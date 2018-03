2012 iş dünyasının seçim yılı olacak

Gelecek yıl iş dünyasının en etkin örgütlerinde zorlu seçimli genel kurullar yaşanacak.TÜSİAD’tan TUSKON’a, İTO’dan İSO’ya ekonominin en etkin sivil toplum örgütlerinde başkanlık koltukları büyük ihtimalle yeni isimlere emanet edilecek.



Erken olsa da, bu seçimler ve yeni başkanlar ile ilgili olarak birçok örgütte kulisler yapılmaya ve yeni isimler telaffuz edilmeye başlandı bile. Özellikle 365 sanayi ve ticaret odasında pek çoğu iki dönemdir başkanlık yapan isimlerin yerine yeni yüzler gelecek.



Seçim yarışının yaşanacağı iş örgütlerinde son durum ve kulislerde geçen isimlere ilişkin değerlendirmeler şöyle:

TÜSİAD:



Gözler Boyner’in kararında



Yönetiminde iş dünyasının ağır toplarının yer aldığı Türk Sanayici ve İşadamları Derneği’nde (TÜSİAD) 2012 yılında yeni bir döneme girilecek. Henüz genel kurula aylar var fakat her zaman olduğu gibi kulislerde şimdiden projektörler adaylara tutulmuş durumda. Ocak ayında genel kurula gitmeye hazırlananTÜSİAD’da başkanlık için farklı kesimlerden pek çok ismin adı geçiyor.



Başkan Ümit Boyner verdiği demeçlerde ikinci defa başkan adayı olmayacağını çokça dillendirdi. O nedenle ikinci dönem başkanlığa gelmesi zor gibi. Fakat bunu resmen ilan edebilecek mi göreceğiz. Çünkü ikinci dönem için Boyner’e duygusal baskı yapıldığı biliniyor. Kulislerde konuşulan pek çok isim arasında en öne çıkan Ferit Şahenk. Daha önce de başkanlık için adı geçen Şahenk’in yanı sıra Haluk Dinçer ve Ethem Sancak gibi isimler de kulislerde dolaşıyor. Bir diğer isim Tayfun Beyazıt’ın ise aday olmak bir yana yönetimdeki görevini bile bırakabileceği konuşuluyor.



Koç ne diyor?



TÜSİAD’ın geçen hafta gerçekleşen Yüksek İstişare Toplantısı’nda Mustafa Koç’a başkanlık için hangi isimler üzerinde durulduğunu soruyoruz. Mustafa Koç

başkanlık için henüz bir isim üzerinde konuşulmadığını aktarıyor. Ümit Boyner’in başkanlık görevini başarıyla yerine getirdiğini ifade eden Koç, “Bu konu zamanı geldiğinde görüşülecektir” demekle yetiniyor.



Yönetim kurulu üyelerinden Erman Ilıcak ise yeni dönem başkanlık koltuğunda yine Ümit Boyner’i görmekten mutlu olacaklarını ifade ediyor. Ümit Boyner’in TÜSİAD’ı başarıyla temsil ettiğini dile getiren Ilıcak, üzerinde konuşulan bir isim var mı yok mu bilemem ama benim gönlümden geçeni sorarsanız yine Ümit

Hanım diyebilirim” diyor.



Sancak: Gündemimde değil



Başbakanlığa yakınlığıyla bilinen ve bir önceki dönemde TÜSİADyönetim kurulunda sosyal işler komisyonu başkanı olarak yer almasına karşılık şu an sadece üye olan Ethem Sancak başkanlık konusunda Ekonomist’e yaptığı açıklamada “Ben şu anda TÜSİAD bünyesinde sadece asil üyeyim. İşlerimin yoğunluğu nedeniyle aktivitelerine bile katılamıyorum aslına bakarsanız. Geçen hafta yapılan yüksek istişare konsey toplantısına da işlerimin yoğunluğu nedeniyle katılamadım” diyor. Şu an gündeminde başkanlık olmadığını da sözlerine ekleyen Ethem Sancak, TÜSİAD başkanlığı konusunda yapılan yakıştırmalar için “Doğmamış çocuğa don biçilmez. Bunları konuşmanın erken olduğunu düşünüyorum” diyerek karşılık veriyor.

