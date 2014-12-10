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2015 Bütçesi Meclis Genel Kurulu’nda…

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Cumhurbaşkanlığı bütçesinin onaylanmasının ardından 19 milyon 790 bin 490 TL olarak  öngörülen Cumhuriyet Meclisi bütçesini görüşmeye başladı.

2015 Bütçesi Meclis Genel Kurulu’nda…

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Cumhurbaşkanlığı bütçesinin onaylanmasının ardından 19 milyon 790 bin 490 TL olarak  öngörülen Cumhuriyet Meclisi bütçesini görüşmeye başladı.

10 Aralık 2014 Çarşamba 07:05
2015 Bütçesi Meclis Genel Kurulu’nda…
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CUMHURİYET MECLİSİ BÜTÇESİ GÖRÜŞÜLÜYOR

 Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Cumhurbaşkanlığı bütçesinin onaylanmasının ardından 19 milyon 790 bin 490 TL olarak  öngörülen Cumhuriyet Meclisi bütçesini görüşmeye başladı.

Bütçe üzerine ilk sözü alan UBP Gazimağusa Milletvekili Ersan Saner Meclis bütçesine olumlu oy vereceklerini açıkladı.

Saner, bazı bütçelerde azalma olurken Meclis bütçesinde 806 bin TL artış olduğunu ifade ederek her yerde tasarruf yapılırken neden Meclis bütçesine artış getirildiğini sordu.

Saner,  Meclis çalışma koşullarının ilkel olduğunu Meclis binasının hizmet veremeyecek durumda olduğunu  ileri sürdü.

Yağmurun dışarıda durduğunu, ancak Meclis’te devam ettiğini, bir çok odanın akıttığını anlatan Saner, sigara fabrikasından olma  binanın kullanılmasında ısrar edilmesini eleştirdi.

Saner,  Meclis Başkanı’nın geçen yıl iç politikaya dönük mesajlar verirken şimdi Kıbrıs konusunda mesajlar vermeye başladığını bunun seçime yönelik olduğunu kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber,  Ersan’ın eleştirilerine yanıt verdi.

Siber, Meclis bütçesinden Meclis memurların maaşlarının da ödendiğini bütçedeki  artışın  memurların maaşlarına gelecek olan artışı ifade ettiğini,  geçen dönemde olmayan  temizlik ihalesi ve otopark ihalesinin de bütçede yer aldığını belirtti.

Siber, Meclis  Başkanı’nın hükümet işlerine karıştığı söylemine çok üzüldüğünü kaydederek, hükümeti ilgilendiren konuların halkı  ilgilendirdiğini, halkı ilgilendiren konuların kendisini de ilgilendirdiğini vurguladı.

Siber, hellim  konusunda da Avrupa Birliği ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı  Eide’ye mektup gönderdiğini kaydetti ve Türkiye AB Bakanı Volkan Bozkır’dan bu konuda katkı talep ettiğini ifade etti.

Siber, kurumlar arası ilişkinin önemli olduğunu bundan neden rahatsızlık duyulduğunu sordu.

Siber yoklamalar konusuna da açıklık getirerek  Meclis’te yoklamalar yapıldıktan sonra milletvekillerine yazı verilerek itirazlarının sorulduğunu, itirazlar alındıktan sonra web sitesinde yayınlandığını, haberi yapan basın mensubunun da  bilgiyi web sitesinden aldığını, kasıt olmadığını belirtti.

Siber, bundan sonraki süreçte komitelere katılımların da web sitesinde yayınlanacağını, bunun şeffaflık ilkesinin ve halka saygının gereği olduğunu belirtti.

Siber,  Cumhuriyet Meclisi Başkanı olarak tasarrufa önem verdiğini belirterek  elektrikte yüzde 30 artışa rağmen geçmişe oranla yüzde 60 tasarruf sağlandığını söyledi.

Siber Meclis’te müşavir yaratmadıklarını 15 mevcut müşavirin Meclis’te görev yaptığını belirtti.

Siber kendi döneminde Meclis’in ilk kez sosyal sorumluluk projesinde yer aldığını 7 sosyal sorumluluk projesine katılım gerçekleştirdiklerini belirtti.

Siber, “Bütün amacımız toplumu temsil etmek ve toplumun yaşam kalitesini artıracak yasalar getirmektir” dedi. Siber Meclis komitelerinin yüzde yüz performansla çalıştığını ve yasaların oy birliğiyle geçtiğini ifade etti.

Siber, “siyasetin karnesi düşük yükseltmek boynumuzun borcu” diyerek toplumu ilgilendiren konularda inisiyatif almaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

UBP Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre,  Meclis’in toplumsal sorunlarda ve sosyal olaylarda  aktif olmasının Meclis’in itibarını artırdığını ifade etti.

Siyasetin ciddi seviye kaybettiğini anlatan Töre, milletvekillerinin itibarlarının zedelenmesine yönelik açıklamalar yapıldığını, itibarı artıracak çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

Töre, hükümetin bazı yasalar hazırlanırken muhalefet milletvekillerinin görüşlerinin komitelerde dikkate alınmadığını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi’nin egemenliğin savunulduğu yer olduğunu ve KKTC’nin egemenliğini savunmak zorunda olduğunu söyledi.

Töre, “nasıl olursa olsun barış isteriz” söyleminin egemenliği savunmamak anlamına geldiğini belirterek, “Bir anlaşma olmazsa kendi egemenliğimiz devletimiz vardır ve Meclis de KKTC’nin ve egemenliğin simgesidir” dedi.

Töre, dünya tanımasa da Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin ortadan kalkmadığını vurguladı.

Töre,  Türkiye ve Türk askerinin Kıbrıs Türk halkı için vazgeçilmez olduğunu, Türkiye’nin himayesinin sürmesi gerektiğini anlattı.

Töre, Kıbrıs’taki iki ayrı egemenliği uluslar arası toplumun görmesi gerektiğini, zamanın KKTC halkının lehine işlediğini söyledi.

Meclis Genel Kurulu çalışmalarının geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

 

 


 

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