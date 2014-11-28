2015 Bütçe Yasa Tasarısı Komitede

OMBUDSMAN BÜTÇESİ OY ÇOKLUĞU İLE ONAYLANDI

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) bütçesini oy çokluğu ile kabul etti.

Hukuk Dairesi bütçesinin ardından 763 bin 500 TL’lik Yüksek Yönetim Denetçisi bütçesini görüşen komite toplantısına, Ombudsman Dairesi Müdürü Zeki Gürsel de katıldı.

İlk sözü alan UBP Milletvekili Ersin Tatar, çağdaş ülkelerde bulunan bir kurum olan Ombudsman’ın KKTC’de de çağdaşlığın simgesi olduğunu söyledi.

Ombudsman’a sahip çıkılmamasının kabul edilemeyeceğini kaydeden Tatar, bu kuruma ne kadar başvuru olduğunu ve neler yapabildiğinin açıklanmasını istedi.

Tatar, halka da Ombudsman’ın ve görevlerinin anlatılması gerektiğini söyledi.

ARABACIOĞLU

DP-UG Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, bu anayasal kurum kurulurken büyük tartışmalar yaşandığını ve çok büyük işler yapılacağı konusunda söylemler olduğunu anımsattı.

Ombudsman’ın fonksiyonelliğini yitirdiğini kaydeden Arabacıoğlu, çıkan raporların takibinin yapılıp yapılmadığını sordu.

KALYONCU

CTP-BG Milletvekili Ömer Kalyoncu, bu müessesenin bugün meclise rapor sunacak durumda olmadığını kaydetti.

Başkanının atanmamasının nedeninin Cumhurbaşkanının aday gösterdiği kişinin yeterli oyu alamayacağı endişesi olduğunu iddia eden Kalyoncu, kabul görecek bir kişinin aday gösterilebileceğini söyledi.

Başvuru yoksa bunun nedeninin başkanının atanmaması olabileceğini de iddia etti.

GÜRSEL

Ombudsman Dairesi Müdürü Zeki Gürsel, 2014 bütçesinin görüşülmesinden bugüne bir yıl geçmiş olmasına rağmen gelişme olmadığını söyledi.

Ombudsman Dairesi’nin kuruluşundan bugüne olan süreci anlatan Gürsel, 2012 yılında yaş haddinden emekliye ayrılan Feridun Önsav’ın ardından bugüne, 3 yıldır başkan atanamadığını ve dairenin popülerliğini yitirdiğini söyledi.

18. yılını tamamlayan dairenin 10 yılını Ombudsman ile 8 yılını da ombudsmansız geçirdiğini ifade eden Gürsel, son Anayasa değişikliğinde Ombudsman için de değişiklik olduğunu ancak referandumda kabul görmediğini vurguladı.

Anayasa değişikliğinin kabul görmesi halinde yasa değişikliğine de gidilebileceğini kaydeden Gürsel, yasa değişikliği önerilerinde de hiçbir ilerleme kaydedilmemesinin üzücü olduğunu söyledi.

Yasada teknik olarak bir Ombudsman ve bir de ona görevlerinde yardımcı olacak daire tanımlandığını ve Ombudsman olmaması halinde yetkilerinin daire müdürü tarafından kullanılacağını ancak rapor sunma yetkisinin bulunmadığını anlatan Gürsel, “Bu çerçevede ombudsman varsa kurum vardır ombudsman yoksa kurum da yoktur. Daire de müdürü de personeli de boşta kalmaktadır. Tüm hizmetler aksamaktadır” dedi.

Gürsel, Ombudsman bulunduğu dönemlerde yüzde 65 oranında sorun çözme noktasına ulaştıklarını ancak 2012’den beri başvuru sayısının düştüğünü söyledi.

Gürsel’in konuşmasının nardından Ombudsman bütçesi oyçokluğu ile onaylandı.

Komite çalışmalarına 13.30’a kadar ara verdi.