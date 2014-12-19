Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.324
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

2014 Sonbahar Patates Üretim Dönemi Fona Beyan Edilen Sonbahar Patates Alanları Çalışmaları Tamamlandı

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdür Vekili Savaş Uzun, “2014 Sonbahar Patates Üretim Döneminde Genel Tarım Sigortası Fonu”na beyan edilen sonbahar patates alanlarının köy ve arazi bazında incelenerek çalışmaların tamamlandığını duyurdu.

2014 Sonbahar Patates Üretim Dönemi Fona Beyan Edilen Sonbahar Patates Alanları Çalışmaları Tamamlandı

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdür Vekili Savaş Uzun, “2014 Sonbahar Patates Üretim Döneminde Genel Tarım Sigortası Fonu”na beyan edilen sonbahar patates alanlarının köy ve arazi bazında incelenerek çalışmaların tamamlandığını duyurdu.

19 Aralık 2014 Cuma 15:13
2014 Sonbahar Patates Üretim Dönemi Fona Beyan Edilen Sonbahar Patates Alanları Çalışmaları Tamamlandı
banner238

ASKI LİSTELERİ PAZARTESİ ASKIYA ALINACAK

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdür Vekili Savaş Uzun, “2014 Sonbahar Patates Üretim Döneminde Genel Tarım Sigortası Fonu”na beyan edilen sonbahar patates alanlarının köy ve arazi bazında incelenerek çalışmaların tamamlandığını duyurdu.

Uzun tarafından yapılan yazılı açıklamada, askı listelerinin 22-26 Aralık tarihleri arasında her iki tarih de dahil olmak üzere köy kahvehanesi veya muhtarlığında askıya alınacağı, itirazların 26 Aralık Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Tarım Sigortası Fonu’na yapılabileceği belirtildi.

İtirazda bulunmak durumunda olan beyan yapan patates üreticilerinin ne şekilde itirazda bulunabileceklerinin askı listeleri üzerinde bulunan duyuruda belirtileceği ve itirazların Lefkoşa Merkez’de Genel Tarım Sigortası Fonu’na yapılacağı kaydedildi.

Askı Listelerine itiraz edilmemesi halinde listelerdeki bulgular doğru kabul edilecek.

Komite tarafından patates olarak saptanan parseller 2014–2015 üretim yılında münavebe yapılmış parsel olarak işlem görecek, bu parsellere tahıl ekilmesi halinde gübre kullanma mecburiyeti aranmayacak.

Askıya alınan 2014 sonbahar patates üretimi yapılan köyler şöyle:

Mağusa kazası:  1-Mağusa, 2-İncirli, 3-Beyarmudu, 4-Akdoğan, 5-Düzce, 6-Türkmenköy, 7-Güvercinlik, 8-Yıldırım, 9-Tatlısu, 10-Akova, 11-Çayönü

İskele kazası: 1- Gelincik, 2-Derince, 3-Yeşilköy, 4-Yeni Erenköy, 5-Boğaziçi, 6-Boltaşlı

Güzelyurt kazası:  1-Güzelyurt, 2-Bostancı, 3-Aydınköy, 4-Güneşköy, 5-Kutrafa, 6-Şahinler, 7-Zümrütköy, 8-Gaziveren, 9-Yeşilyurt, 10-Taşpınar, 11-Akçay, 12-Doğancı, 13-Taşköy” 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim