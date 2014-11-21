Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

2015 Bütçe Görüşmeleri Komitede: Kıbrıs Sorunu Çözülmeli

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin Dışişleri Bakanlığı bütçesini ele aldığı görüşmede Dışişleri Bakanı Özdil Nami bakanlığın faaliyetleri, Kıbrıs sorunu konusunda yapılan uluslararası temaslar hakkında bilgi verdi.

2015 Bütçe Görüşmeleri Komitede: Kıbrıs Sorunu Çözülmeli

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin Dışişleri Bakanlığı bütçesini ele aldığı görüşmede Dışişleri Bakanı Özdil Nami bakanlığın faaliyetleri, Kıbrıs sorunu konusunda yapılan uluslararası temaslar hakkında bilgi verdi.

21 Kasım 2014 Cuma 11:44
2015 Bütçe Görüşmeleri Komitede: Kıbrıs Sorunu Çözülmeli
banner238

NAMİ: “VİZYONUMUZ 50 YILDAN BU YANA ULUSLARARASI KAMUOYUNUN GÜNDEMİNDE OLAN KIBRIS SORUNUNUN BİR AN ÖNCE ADİL, KALICI VE KAPSAMLI BİR ANLAŞAMAYA VARILARAK NETİCELENDİRİLMESİ”

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin Dışişleri Bakanlığı bütçesini ele aldığı görüşmede Dışişleri Bakanı Özdil Nami bakanlığın faaliyetleri, Kıbrıs sorunu konusunda yapılan uluslararası temaslar hakkında bilgi verdi.

Bakanlığın vizyonunun 50 yıldan bu yana uluslararası kamuoyunun gündeminde olan Kıbrıs sorununun bir an önce adil, kalıcı ve kapsamlı bir anlaşamaya varılarak neticelendirilmesi yönünde olduğunu anımsatan Nami, bakanlığın bu konuda izlediği siyasete vurgu yaptı. 

Nami şöyle devam etti:

“Yürüttüğümüz çalışmalarımızın başıca hedeflerini ülkemizin uluslararası alanda temsilinin ve ülkemiz üzerindeki izolasyonun kaldırılmasının sağlanması, halkımızın maruz bırakıldığı kısıtlamaların bertaraf edilmesi, siyasi, ekonomik, kültürel, diplomatik alanlarda ikili ve çok taraflı ilişkilerimizin geliştirilmesi ve Kıbrıs sorununa ilişkin pozisyonumuzun üçüncü taraflara anlatılarak eşit hak ve çıkarlarımızın savunulması oluşturuyor. Bakanlığımız Kıbrıs konusundaki güncel gelişmeler hakkında sivil toplum örgütlerine bilgi vermeyi görev edinmiş ve bu düşünceden hareketle birçok sivil toplum örgütü, sendika ve dernek yetkilileriyle gerçekleştirilen çalışmalar ve müzakere sürecine ilişkin son gelişmeler hakkında düzenli olarak bilgilendirme toplantıları düzenlemiştir.”

Nami, “Dışişleri Bakanlığı ada çevresindeki hidrokarbon kaynakları üzerinde tek taraflı olarak çalışma yürüten Kıbrıs Rum tarafının bu tek yanlı girişimi karşında önlem almak zorunda kalan Türk tarafının girişimlerini mazeret göstererek müzakere masasını terk etmesinin yanlış olduğunu duyurma yönünde azami gayret sarf etmektedir” dedi.

Bakan Nami konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“Dışişleri Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği temaslarda Kıbrıs konusuna ilgi duyan çevrelere Kıbrıs Rum tarafının bu mazeretinin yersiz olduğunu ve müzakerelerin kaldığı yerden devam etmesinin öneminin bilinciyle bu uzlaşmaz tutumlarını değiştirilmesi yönünde teşvik edilmeleri gerektiği ortaya kondu.”

Bakan Nami, Dışişleri Bakanlığı’nın özellikle Avrupa Birliği başta olmak üzere yurt dışında önemli temaslarda bulunduğunu kaydetti. Nami, hellimin ülkedeki üretimin önemli kısmını teşkil ettiğini de kaydederek, hellimin Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tescili için yapılan girişimlere değindi.

Nami, bütçe görüşmesi sırasında yurtdışında gerçekleştirdiği temaslar ve görüştüğü yetkililer hakkında bilgi verdi.

Nami, “2014 yılında bakanlığımızın gerçekleştirdiği en önemli icraatlar arasında yurtdışı uygulama birimlerimize bir yenisini katmak yer aldı. Bu bağlamda KKTC Budapeşte temsilciliği faaliyetlerine başladı” dedi.

Özdil Nami, başkentlerde yeni temsilcikler açılması yönündeki çalışmaların sürdüğünü söyledi, Bakanlığın koordinasyonluğunda yürütülen diğer etkinlikler hakkında da detaylı bilgi verdi.

Bakan Nami, Dışişleri Bakanlığı’na ait yeni bir internet sayfası tasarlandığını da anlatarak, bakanlığın çevre düzenlemesinin de modern standartlara ulaştığını, personelin motivasyonu açısından bakanlık binasında gerekli lojistik iyileştirmeler yapıldığını kaydetti.

Öte yandan Nami, yurt dışında personel görevlendirmesine ilişkin Atama Tüzüğü yetkili Sendikalarla işbirliği içerisinde geçirildiğini belirterek, bunun çalışanlara daha huzurlu çalışma ortamı yarattığını kaydetti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim