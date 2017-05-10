'2013 Yılı Polis Terfilerini Araştırma Komitesi' Toplandı..



Cumhuriyet Meclisi'nde bugün saat 9'da toplanan Komite'de UBP Milletvekili Dr.Erdal ÖZCENK başkanlık ederken, CTP Milletvekilleri Erkut ŞAHALİ ve Dr.Salih İZBUL ile UBP Milletvekili Esat Ergün SERDAROĞLU ve DP Milletvekili Hüseyin AVKIRAN ALANLI da üye olarak bulunuyor..Komite bugünkü çalışmasına, 2013 yılında gerçekleşen terfilerde haklarının yendiği iddiasında olan Polisleri dinleyerek devam etti..Komite Başkanı UBP Milletvekili Dr.Erdal ÖZCENK, mevcut iddialara ışık tutacak olan 2013 yılında gerçekleştirilen sözlü sınav esnasındaki ses kayıtlarını, Araştırma Komitesi olarak Polis Genel Müdürlüğü'nden talep ettiklerini ancak Polis Yöneticileri'nin bu kayıtları teslim etmeyi tercih etmediklerini belirtti..Komite Üyesi CTP Milletvekili Erkut ŞAHALİ de toplantıda söz alarak, ortadaki iddiaların çok ciddi iddialar olduğunu ve de sağlam delillere dayandığını, Komitenin Polis Genel Müdürlüğü'nden ses kayıtlarını talep ettiğini ancak Polis Yöneticileri'nin olumsuz cevap verdiğini, Millet adına araştırma yapan Meclis'e karşı sergilenen bu tutumu doğru bulmadığını, oysa gerçeklerin ortaya çıkması adına ses kayıtlarının çok önemli olduğunu, hakikatlerin ortaya çıkmasından kimsenin korkmaması gerektiğini, ayrıca geciken adaletin adalet olmadığını, 4 yıla yaklaşan bir süredir Yargı'nın 2013 terfilerinin kararını neticelendirmediğini, geçtiğimiz yıllar içerisinde de bir Polis Subayı'nın haksızlık yapıldığı iddiası ile dava açtığını, davasının 9 yıl sürdüğünü, bu kişinin Mahkeme tarafından haklı bulunduğunu ancak Polis Örgütü Yöneticileri'nin Anayasa'da belirtilen "Tüm kişi ve kurumlar, tüm Mahkeme kararlarını derhâl uygulamak zorundadırlar" Amir hükmüne uymayarak bu Polis Subayı'na yasal hakkını iade etmediklerini, 2013 terfilerinin açıklanmasından bir kaç gün sonra da bu kişinin vefat ettiğini ve ailesi tarafından Polis Örgütü aleyhine tazminat davası açıldığıı, bu davada da Mahkeme'nin Polis Örgütü'nü tazminat ödemeye mahkûm ettiğini, bu olayın kamu vicdanında halen daha bir yara olarak durduğunu ve Meclis Araştırma Komitesi'nin hazırlayacağı raporun Yargı'ya da mesaj verici bir nitelikte olması gerektiğini söyledi..Toplantıda söz alan Komite Üyesi CTP Milletvekili Dr.Salih İZBUL, Polis Örgütü'nün topluma hizmet veren en önemli kurumlardan bir tanesi olduğunu ve kendi içerisindeki huzursuzlukların giderilmediği takdirde, vatandaşa sağlanması gerekilen huzuru da doğal olarak sağlayamayacağını, 2013 yılında gerçekleşen terfilerin dört yıldır halen daha tartışıldığını, bu konuda 2013 yılında kendisinin de başkan olarak bulunduğu komitede; bu terfilerle ilgili o günlerde birçok usûlsüzlük tespit ettiklerini, bu terfilerin davalık olduğunu ancak aradan geçen dört yıla rağmen davaların henüz neticelenmediğini, geçtiğimiz günlerde de bu terfilerle ilgili Meclis olarak kendilerine yeni bilgilerin ulaştığını ve bu yeni bilgiler ışığında Meclis'in oy birliği ile almış olduğu karar neticesinde yeni bir komite kurulduğunu ve yeni komitenin, bir önceki komitenin devamı olacağını, ayrıca bu ciddi iddiaların araştırılması ve varsa ortaya çıkacak olan yanlışlıkların Polis Yöneticileri tarafından düzeltilmesine kadar; yeni terfiler amacıyla Meclis'te bekletilen 'Polis Örgütü 2017 Değişiklik Yasa Tasarısının' gündeme alınmaması gerektiğini belirtti..Komite, bazı Polisler'in bilgisine başvurduktan sonra; Polis Yöneticileri'nin vermeyi reddettiği ancak başka resmi kanallardan temin edilen 'Sözlü Sınav Esnasındaki Ses Kayıtlarını' incelemek üzere bugünkü çalışmalarını tamamladı..