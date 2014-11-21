2015 Bütçe Görüşmeleri Komitede: Kıbrıs Sorunu Çözülmeli

NAMİ: “VİZYONUMUZ 50 YILDAN BU YANA ULUSLARARASI KAMUOYUNUN GÜNDEMİNDE OLAN KIBRIS SORUNUNUN BİR AN ÖNCE ADİL, KALICI VE KAPSAMLI BİR ANLAŞAMAYA VARILARAK NETİCELENDİRİLMESİ”

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin Dışişleri Bakanlığı bütçesini ele aldığı görüşmede Dışişleri Bakanı Özdil Nami bakanlığın faaliyetleri, Kıbrıs sorunu konusunda yapılan uluslararası temaslar hakkında bilgi verdi.

Bakanlığın vizyonunun 50 yıldan bu yana uluslararası kamuoyunun gündeminde olan Kıbrıs sorununun bir an önce adil, kalıcı ve kapsamlı bir anlaşamaya varılarak neticelendirilmesi yönünde olduğunu anımsatan Nami, bakanlığın bu konuda izlediği siyasete vurgu yaptı.

Nami şöyle devam etti:

“Yürüttüğümüz çalışmalarımızın başıca hedeflerini ülkemizin uluslararası alanda temsilinin ve ülkemiz üzerindeki izolasyonun kaldırılmasının sağlanması, halkımızın maruz bırakıldığı kısıtlamaların bertaraf edilmesi, siyasi, ekonomik, kültürel, diplomatik alanlarda ikili ve çok taraflı ilişkilerimizin geliştirilmesi ve Kıbrıs sorununa ilişkin pozisyonumuzun üçüncü taraflara anlatılarak eşit hak ve çıkarlarımızın savunulması oluşturuyor. Bakanlığımız Kıbrıs konusundaki güncel gelişmeler hakkında sivil toplum örgütlerine bilgi vermeyi görev edinmiş ve bu düşünceden hareketle birçok sivil toplum örgütü, sendika ve dernek yetkilileriyle gerçekleştirilen çalışmalar ve müzakere sürecine ilişkin son gelişmeler hakkında düzenli olarak bilgilendirme toplantıları düzenlemiştir.”

Nami, “Dışişleri Bakanlığı ada çevresindeki hidrokarbon kaynakları üzerinde tek taraflı olarak çalışma yürüten Kıbrıs Rum tarafının bu tek yanlı girişimi karşında önlem almak zorunda kalan Türk tarafının girişimlerini mazeret göstererek müzakere masasını terk etmesinin yanlış olduğunu duyurma yönünde azami gayret sarf etmektedir” dedi.

Bakan Nami konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“Dışişleri Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği temaslarda Kıbrıs konusuna ilgi duyan çevrelere Kıbrıs Rum tarafının bu mazeretinin yersiz olduğunu ve müzakerelerin kaldığı yerden devam etmesinin öneminin bilinciyle bu uzlaşmaz tutumlarını değiştirilmesi yönünde teşvik edilmeleri gerektiği ortaya kondu.”

Bakan Nami, Dışişleri Bakanlığı’nın özellikle Avrupa Birliği başta olmak üzere yurt dışında önemli temaslarda bulunduğunu kaydetti. Nami, hellimin ülkedeki üretimin önemli kısmını teşkil ettiğini de kaydederek, hellimin Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tescili için yapılan girişimlere değindi.

Nami, bütçe görüşmesi sırasında yurtdışında gerçekleştirdiği temaslar ve görüştüğü yetkililer hakkında bilgi verdi.

Nami, “2014 yılında bakanlığımızın gerçekleştirdiği en önemli icraatlar arasında yurtdışı uygulama birimlerimize bir yenisini katmak yer aldı. Bu bağlamda KKTC Budapeşte temsilciliği faaliyetlerine başladı” dedi.

Özdil Nami, başkentlerde yeni temsilcikler açılması yönündeki çalışmaların sürdüğünü söyledi, Bakanlığın koordinasyonluğunda yürütülen diğer etkinlikler hakkında da detaylı bilgi verdi.

Bakan Nami, Dışişleri Bakanlığı’na ait yeni bir internet sayfası tasarlandığını da anlatarak, bakanlığın çevre düzenlemesinin de modern standartlara ulaştığını, personelin motivasyonu açısından bakanlık binasında gerekli lojistik iyileştirmeler yapıldığını kaydetti.

Öte yandan Nami, yurt dışında personel görevlendirmesine ilişkin Atama Tüzüğü yetkili Sendikalarla işbirliği içerisinde geçirildiğini belirterek, bunun çalışanlara daha huzurlu çalışma ortamı yarattığını kaydetti.