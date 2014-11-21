2015 Bütçe Yasa Tasarısı Komitede: Dışişlerinde Tek Ses Olmalıyız

ERTUĞRULOĞLU: “DIŞİŞLERİNDE TEK SES OLMALIYIZ”

Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nde Dışişleri Bakanlığı bütçesinin görüşülmesine yemek arasının ardından devam edilecek.

Dışişleri Bakanlığı’nın görüşülmesi sırasında söz alan UBP Lefkoşa Milletvekili Tahsin Ertuğruloğlu, Dışişleri Bakanlığı’nın bütçedeki payının yüzde bir olmasının kabul edilemeyeceğini söyleyerek, “Bunu mevcut hükümeti eleştirmek adına söylemiyorum, gelmiş geçmiş hükümetlerin hepsinde böyleydi ama bu kabul edilecek bir durum değil” dedi.

Dışişleri Bakanlığı’nın temsilciliklerinde görevli personelin birçok sıkıntı yaşadığını da savunan Ertuğruloğlu, temsilciliklerin yeterli olmadığını belirtti.

Konuşmasında Kıbrıs sorununa da değinen Ertuğruloğlu, herkesin Kıbrıs sorunun çözülmesi yönünde bir söylem içinde olduğunu ancak Kıbrıs sorunu ve çözüm konularının herkes tarafından farklı yorumlandığını söyledi.

Tahsin Ertuğruloğlu, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti ortaklığının başına neler geldiğinin ve bunun cezasını kimlerin çektiğinin düşünülmesini isteyerek, “Siyasi eşitliğe ilaveten egemen eşitlik de talep ediyoruz. Bunu söylediğimizde de suçlanıyoruz” ifadesine yer verdi.

Ertuğruloğlu, “Mevcut durum sürdürülemez ve kabul edilemez, bunu kabul ediyorum ancak biz KKTC’nin varlığının Rumlarla yapacağımız bir anlaşmanın önünde engel olmadığını düşünmüyoruz” dedi.

Ertuğruloğlu, Kopenhag zirvesi konusunda kendisine yöneltilen bazı eleştirileri de yanıtlayarak, “Ben Kopenhag’da 3 gün De Soto ve heyeti ile müzakere ettim. Annan Planı’nı imzalamadım, bundan da gurur duyarım. Tahsin Ertuğrul Kopenhag’da hiçbir yere saklanmadı, kaybolmadı. De Soto ile görüşmedeydi” dedi.

Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs konusunda iki tarafta da bir güvensizlik olduğunu, Rum tarafının Kıbrıs’ı bir helen olarak gördüğünü, bu gerçeklerin görülmesi gerektiğini vurugladı.

Kıbrıs konusunun çözümünde “çözüm karşıtı veya barışçı” sözlerinin kimseye birşey kazandırmadığını, burada önemli olanın Kıbrıs Türk halkının haklarının korunması olduğunu, egemenliğine ve devletine sahip çıkması gerektiğini belirten Ertuğruloğlu, dışişleri bütçesinde siyasi değil tek ses olunması gerektiğini vurugladı.

Ertuğruloğlu, Meclis Başkanı Sibel Siber’in yabancı gazetecilere Rumun Kıbrıs Türk halkına yaptıklarını doğru bir şekilde anlatırken “tanınma istemiyoruz” demesini kabul edemeyeceğini belirterek, Siber’e büyük saygı duyduğunu ancak ne istediğini açıklaması gerektiğini söyledi.

Devlete sahip çıkmamanın doğru olmadığını, devlete Kıbrıs Türk halkının egemenliğini korumak için sahip çıkılması gerektiğini, bu devlet sayesinde Meclis’te bulunduklarını ifade eden Ertuğruloğlu, Kıbrıs’ta kurulacak ortaklıkta iki ayrı halk egemenliğinin vurgulanması gerektiğini kaydetti.

Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs’ta kurulacak ortaklıkta karşılıklı güvenin de büyük önem taşıdığını vurgulayarak, İsviçre örneğini verdi, bunun dışında bir çözümün ülkeye huzur barış getirmeyeceğini belirtti ve ilk önce Kıbrıs Türk halkının egemen bir halk mı değil mi ne olduğuna karar verilmesi gerektiğini, yeni bir ortaklık kurulacaksa 1960’tan daha sağlam temellerle kurulması gerektiğini dile getirdi.

Ertuğruloğlu, bunun dışında bir çözüm olmazsa da olmayacağını belirterek, “Rum kabul etmeyecek” diye Kıbrıs Türk halkının egemenliğinden vazgeçmeyeceğini vurguladı.

ÖZDENEFE

CTP-BG milletvekili Fazilet Özdenefe de, Dışişleri Bakanı’nın arzu ettikleri yönde çalıştığını ifade ederek, teşekkürlerini sundu ve Dışişleri Bakanlığı’nın vizyonunun geliştirildiğini, çalışmalarının aktif bir şekilde sürdürüldüğünü kaydetti.

Özdenefe, Dışişleri Bakanlığı bütçesinin geliştirilmeye ve artırılmaya ihtiyacı olduğunu belirterek, muhalefet milletvekillerinin eleştirilerini yorumladı ve federasyon ile konfederasyonun aynı şekilde değerlendirilmesinin doğru olmadığını söyledi.

Muhalefet milletvekillerinin Taşınmaz Mal Komisyonu, , nüfus, Kıbrıs sorununa yönelik açıklamaları ve KKTC’nin tanıtılması gibi gündeme getirdiği konuları değerlendiren Özdenefe, Dışişleri Bakanlığı’ndan yeni dönemde atamalarda kadınlara daha çok önem vermesini beklediğini kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı’nın Kıbrıs konusundaki çalışmalarına da teşekkür eden Özdenefe, yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı arasındaki uyumun sağlanmasını temenni etti.