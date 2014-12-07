2015 Bütçesinin Genel Kurul’da Görüşülmesine Yarın Başlanıyor

KOMİTEDEN 4 MİLYAR 96 MİLYON 720 TL OLARAK GEÇEN BÜTÇENİN GENEL KURUL’DA GÖRÜŞÜLMESİ 18 ARALIK’A KADAR SÜRECEK

“2015 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yarın görüşülmeye başlanacak.

Meclis Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 28 Kasım’da, bir milyon 720 TL’lik artışla, 4 milyar 96 milyon 720 TL olarak oy çokluğuyla onaylanan yeni yılın bütçesi, Genel Kurul’da 18 Aralık’a kadar hafta sonları dışında kesintisiz görüşülecek.

Bütçenin Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri saat 10.00’da başlayacak. Toplantıda ilk olarak 2015 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısına ilişkin Komite Raporu Komite Başkanı CTP-BG Milletvekili Birikim Özgür tarafından okunacak. Rapor ve tasarının bütünü üzerindeki görüşmeler Maliye Bakanı Zeren Mungan’ın sunuş konuşması ile başlayacak. İlk gün tasarının bütünü görüşülecek ardından madde madde görüşülmesine geçilecek.

Görüşmeler çerçevesinde 9 Aralık Salı günü Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi ve Sayıştay Başkanlığı bütçesi görüşülecek.

Başbakanlık, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Hukuk Dairesi bütçeleri 10 Aralık Çarşamba günü; Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı ile Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) bütçeleri 11 Aralık Perşembe günü ele alınacak.

Haftanın son günü olan Cuma gün, Milli Eğitim Bakanlığı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı ve mahkemeler bütçesi görüşülecek.

Bütçe görüşmelerinin ikinci haftasına 15 Aralık Pazartesi günü Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bütçeleriyle başlanacak.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın bütçe görüşmeleri 16 Aralık Salı günü yapılacak.

İçişleri Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü bütçeleri, 17 Aralık Çarşamba günü görüşülecek.

Bütçe görüşmelerinin son günü olan 18 Aralık Perşembe günü Maliye Bakanlığı ve Gelirler Bütçesi görüşülerek, tasarının madde madde görüşülmesi tamamlanacak ve bütünü oylanacak