2015 Mali Yılı Bütçe Görüşmelerinde 150 Bin TL Artış

ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI BÜTÇESİ KOMİTEDE ONAYLANDI

DİNÇYÜREK: “TÜRKİYE’DEN GELECEK SU İÇİN 60 İŞ GÜNÜNE DAHA İHTİYAÇ VAR... HAVA İZİN VERİRSE ÇALIŞMALAR 60 İŞ GÜNÜNDE TAMAMLANACAK”

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 76 Milyon 427 bin 580 TL olarak öngörülen Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesini, 150 bin TL’lik artışla 76 Milyon 577 bin 580 TL olarak oy çokluğu ile onayladı.

CTP-BG Milletvekili Birikim Özgür başkanlığındaki bütçe görüşmesine, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hakan Dinçyürek ile bürokratları da katıldı.

Öğle yemeğinin ardından görüşülmeye devam eden görüşmede söz alan UBP milletvekili Ünal Üstel, bugün önemli ve hassas bir bakanlığın bütçesinin görüşüldüğünü, çünkü çevrenin toplum ve ülke için büyük bir önem taşıdığını vurguladı.

Üstel, yeni hükümette Çevre Dairesi’nin bir bakanlığa çevrilmesinden dolayı büyük mutluluk ve heyecan duyduklarını, ancak bugüne kadar iyi bir gelişme göremediklerini, bu yıl verilen bütçeye bakıldığında da yine birşeylerin ortaya konulamayacağının ortada olduğunu söyledi.

Bakanlıkta insan gücünün yanında iş makinelerine de ihtiyaç duyulduğunu, bu bütçe ile bu işlerin nasıl yürütüleceğini merak ettiğini ifade eden Üstel, çevre düzeni için denetimin de şart olduğunu, Çevre Dairesi’nin görevinin temizlik olmadığını, bu görevin Karayolları Dairesi ve belediyelere ait olduğunu ifade etti.

Vatandaşların da sorumsuzca çöplerini yollara attığını, belediyelerin temizlik yapmadığını, karayollarının da “adam yok” diyerek topu başkasına attığını anlatan Üstel, yasalardaki eksikliklerin giderilmesi ve vatandaşları yollara çöp atmaktan caydırıcı önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Topluma çevre ve çevreyi koruma bilincinin yerleştirilmesi gerektiğini, bunun eğitimler, yasal düzenlemeler, televizyon spotları ve uyarıcı levhalar ile yapılabileceğini ifade eden Üstel, hükümetin çevreyle ilgili politikası olması gerektiğini söyledi.

Üstel, ülkede çevrenin istenilen noktaya getirilemediğini, çevreyi tehdit eden atık sular konusunda bir proje göremediğini, mezbaha atıkları ve vidanjörlerin pis sularını gelişigüzel çevreye bıraktığını, bu konuda doğal arıtmaya ihtiyaç duyulduğunu anlattı.

Güngör çöplüğünde gerekli önlemlerin alınması ve Dikmen çöplüğünün ıslahının devam etmesi gerektiğini ifade eden Üstel, elektrik santrallerinde ise gerekli önlemlerin alınmadığını ve çevrenin kirletilmeye devam ettiğini söyledi.

Üstel, bu modern dünyada yeni santrallerin kurulmasına karşı olduklarını, artık alternatif enerji sistemlerinin kurulması gerektiğini belirtti.

Taş ocaklarında hiçbir iyileştirme yapılmadığına da dikkat çeken Üstel, Lefkoşa’daki Cumhuriyet Parkı’nın “yürekler acısı” olduğunu da ifade ederek, bütçede bunu iyileştirecek bir durum görmediğini söyledi.

Bütçede, Karpaz ve diğer bölgelerde kaplumbağa, eşekler ve sahillerin korunmasına yönelik yeterli bir bütçe görmediğini ifade eden Üstel, eğer önlem alınmazsa eşeklerin yine insanların ekinlerine ürünlerine zarar vereceğini ifade etti.

Üstel, denizlerin kirlilik oranlarının belirlenmesi, ses kirliliğinin giderilmesi ve hava ölçümleri için ekiplerin gerekli olduğunu, bunlar için ölçümlerin ve denetimlerin şart olduğunu, ancak bunlara rastlamadıklarını söyledi.

Yol kenarlarına takılan tabelalar konusunda da yasal düzenlemeler yapılıp tabela kirliliğinin ortadan kaldırılması gerektiğini ifade eden Üstel, sahil temizliklerine de önem verilmesi ve sahil temizlik makinalarının çoğaltılmasını istedi.

Üstel, Türkiye’den gelecek su ile ülkede su dağıtımının sağlanacağını, ancak yağışların da iyi gittiğini, bu yüzden dere ıslahına önem verilmesi gerektiğini kaydetti.

DİNÇYÜREK

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hakan Dinçyürek de, bütçeye katılıp görüşlerini payaşan tüm milletvekillerine teşekkür ederek, Türkiye’den KKTC’ye getirilecek su konusunda “son viraja” girdiklerini kaydetti.

Türkiye’deki kara, deniz geçişi ve KKTC’deki kara işlerinin tamamlanmak üzere olduğunu, Kıbrıs etrafındaki doğal kaynaklar konusunda gelişmelerin yaşandığını, tüm bunlarla ilgili gerekli görüşmeleri sürdürdüklerini ifade eden Dinçyürek, Türkiye’den gelecek su konusunda devam eden çalışmaları anlattı, bilgi verdi.