MÜSİAD:



Başkanlık, yardımcılardan birine emanet edilecek



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nde de başkanlık koltuğuna yeni bir isim oturacak. İki yılda bir yapılan başkanlık seçimleri en son 2010 yılının nisan ayında yapılmış ve Ömer Cihad Vardan, başkan seçilmişti. İki dönemdir başkanlık yapan Ömer Cihad Vardan’ın tekrar aday olması beklenmiyor.



2012 yılı Nisan ayının üçüncü haftası yapılacak genel kurulda, başkanlık koltuğuna yardımcılardan Mehmet Nuri Görenoğlu, Nail Olpak, Mehmet Develioğlu, Murat Kalsın ve Ali Reis Topçu’dan birinin oturması bekleniyor. Daha önce yaptığımız görüşmelerde başkanlık için kriterin bilgi, beceri ve çalışma olduğunu aktaran Ömer Cihad Vardan, “Kim çalışırsa o başkan olur. Neticede başkanlık döneminde işiniz ve eşinizden ayrılıyorsunuz bir yerde. Ben başkan olduktan sonra işimde belli oranda performans kaybı yaşadım. Hatta bir yerde yakın çalışma arkadaşım olan dayım ‘Sen MÜSİAD için yaptığın çalışmayı kendi işin için yapsan kim bilir nerelerde olurdun’ diyor. Hangi arkadaşımız çalışır da bu pozisyonun gereklerini yerine getirirse önümüzdeki dönem o başkan olur” diye konuşuyor.

TABA/AmCham:



Başkanlık için üç adayın ismi geçiyor



Türkiye-ABD ilişkileri açısından önemli bir köprü görevi gören Türk Amerikan İşadamları Derneği’nin (TABA /AmCham) başkanlık koltuğu 2004 yılından beri Uğur Terzioğlu’na emanet. Türk ve Amerika kanadının iletişiminde merkez noktada yer alan bir isim olan Uğur Terzioğlu’nun yerine geçecek isim şüphesiz omuzlarında büyük bir görevi de taşıyacak. Başkanlık için adı geçen isimlerse rekabetin kıyasıya olacağını gösteriyor. Kulislerde adı geçen isimlerden biri Ahmet Çalık’ın yeğeni ve GAP İnşaat AŞ yönetiminde yer alan Ahmet Taçyıldız. TABA’da şu an dokuz genel başkan yardımcısından biri olan Taçyıldız’ın yanı sıra Ulusoy Uluslararası Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alican Ulusoy’un da başkan olabileceği ifade ediliyor. Alican Ulusoy, İstanbulAlman Lisesi mezunu ve Amerika Continental Üniversity’de işletme ve yönetim bilimlerini okudu. TABA’da başkan yardımcısı olarak yer alan Ulusoy’un yanı sıra en güçlü aday ise Eclipse Aerospace Havacılık AŞ yöneticisi Ekim Alptekin. Amerikan Senatosu’nda çalışmış olan Alptekin, 2008 yılında iflas edenabd’li özel uçak üreticisi Eclipse satın alan bir girişimci aynı zamanda.



TOBB:



Başkanlık yarışı 2013’te



Türkiye’nin en büyük iş örgütlerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), en son genel kurulunu geçtiğimiz mayıs ayında yaptı. Ancak seçimsiz olarak gerçekleşen 66. Genel Kurulu’n ardından başkanlık yarışı 2013’te start alacak. Kanun gereği seçimlerin 4 yılda bir yapıldığı TOBB’da Rifat Hisarcıklıoğlu, üç dönemdir başkanlık görevini sürdürüyor. Mayıs 2002 tarihinde yapılan seçimlerde TOBB Başkanı olarak seçilen Hisarcıklıoğlu, 2005 yılında yapılan seçimlerde tekrar başkan seçilmişti. 365 oda ve borsayı kapsayan TOBB’da 2009 yılında yapılan genel kurulda da üçüncü kez başkan seçilen Hisarcıklıoğlu’nun 2013’te yapılacak seçimlerde aday olması beklenmiyor.



İTO:



Murat Yalçıntaş bırakıyor



Daha önce yapılan başkanlık seçimlerinde renkli görüntülerin yaşandığı istanbull Ticaret Odası’nda seçimler 2012 yılının Kasım ayında olacak.

