2014- 2015 Hanehalkı Bütçe Anket Çalışmaları Sürüyor

Devlet Planlama Örgütü (DPÖ), hanehalklarının tüketim kalıplarında ve harcama alışkanlıklarında zaman içinde meydana gelen değişikliklerin belirlenmesi ve böylece Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) hesaplamalarına temel teşkil eden tüketim yapısının güncelleştirilerek fiyat endekslerine yansıtılması, hanehalklarının gelir düzeyleri ile sosyo-ekonomik yapılarının saptanmasını amaçlayan “2014- 2015 Hanehalkı Bütçe Anketi” için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Bu kapsamda 2014- 2015 Hanehalkı Bütçe Anketi için 2’nci dönem adres blok tarama çalışmalarına 10 Aralık’ta başlanacağı, bu çalışmaların 21 Aralık’a kadar devam edeceği açıklandı.

KKTC genelinden seçilmiş çeşitli yerleşim yerlerinde yapılacak adres tarama çalışmasında DPÖ İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından görevlendirilen anketörlerin üzerlerinde isimlerinin ve görev bölgelerinin yazılı olduğu mühürlü yaka kartı taşıyacağı kaydedildi.

Müsteşar Ödül Muhtaroğlu, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, halkın kendi ikamet ettiği sokakta ve/veya konutta bu araştırmanın yapılması durumunda, görevli anketörlere yardımcı olmaları isteyerek, yöneltilen sorulara doğru yanıt verilmesinin çalışmanın başarılı sonuçlanması için önemine dikkat çekti.

2014–2015 Hanehalkı Bütçe Anketi alan çalışmalarının Ekim ayında başladığını ve bir yıl süreceğini kaydeden Muhtaroğlu, anketle ülkedeki hanehalklarının tüketim kalıplarında ve harcama alışkanlıklarında zaman içinde meydana gelen değişikliklerin belirlenmesinin hedeflendiğini söyledi.

Müsteşar Muhtaroğlu bu anketle ayrıca Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) hesaplamalarına temel teşkil eden tüketim yapısının güncelleştirilerek fiyat endekslerine yansıtılması, hanehalklarının gelir düzeyleri ile sosyo-ekonomik yapılarının saptanmasının amaçlandığını da belirtti.

Alan uygulaması öncesinde adres güncellemeleri yapıldığını kaydeden Ödül Muhtaroğlu, 10 Aralık – 21 Aralık tarihleri arasında, ikinci dönem blok tarama alan uygulaması gerçekleştirileceğini kaydetti.

Güncel adres çerçevesi kullanılarak Hanehalkı Bütçe Anketi’nde 2’nci altı aylık dönemde anket uygulanacak örnek haneler tespit edileceğini ifade eden Muhtaroğlu, ikinci dönem adres blok tarama çalışmasının, DPÖ İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından görevlendirilmiş kamu görevlisi 70 Anketör tarafından yapılacağını söyledi.

Muhtaroğlu, yazılı açıklamasında “bu çalışmayla ilgili, şikâyet veya önerilerin 228 76 53 numaralı telefona veya dpo@devplan.org adresine bildirilebileceğini söyledi.