2015 Bütçesi Meclis Genel Kurulu’nda Çavuşoğlu: Travmaydan Bahsetmek Samimiyetsizliktir

ÇAKICI: “2015 BÜTÇESİ, STATÜKOYU DEVAM ETTİRME, BEDELİ DE ÇALIŞAN VE İŞÇİYE ÖDETTİRME BÜTÇESİ”

ÇAVUŞOĞLU: “OTOBÜSÇÜLERİN ÖDEMELER YAPILAMAZKEN TRAVMAYDAN BAHSETMEK.. BU SAMİMİYETSİZLİKTİR, DOĞRU BİR YAKLAŞIM DEĞİL”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Mehmet Çakıcı, 2015 bütçesinin, statükoyu devam ettirme adına çalışana ve işçiye bedel ödettirme bütçesi olacağını savunarak, ret oyu vereceklerini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde, Ana Muhalefet Ulusal Birlik Partisi Başkanı, Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün’den sonra TDP Lefkoşa Milletvekili Mehmet Çakıcı söz aldı.

Hükümetin bakanlarından hiçbirinin meclis salonunda olmamasını eleştiren Çakıcı, bütçenin “durumu idare etme”, “kemerleri sıkma” ve “statükoyu devam ettirme” bütçesi olduğunu ancak kemerleri sıkma politikasının da daha çok çalışanlara dönük olduğunu savundu.

Çakıcı, bütçenin tüm gelirlerinin neredeyse maaş ödemesine gittiğine işaret ederek, kamuya siyaset amaçlı personel alımı yapıldığını söyledi ve UBP ile CTP hükümetlerini işaret etti.

Mehmet Çakıcı, cari transfer, personel giderleri ve Türkiye’den gelen yardım miktarının sorgulanması gerektiğini ifade etti. Çakıcı, bütçenin Türkiye’ye bağlı olduğunu belirterek, “Kendi gelirlerimizle tek kuruşluk yatırım yapamıyoruz” dedi.

Çakıcı, geçmiş yılların bütçeleri konusunda değerledirmelerde de bulunarak, 2009’da bütçe açığının doruk noktaya ulaştığını söyledi. Çakıcı, hazırlanan ekonomik paketlere de işaret etti.

KTHY ile ETİ’nin durumuna işaret eden Çakıcı, “Çalışanlara artış yapılmaz ve çalışanlar kapının önündeyken bu ülkenin zenginleri ne yapıyor? Her türlü vergi kaçacakçılığı var. 3 milyon TL rüşvet yediği söylenen bakanlar bile var. İddilar var. Belgelerin olduğu da söyleniyor. Belgeleri talep ettim. Belgeler getirilsin burada açıklamazsam bana da Mehmet Çakıcı demesinler” diye konuştu.

Çakıcı, “Şimdi geçmiş UBP ve CTP hükümetlerinin yaptıklarının cezasını çekiyoruz. Batıranlar karşımızda kurtarıcı oldu. Ülke ekonomik yapısıyla tamamen çökmüştür” ifadesine yer verdi.

Bu haliyle bütçeye oylarının red olduklarını kaydeden Çakıcı, bütçenin, çalışanın ve işçinin bedel ödeyeceği bir bütçe olacağını kaydederek, “Bizim ihiytacımız olan mülaim değil, radikal değişiklikler yapacak hükümetlerdir. Halk mutlu değil” dedi.

ÇAVUŞOĞLU

Çakıcı’dan sonra söz alan UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, hükümetin icraatlarını eleştirdi ve halkın umutlarının 1 yılda yok olduğunu savundu.

Çavuşoğlu, “Başbakan icraatlarını anlatırken ‘30 öğretmen emekli oldu, yerine 140 öğretmen aldık’ dedi. İcraat olarak geçici öğretmen aldığını da söyledi. Geçici öğretmenleri neye göre aldı? Bu kadar öğretmen varken neden Kapraz’da hala öğretmen eksikliği var. Bunu bize anlatsınlar” şeklinde konuştu.

Son günlderde bazı projelerin ortaya atıldığını ancak bu projelerin altının doldurulmadığını kaydeden Nazım Çavuşoğlu, “Otobüsçülerin ödemeler yapılamazken travmaydan bahsetmek ileri bir hedef midir? Bu samimiyetsizliktir, doğru bir yaklaşım değildir” ifadesine yer vererek, UBP dönemindeki projelere işaret etti.

Nazım Çavuşoğlu, Başbakan’ın Tatlısu açıklarındaki mültecilerin kurtarılması konusunaki açıklamalarını da eleştirerek, “İyi ki Sivil Savunma ve Güvenlik Kuvvetleri var da bunu da ellerine yüzlerine bulaştırmadılar. Bu hükümet kendini başarılı göstermek için zor durumda olan göçmenleri bile kullanarak toplumu yanıltıyor” dedi.

Hükümetin tarım, eğitim, sağlık ve istihdam politikalarını da eleştiren Çavuşoğlu, KKTC tarihinde böyle ciddiyetsiz bir hükümet olmadığını iddia etti. Başbakan Yardımcısı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Serdar Denktaş’ın aldığını söylediği ölüm tehdidine de değinen Çavuşoğlu, ölüm tehdidi doğruysa, kendilerinin de gerekli tedbiri almaya hazır olduklarını ifade etti. Çavuşoğlu, kendinin de ölümle tehdit edildiğini, bu konuda polise bilgi verdiğini ancak ne sosyal medyada, ne de kürsüde açıklama yapmadığını söyledi.

Çavuşoğlu, siyasi transfer konusuna da değinerek, siyasi transferlere Meclis olarak bakılması gerektiğini söyledi. Geçmişte siyasi transfer gerçekleştiren Turgay Avcı’ya yönelik eleştirilerini hatırlatan Çavuşoğlu, “Kıbrıs Türk siyasetinde iyileşme olsun diye Turgay Avcı’ya verdiğim tepki maksadını aştı, başarılı olmadı. Süreçte bu çeşit olaylar çok oldu. O nedenle Avcı’dan özür diliyorum” dedi.

Türkiye’den gelecek suya ve su yönetimine de değinen Çavuşoğlu, Su Dairesi’nin şu an çöktüğünü savundu.

Son dönemdeki tutum nedeniyle polisin kamoyunda sterese girdiğini ve yıprandığını da kaydeden Çavuşoğlu, toplumun gündeminde Kamu Reformu olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu’nun ardından UBP Milletvekili Sunat Atun söz aldı.