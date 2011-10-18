2012 de yeni zamlar gelecek

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bütçe gerçekleşmeleri sonrasında yorumlarına başvurulan Şükrü Kızılot 2012’de yeni vergi artışlarına hazırlıklı olunması konusunda uyarıda bulundu.



Kızılot 3 Kasım tarihinin önemli olduğunu kaydederek bu tarihte gelecek olan Ekim ayı enflasyon rakamlarının belirleyici olacağını söyledi. Bu ay yapılan zamlar ve daha öncesinde doğalgaz ve elektrik tarafında yapılan zamların etkisinin 2-2.5 puanlık bir artış yönünde olması beklenen Ekim ayı enflasyon rakamlarında yeni zamlar konusunda belirleyici olacağını dile getirdi.



15 milyon taşıt kullanıcısını ilgilendiren bir zam haberini gündeme taşıyan Kızılot, motorlu taşıt vergisinde yüzde 10’luk bir artış yaşanacağını söyledi.



Bununla birlikte 22 milyon konut sahibini ilgilendiren bir gelişme de emlak vergisi tarafında yaşanacak. 2012 yılında emlak vergisi mükellefleri yüzde 5 civarında bir zamma tabi olacak.



Damga vergisi harçlar çevre temizlik vergisi gibi vergilerde de yüzde10’luk artış olacağını dile getiren Şükrü Kızılot, trafik cezalarından yüzde 10’luk artış olacağını sözlerine ekledi.