK MESAİ AÇISINDAN ÖNEMLİ SIKINTI YARATIYOR”

Resmi tatillerin ise kamuda çok önemli sıkıntı yarattığını dile getiren Mungan, her bayram her tören kutlamalarında harcanan masrafların sürdürülebilir bir yapı olamayacağını, tabi ki törenlerin olabileceğini ama harcanan tutarın kısıtlanması gerektiğin kaydetti.

Konuşmaların ardından Maliye Bakanlığı Bütçesi, 1 milyar 643 milyon 968 bin 37 TL olarak onaylandı.

GELİRLER…

Daha sonra giderler bütçesi ele alınarak, burada önerilen 1 milyon 720 TL’lik artış onaylandı. Komitede daha sonra gelirler bütçesi ele alındı; ardından bütünü onaylandı ve 2015 Bütçesi 4 milyar 096 milyon 720 TL olarak oy çokluğuyla onaylandı.

Gelirler Bütesi üzerine ilk sözü UBP Milletvekili Ersin Tatar aldı. Tatar, Ekonomin kayıt altına alınmasıyla ilgili yapılan çalışmalarla ne kadar reel bir artışın gösterilebileceğini ve performansın da ne olacağını sordu.

Özelleştirmeden herhangi bir katkı beklenip beklenmediğini soran Tatar, GSM artışlarından bütçeye ek gelirin yansıyıp yansımadığını da sordu.

CTP-BG Milletvekili Birikim Özgür ise, bütçe açığını kapatmaya dönük ve sık sık üzerinde bulunan kamu kurumlarının borçlarının kapatılması yönündeki çalışmalarının önemine dikkat çekti.

CTP-BG Milletvekili Ömer Kalyoncu da, belediyelerin gelir ve giderlerinin de görünür olması gerektiğini söyledi.

Maliye Bakanı Zeren Mungan da, Maliye Bakanlığı’nın personelinin çok titiz çalışmalar yaptığını, her hafta yapılan çalışmaların da yayınlandığını kaydetti. Vergi ve gümrük işlemlerinin de sisteme dahil edildiğinde devletin gelirlerinin kalem kalem görülebileceğini dile getiren Mungan, hükümetin 2015 bütçe hazılıkları yapıldığı esnada bir özelleştirme kararı olmadığını söyledi.

“Yeni vergi, yeni fon öngörmüyoruz ama kaçak vergiler hakkında çalışma öngörüyoruz” diyen Mungan, katma değer vergisinde de reel olarak artış olduğunu söyledi.

Mungan, Belediyelerin de mümkün olduğunca şeffaf hesap verebilir olması gerektiğini dile getirdi.

ÖZGÜR

Komite Başkanı Birikim Özgür komitenin tamamlanmasının ardından çalışmalara katkı koyan herkese teşekkür etti.

MUNGAN

Maliye Bakanı Zeren Mungan da yaptığı teşekkür konuşmasında bütçe komitesinin işinin zorlu bir iş olduğunu söyledi.

Mungan komitedeki bütçenin eğitim yeri olduğunu ifade ederek, başkalarının da bundan ders alması gerektiğini belirtti.

Kamu kaynaklarının doğru kullanılması için Maliye personelinin çok ciddi çalışmalar yaptığını ifade eden Mungan bütçenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bütçe yasa tasarısı, komitenin ardından Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ele alınacak. Genel Kurul bütçesi görüşmelerine 8 Aralık Pazartesi günü başlayacak.