2014 Sonbahar Patates Üretim Dönemi Fona Beyan Edilen Sonbahar Patates Alanları Çalışmaları Tamamlandı

ASKI LİSTELERİ PAZARTESİ ASKIYA ALINACAK

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdür Vekili Savaş Uzun, “2014 Sonbahar Patates Üretim Döneminde Genel Tarım Sigortası Fonu”na beyan edilen sonbahar patates alanlarının köy ve arazi bazında incelenerek çalışmaların tamamlandığını duyurdu.

Uzun tarafından yapılan yazılı açıklamada, askı listelerinin 22-26 Aralık tarihleri arasında her iki tarih de dahil olmak üzere köy kahvehanesi veya muhtarlığında askıya alınacağı, itirazların 26 Aralık Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Tarım Sigortası Fonu’na yapılabileceği belirtildi.

İtirazda bulunmak durumunda olan beyan yapan patates üreticilerinin ne şekilde itirazda bulunabileceklerinin askı listeleri üzerinde bulunan duyuruda belirtileceği ve itirazların Lefkoşa Merkez’de Genel Tarım Sigortası Fonu’na yapılacağı kaydedildi.

Askı Listelerine itiraz edilmemesi halinde listelerdeki bulgular doğru kabul edilecek.

Komite tarafından patates olarak saptanan parseller 2014–2015 üretim yılında münavebe yapılmış parsel olarak işlem görecek, bu parsellere tahıl ekilmesi halinde gübre kullanma mecburiyeti aranmayacak.

Askıya alınan 2014 sonbahar patates üretimi yapılan köyler şöyle:

Mağusa kazası: 1-Mağusa, 2-İncirli, 3-Beyarmudu, 4-Akdoğan, 5-Düzce, 6-Türkmenköy, 7-Güvercinlik, 8-Yıldırım, 9-Tatlısu, 10-Akova, 11-Çayönü

İskele kazası: 1- Gelincik, 2-Derince, 3-Yeşilköy, 4-Yeni Erenköy, 5-Boğaziçi, 6-Boltaşlı

Güzelyurt kazası: 1-Güzelyurt, 2-Bostancı, 3-Aydınköy, 4-Güneşköy, 5-Kutrafa, 6-Şahinler, 7-Zümrütköy, 8-Gaziveren, 9-Yeşilyurt, 10-Taşpınar, 11-Akçay, 12-Doğancı, 13-Taşköy”