Aslında seçimlere bir yıl olmasına rağmen odada iki başkan arasında sessiz bir yönetim çekişmesi yaşandığını daha önce yazmıştık. İTO Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş ile Meclis Başkanı İbrahim Çağlar’ın yönetim çekişmesi gelecek yıl Kasım ayında yapılacak seçimle son bulacak. Bu dönem Murat Yalçıntaş aday olmayacak. 2009 yılında yapılan seçimlerde İTO Başkanı Murat Yalçıntaş ile koltuk mücadelesine giren ancak seçimi 23 oy farkla kaybettikten sonra Meclis Başkanı seçilen İbrahim Çağlar ise adı geçen en güçlü adaylardan biri.



İSO:



Tanıl Küçük aday olmayacak



Türkiye’nin en önemli iş örgütlerinden biri olan İstanbul Sanayi Odası’nda da 2012 Ekim ayında başkanlık seçimler olacak. 2009 yılında yapılan seçimlerde yönetim kurulu başkanlığı için iki isim yarışmıştı. Süleyman Orakçıoğlu ve Tanıl Küçük’ün aday olduğu seçimlerde başkanlık yarışını üçüncü kez Küçük kazanmıştı. Ekonomist’e yaptığı açıklamada Tanıl Küçük, tekrar aday olmayacağını söylüyor. “Kanun gereği iki dönemle sınırlı olan görev sürelerinin bir dönem daha uzatılabileceği ifade ediliyor. Fakat öyle bir şey olsa dahi benim başkanlığa tekrar aday olma gibi bir niyetim yok. Uzun dönemdir yapıyorum artık hayırlısıyla layık olan bir arkadaşa bu görevi bırakmak istiyorum” diyor.



Başkanlık seçimleri için kimi meclis üyeleri ise alternatif isimlerin öne çıkarılmasını istiyor. Şu anki yönetime muhalefet olan kimi meclis üyeleri artık yeni dönemde daha aktif olunması ve siyasetle yakın işbirliği yapabilecek, hükümetle yakın çalışabilecek bir ismin başkan olması gerektiğini ifade ediyor.



TGSD:



Mayıs ayında seçime gidecek



Sektörün en etkin kuruluşu olan Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği yıllardır başkanını konsensüsle seçiyor. Daha çok yönetim kurulu listesi üzerinde uzun tartışmalar yapılıyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği’nde (TGSD) ise bayrak yarışı Mayıs ayına sarkacak.



2010 yılında TGSD’nin 17. Genel Kurulu’nda Ahmet Nakkaş'tan bayrağı devralan Cem Negrin, önümüzdeki mayıs ayında muhtemelen görevi bırakacak. Bugüne kadar genel kurullarını hep şubat ayında yaptıklarını fakat bu defa istanbul Moda ve Hazırgiyim Konferansı nedeniyle bu tarihin mayısa ertelenebileceğini ifade eden Cem Negrin, yönetim kurulunda bunun için karar alacaklarını aktarıyor. İkinci dönem başkanlık konusunda henüz net bir karar vermediğini ifade eden Cem Negrin, “Tekrar aday olabilirim. Ancak yönetimde bu işi yapabilecek önemli isimler de var. Derneğimizde başkanlık için kıyasıya bir mücadele ortamı olmadığı için oybirliği ile karar alınıp bu başkanlık sürecinde de birlikte ipi göğüsleriz diye düşünüyorum. Önümüzdeki aylarda yönetim kurulu bir araya gelip isim konusuna karar verecektir” diyor.



GYODER:



Yönetim kurulunun kararı bekleniyor



2012 Ocak ayında genel kurula gitmesi beklenen bir diğer örgüt ise Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER). İki yılda bir başkanlık seçimlerinin yapıldığı GYODER’de yeni dönem için henüz bir isim üzerinde uzlaşılmamış. Şu anki başkan Işık Gökkaya, “Bu bir bayrak yarışı eğer yönetimimiz yeni bir isim üzerinde karar kılarsa üyelerimizde buna katılacaktır. Sektörü yakından tanıyan ve başkanlık yapabilecek bir isim olmasını isteriz” diyor.



TUSKON:



Üyeler Martta seçime gidecek



İki yılda bir genel kurul seçimlerinin yapıldığı TUSKON’da ise seçimler 2012 yılının mart ayında olacak. Üç dönemdir Rızanur Meral’in başkanlık yaptığı TUSKON yönetiminde henüz bir isme karar verilmedi. Başkanlık için dönem sınırlaması olmadığını belirten Rızanur Meral, yeni dönem için henüz net bir kararı olmadığını ancak başkanlığa aday bir ismin de henüz grup içinden çıkmadığını aktarıyor.