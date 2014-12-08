2015 Bütçesi Meclis Genel Kurulu’nda Tak Ve BRTK'deki Sorunlar Görüşüdü

ÖZGÜRGÜN: “EKONOMİYLE İLGİLİ OLUMLU TABLO GERÇEĞİ YANSITMIYOR”

“HÜKÜMET, BRTK VE TAK’IN SORUNLARINA DUYARSIZ”

Anamuhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, eylem ve grevlere dikkat çekerek, ekonomiyle ilgili çizilen olumlu tablonun gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Özgürgün, hükümeti, BRTK ve TAK’ın sorunlarına duyarsız kalmakla suçladı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, Başbakan Özkan Yorgancıoğlu’nun ardından Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün söz aldı.

TAK VE BRTK’DEKİ SORUNLAR

UBP Başkanı Hüseyin Özgürgün, TAK ve BRTK’da sorunlar yaşandığını belirterek, hükümetin bu kurumlara ilişkin tavrını eleştirdi. Hükümetin, muhalefetin sesini nasıl keseceğiyle uğraştığını savunan Özgürgün, şöyle devam etti:

“TAK müdürü açıklama yapıyor ve ‘Bana yapılanlardan sonra saat 19.00’dan sonra çalışamam’ diyor. TAK’ta 19.00’dan sonra haber yapılmaması ilk kez yaşanıyor. BRT’de de sorunlar yaşanıyor. BRTK zaten çoğunlukla hükümetle ilgili haberler yapıyor. Muhalefetin etkinliklerinin duyurulmasını istemiyorlar. Bu konular başbakanın gailesi değil”

Özgürgün, “Devletin resmi haber ajansı ve televizyonunu bu duruma getirerek, bir şey kazanamazsınız. Hükümet, muhalefetin konuşmasını kesmek değil, teşvik etmesi gerekir” dedi.

Hüseyin Özgürgün, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Basını engelleseler dahi konuşmaya devam edeceğiz. BRT’yi, TAK’ı da kapatın. Zaten ona götürmeye çalışıyorsunuz. Ama her yerde konışmaya devam edeceğiz. Bu şekilde bizim motivasyonumuzu düşüremezsiniz”

“EKONOMİYLE İLGİLİ OLUMLU TABLO GERÇEĞİ YANSITMIYOR”

Ekonomiyle ilgili çizilen olumlu tablonun gerçeği yansıtmadığını iddia eden Özgürgün, hükümetin bütçesinin, UBP’nin hazırladığı 2013-2015 ekonomik programı çerçevesinde yapıldığını dikkat çekti.

Eylem ve grevlerin devam ettiğine işaret eden Özgürgün, bu eylem ve grevlere rağmen herşeyin güzel gösterilmesinin anlamsız gördüğünü ifade etti.

“100 sektörün 95 iflas noktasındadır” diyen Özgürgün, çiftçinin, narenciyecinin ve hayvancının zor durumda olduğunu söyledi.

Özgürgün, Başbakan ve milletvekillerinin kendi konuşması sırasında Meclis salonunda bulunmamasını eleştirerek, “Kendi bütçesine dahi sahip çıkamayan bir Başbakan var” iddiasında bulundu.

ENEERJİ KONUSUNDA TÜRKİYE İLE ENTEGRASYON

Hüseyin Özgürgün, Türkiye ile KKTC heyetleri arasında enerji ve elektrik konularında entegrasyon yapılmasına yönelik bir eylem planı hazırlandığı ve imzalandığını ve Başbakan Yorgancıoğlu’nun bundan haberdar olmadığını iddia etti.

Özgürgün, “Elektrik, su, telefon, ulaşım özelleştirilemez açıklaması yapıyor hükümet. Sonra da bu imzalar atılıyor. Bu imzaları gizlemeye çalıştılar. Söylediklerinin arkasında cesaretle duramıyorlar. Bu ikiyüzlü bir siyasettir” dedi.

“BÜTÇE RAKAMLARI ÇELİŞKİLİ”

Bütçe açığı konusunda değerlendirmede bulunan Özgürgün, rakamlarda çelişkiler olduğunu ileri sürdü.

Belediyelerin içinde bulunduğu duruma değinen Özgürgün, “UBP’li belediyelerden kesinti yapılıyor. Kendi belediyelerine katkı yapıyorlar” iddiasında bulundu.

Özgürgün, belediye başkanlarının siyasi partilerden bağımsız seçilmesine yönelik önerileri bulunduğuna işaret ederek, bunu gerçekleştirmek için çabalarının devam edeceğini kaydetti.

FONLAR KONUSU

Hüseyin Özgürgün, fonlar konusunda Başbakan ve Maliye Bakanı’nın duruşunun net olmadığını iddia etti. Özgürgün, “Yaratılan sıkıntının farkındadırlar. Ama Cumhurbaşkanlığı seçimlerine endekslendiler. Seçimler sonrasının göremiyorlar” dedi.

Başbakan Yorgancıoğlu’nu kişi olarak çok sevdiğini ancak ülke yönetmenin ciddi iş olduğunu söyleyen Özgürgün, “Kimsenin kişiliği ile uğraşmam, şahsi seleştirisini yapmam. Sadece siyaseti ile ilgilenirim. Ülke için neler yaptığına ya da yapmadığına bakarım. Derdim hükümet düşürmek değil, anamuhalefet olarak yapabileceğimin en iyisini yapmaktır” dedi.

“POLİS YIPRATILIYOR”

Ülkede polis örgütüne zarar verilecek noktaya gelindiğini söyleyen Özgürgün, “Polis her kesime eşit davracanak yapıda olmalıdır. Polis Genel Müdürü seçilmesi sürecinde polis yıpratılıyor. Bu Başbakanın en ciddi hatalarından biridir. Polis hala genel müdürünü atayamaz durumdadır. Halkın güvenlik kurumlarına, polise güveni tamdır. Tüm araştırmalar da bunu gösteriyor” şeklinde konuştu.

Özgürgün, dünyada en çok cinayet işlenen şehrin Londra olduğunu ancak bu bilgilerin kolaylıkla yayınlanamadığını çünkü devlet mekanizmalarının güçlü olduğunu kaydetti. Özgürgün, “Bu görünmeyen bir devlet gücüdür” dedi.

“CENGİZ TOPEL HASTANESİ GELİŞTİRİLMELİ”

Cengiz Topel Hastanesi konusunda doğru olanın hastanenin geliştirilmesi olduğunu söyleyen Özgürgün, “Halk hastaneye bir sembol olarak bakıyor” dedi.

Özgürgün konuşmasının sonunda genel bütçeye red oyu vereceklerini de ifade etti.