Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

2015 Bütçe Yasa Tasarısı Komitede

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) bütçesini oy çokluğu ile kabul etti.

2015 Bütçe Yasa Tasarısı Komitede

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) bütçesini oy çokluğu ile kabul etti.

28 Kasım 2014 Cuma 11:33
2015 Bütçe Yasa Tasarısı Komitede
banner238

OMBUDSMAN BÜTÇESİ OY ÇOKLUĞU İLE ONAYLANDI

 Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) bütçesini oy çokluğu ile kabul etti.

Hukuk Dairesi bütçesinin ardından 763 bin 500 TL’lik  Yüksek Yönetim Denetçisi bütçesini görüşen komite toplantısına, Ombudsman Dairesi Müdürü Zeki Gürsel de katıldı.

İlk sözü alan UBP Milletvekili Ersin Tatar, çağdaş ülkelerde bulunan  bir kurum olan Ombudsman’ın KKTC’de de çağdaşlığın simgesi olduğunu söyledi.

Ombudsman’a sahip çıkılmamasının kabul edilemeyeceğini kaydeden Tatar, bu kuruma ne kadar başvuru olduğunu ve neler yapabildiğinin açıklanmasını istedi.

Tatar, halka da Ombudsman’ın ve görevlerinin anlatılması gerektiğini söyledi.

ARABACIOĞLU

DP-UG Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, bu anayasal kurum kurulurken büyük tartışmalar yaşandığını ve çok büyük işler yapılacağı konusunda söylemler olduğunu anımsattı.

Ombudsman’ın fonksiyonelliğini yitirdiğini kaydeden Arabacıoğlu, çıkan raporların takibinin yapılıp yapılmadığını sordu.

KALYONCU

CTP-BG Milletvekili Ömer Kalyoncu, bu müessesenin bugün meclise rapor sunacak durumda olmadığını kaydetti.

Başkanının atanmamasının nedeninin Cumhurbaşkanının aday gösterdiği kişinin yeterli oyu alamayacağı endişesi olduğunu iddia eden Kalyoncu, kabul görecek bir kişinin aday gösterilebileceğini söyledi.

Başvuru yoksa bunun nedeninin başkanının atanmaması olabileceğini de iddia etti.

GÜRSEL

Ombudsman Dairesi Müdürü Zeki Gürsel, 2014 bütçesinin görüşülmesinden bugüne bir yıl geçmiş olmasına rağmen gelişme olmadığını söyledi.

Ombudsman Dairesi’nin kuruluşundan bugüne olan süreci anlatan Gürsel, 2012 yılında yaş haddinden emekliye ayrılan Feridun Önsav’ın ardından bugüne, 3 yıldır başkan atanamadığını ve dairenin popülerliğini yitirdiğini söyledi.

18. yılını tamamlayan dairenin 10 yılını Ombudsman ile 8 yılını da ombudsmansız geçirdiğini ifade eden Gürsel, son Anayasa değişikliğinde Ombudsman için de değişiklik olduğunu ancak referandumda kabul görmediğini vurguladı.

Anayasa değişikliğinin kabul görmesi halinde yasa değişikliğine de gidilebileceğini kaydeden Gürsel, yasa değişikliği önerilerinde de hiçbir ilerleme kaydedilmemesinin üzücü olduğunu söyledi.

Yasada teknik olarak bir Ombudsman ve bir de ona görevlerinde yardımcı olacak daire tanımlandığını ve Ombudsman olmaması halinde yetkilerinin daire müdürü tarafından kullanılacağını ancak rapor sunma yetkisinin bulunmadığını anlatan Gürsel, “Bu çerçevede ombudsman varsa kurum vardır ombudsman yoksa kurum da yoktur. Daire de müdürü de personeli de boşta kalmaktadır. Tüm hizmetler aksamaktadır” dedi.

Gürsel, Ombudsman bulunduğu dönemlerde yüzde 65 oranında sorun çözme noktasına ulaştıklarını ancak 2012’den beri başvuru sayısının düştüğünü söyledi.

Gürsel’in konuşmasının nardından Ombudsman bütçesi oyçokluğu ile onaylandı.

Komite çalışmalarına 13.30’a kadar ara verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim