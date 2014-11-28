2015 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı Görüşmeleri

KOMİTE, MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇESİNİ GÖRÜŞMEYE BAŞLADI

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 1 milyar 643 milyon 968 bin TL olarak öngörülen Maliye Bakanlığı bütçesini görüşmeye başladı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Birikim Özgür’ün başkanlığında gerçekleştirilen görüşmeye, Maliye Bakanı Zeren Mungan da bürokratlarıyla birlikte katıldı.

Komite çalışmalarını, 1 milyar 643 milyon 968 bin 37 TL’lik Maliye Bakanlığı Bütçesi ile Gelirler Bütçesi ve bütçenin bütününün oylanması ile tamamlayacak.

CTP-BG Milletvekili Birikim Özgür başkanlığındaki Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde UBP Milletvekili Ersin Tatar başkan vekili olarak; DP-UG Milletvekilleri Mustafa Arabacıoğlu ve Fikri Ataoğlu, CTP-BG Milletvekilleri Armağan Candan ve Ömer S. Kalyoncu ile UBP Milletvekili İzlem Gürçağ üyeler olarak görev yapıyor.