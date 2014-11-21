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2015 Bütçe Görüşmeleri... Gündem İçişleri Bütçesi

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 181 milyon 261 bin 773 TL olarak öngörülen İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülüyor.

2015 Bütçe Görüşmeleri... Gündem İçişleri Bütçesi

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 181 milyon 261 bin 773 TL olarak öngörülen İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülüyor.

21 Kasım 2014 Cuma 17:59
2015 Bütçe Görüşmeleri... Gündem İçişleri Bütçesi
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ GÖRÜŞÜLÜYOR

TATAR: “BELEDİYELERİN SATIN ALIMLARINI SAYIŞTAY DENETİMİNDE YAPMASI GEREKİR”

ÇAVUŞOĞLU: “İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İCRAAT ORTAYA KOYAMIYOR

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 181 milyon 261 bin 773 TL olarak öngörülen İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülüyor.

Komite toplantısına İçişleri Bakanı Teberrüken Uluçay ile bakanlık bürokratları da katılıyor.

TATAR: “MÜŞAVİR MAAŞLARI KALEMİ ARTTI”

Görüşmede ilk sözü alan Komite Başkan Yardımcısı, UBP Milletvekili Ersin Tatar, bütçenin önemli bir açıkla yıla başladığını söyleyerek, müşavir maaşları kaleminin arttığına işaret etti.

Belediyelerin satın alımlarını Sayıştay denetiminde gerçekleştirmesi gerektiğini söyleyen Tatar, tapu ve kadastro faaliyetleri hakkında bilgi istedi.

Tatar, trafik radarlarından elde edilen gelirler ve muhtarlara ödenen ödenekler konusunda da bilgi talep etti.

ÇAVUŞOĞLU: “BAKANLIK ZAFİYETE UĞRADI”

UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu ise konuşmasında, kendi hükümet dönemlerinde bakanlığı belirli bir noktaya getirdiklerini ancak şimdiki hükümetin bakanlığı zafiyete uğrattığını iddia etti.

Hükümet programında verilen sözlerin yerine getirilmediğini iddia eden Çavuşoğlu, UBP hükümeti döneminden çok sayıda müşavir olmasına rağmen bu kişilerin müşavirlikte bırakıldığını ve bakanlığın müşavirlik giderlerinde önemli artış olduğunu söyledi.

Bakanlığın performansının düşük olduğunu savunan ve bunu bütçedeki verilere dayandıran Çavuşoğlu, Bakanlığa bağlı kurumların faaliyetlerinin yetersiz olduğunu savundu.

Belediyelere ayrılan tadil ödeneğiyle neden sadece 3 CTP’li belediyeye katkı yapıldığını soran Çavuşoğlu, diğer bütçe kalemleri kullanılmazken bu kalemin tamamının kullanıldığını söyledi.

Dr. Küçük’ün anısını yaşatmak adına bütçeden ayrılan payın hiç kullanılmadığını ve şehit çocuğu arsalarının altyapılarının yapılmadığını söyleyen Çavuşoğlu, bu eleştirileriyle ilgili bütçe rakamlarını da verdi.

Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Uluçay’ın kendisine cevap verirken rakamlarla konuşmadığı takdirde sadece “masal okumuş” olacağını söyledi.

Ülkesel fiziki planla ilgili hiçbir çalışma yürütülmediğini söyleyen ve bu durumu eleştiren Çavuşoğlu, Merkezi Cezaevi’ne son hükümet döneminde hiçbir tadilat yapılmadığını ifade etti.

Çavuşoğlu, Cezaevi’nde huzur kalmadığını da savundu.

E-devlet uygulamalarının hayata geçirilmediğini söyleyen Çavuşoğlu, kendi dönemlerinde getirdikleri uygulamalara değindi.

“İCRAAT ORTAYA KONAMIYOR”

İçişleri Bakanlığı’nın ortaya icraat koymadığını iddia eden Çavuşoğlu, Bakan Uluçay’ı icraatlarını açıklamaya çağırdı.

Çavuşoğlu daha önce hazırladıkları Basın Etiği Yasa Taslağı’nı da, ilgili yerlere iletilmek üzere bir Meclis görevlisine sundu.

İçişleri Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplantısının geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

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Cumhuriyet Meclisi EkonomiMaliyeBütçe Ve Plan Komitesi’nde 181 Milyon 261 Bin 773 TL Olarak öngörülen İçişleri Bakanlığı Bütçesi Görüşülüyor.
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