Dinçyürek, 80 kilometrelik deniz hattının 23 kilometrelik ve en sıkıntılı bölgesinin yerleştirilmesinin tamamlandığını, hava muhalefetinden dolayı çalışmaların yavaşladığını, ancak geri kalan 57 kilometrelik çalışmanın tamamlanması için 60 iş gününe daha ihtiyaç duyulduğunu, bu suyun KKTC’ye geleceğini kaydetti.

Suyun gelişinin ardından önemli olanın suyun dağıtımı, yönetimi olduğunu, bu konuda yasal düzenleme ile tüzük çalışmalarını başlatacaklarını, eksik oldukları bilgi, ekipman veya personel eğitimi ihtiyaçlarını Türkiye ile işbirliğinde yapacaklarını ifade eden Dinçyürek, Türkiye’den gelecek su yanında ülke kaynakları ve denizden arıtılan her damla suyun önemli olduğu bilinciyle hareket ettiklerini söyledi.

Dinçyürek, su konusunda içme-kullanım suyu olarak kesintisiz basınçlı 24 saat akacağı bir suyu hedeflediklerini, tüm projelerin bu şekilde hazırlandığını, her hanenin ise merkezi kanalizasyona bağlanmasını amaçladıklarını ve bu şekilde suyun kaybedilmemesini hedeflediklerini kaydetti.

Arıtmaya da önem verip arıtılan suyun tarımda kullanılmasını sağlayacaklarını ifade eden Dinçyürek, ülkede yağmur suyu, yer altı kaynakları, su kalitesinin artırılması gibi konularda da çalışmalar yapılacağını ve ülkede her damla suyun değerlendirileceğini, “su denetim yasasının” yapılacağını ve suyu yöneteceklerini söyledi.

Dinçyürek, Su İşleri Dairesi’ndeki 125 üst kademe kadrosunun boş olduğunu, müdürünün emeklilik arifesinde olduğunu, ancak “suyu biz yöneteceğiz” dediklerini, bunun bu boş kadrolarla olamayacağını hükümete de anlattığını ifade ederek, bu kadroların boş kalmasının kabul edilemez olduğunu, suyu yönetecek kadroları ilgili paydaşlarla oluşturduklarını, mühendis ve teknisyen ihtiyaçları olduğunu anlattı.

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan ve suyun en etkin şekilde kullanılması için yapılan çalışmalar hakkında milletvekillerini bilgilendiren Dinçyürek, suyun, tarım alanında kullanımının da en iyi şekilde düşünüleceğini, sebze, meyve ve tahılda en verimli olacak şekilde kullanılacağını söyledi.

Dinçyürek, ülkenin taş ocaklarına ihtiyacının olduğunu, ülkede yol ve diğer yatırımların bulunduğunu, bunların devamı için bu taş ocaklarına ihtiyaç bulunduğunu, bu ocaklar için Türkiye ile uluslararası anlaşma da olduğunu anlatarak, ancak bunlar var diye taş ocaklarının denetimsiz bırakılmayacağını, gerekli düzenlemeler ve yasal denetimlerin süreceğini, kişiye ocağa göre değil, çevreye göre, ülkenin menfaatlerine göre uygulama yapılacağını anlattı.

Türkiye ziyareti ve AB yetkilileri ile yaptığı görüşmeler hakkında da bilgiler veren Dinçyürek, özellikle taş ocakları ile ilgili projelere AB’nin de destek verdiğini kaydetti.

Ülkedeki taşların Güneye geçmemesi gerektiğini de ifade eden Dinçyürek, çevre üzerinde hassasiyetle durduklarını, tüm çalışmaları bu yönde yürüttüklerini, atıklarla ilgili gerekli önlemlerin kesintisiz alındığını, cezaların kesildiğini, buna belediyelerin de dahil olduğunu, uyarılara rağmen kanalizasyon kaçakları için önlem almayan belediyelere cezaların kesildiğini, bu konudaki kararlılığın süreceğini vurguladı.

Dinçyürek, Karpaz’da da gerekli önlemlerin alındığını, eşekler için gerekli adımların atıldığını, çalışmaların sürdüğünü anlatarak, ses kirliliği, tabela kirliliği gibi konularda da bir disiplin getirilmesi gerektiğini, yollarda trafik güvenliğinin sağlanması ve görüntü kirliliğinin giderilmesi için çalışmalar yaptıklarını, elektrik santrallerindeki çevre kirliliği konusunda da tüm tarafların bir araya gelerek ortak çalışma yaptığını, ayırca yakıt sistemi ile ilgili de girişimler yaptıklarını ve santrallerde kullanılan yakıtın daha az kükürt çıkaran akaryakıt ile değiştirilmesi için çalışmalar yaptıklarını anlattı.

İnsan sağlığının kendileri için vazgeçilmez olduğunu, tüm çalışmaları da bu yönde yaptıklarını ifade eden Dinçyürek, bütçeye ve bakanlık çalışmalarına katkı koyan tüm milletvekillerine teşekkür etti, her zaman katkıya açık olduğunu söyledi.

Dinçyürek’in konuşmasının ardından komiteye yapılan bütçe artışı önerisi okundu ve 150 bin TL’lik artış oy çokluğu ile onaylandı. Bunun ardından Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi 150 bin TL’lik artışla 76 Milyon 577 bin 580 TL olarak oyçokluğu ile onayladı.