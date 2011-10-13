2012 altının yılı olacak

Bazıları altında balon patladı yorumunda bulunurken, Reuters'ın analiz birimi GFMS'ye göre son çeyrekte altın fiyatları 1.770 dolara çıkacak.

Fiyatlar 2012'de tavan yaptıktan sonra 2013'te düşüşe geçecek EN GÖZDE YATIRIM ARACI Krizde güvenli liman olarak yatırımcıların ilgisini çeken altın, merkez bankalarının da gözde yatırım aracı olmaya devam ediyor. Bu yılın ilk yarısında altın rezervlerini 216 ton artıran merkez bankaları, bu yıl sonuna kadar kasalarına 284 ton daha altın koyacak.

Geçtiğimiz ay, 'Merkez bankalarının net altın rezervi bu yıl 336 ton artar' diyen Reuters analiz birimi GFMS, bu tahminini 500 tona çıkarırken, ajans dördüncü çeyrekte altın fiyatlarının ortalama 1.770 dolar seviyesinde seyretmesini bekliyor.

GEÇEN YILI ÜÇE KATLADI GMFS metal analiz bölümünün başında bulunan Philip Klapwijk 'Eylülde yaptığımız araştırmanın ardından yeni altın alımlarıyla ilgili bilgilere ulaştık. Daha önce 340 ton olur dediğimiz kamu alımlarının 500 tonu bulması beni kesinlikle şaşırtmayacaktır' dedi. Özellikle Euro Bölgesi'ndeki borç sorunları ve global ekonomideki yavaşlama sinyalleriyle geçtiğimiz ay içinde tavan yapan altın fiyatları 1.920 dolara çıkmıştı. 2010'da kamunun net alımları 76 ton olarak hesaplanırken, bu yılın ilk altı ayında rakam 216 tonu buldu.

2013'TE DÜŞÜŞ BAŞLAR Şartların 2012'den itibaren değişebileceğinin altını çizen Klapwijk, 'Eğer piyasalar sakinleşir ve faizler yavaş yavaş yukarı çıkmaya başlarsa, altında da aşağı yönlü bir hareket başlar. 2012 sonunda bu senaryomuz gerçek olabillir. Bu tarihten sonra piyasalar normale dönecek ve faizler yükselecek. Böylece altın fiyatları da 2013'ün başından itibaren düşmeye başlayacak' dedi.

ALTINDAKİ YÜKSELİŞ BUGÜN DE SÜRÜYOR Slovakya'nın Avrupa'nın kurtarma fonuna destek vereceği beklentisi ile Euro güçlenirken ABD doları bazında fiyatlana altın da yükseldi, tırmanışını ikinci gününe taşıdı. Külçe altının onsu yüzde 0.5 kadar tırmanışla 1,684.38 dolara ulaşırken Singapur'da ise yerel saat ile 9.24'te 1,681.48 dolardan işlem gördü. Altının onsu dün 23 eylülden beri en yüksek fiyat olan 1,692.18 doları gördü. Spot gümüşün onsu ise 32.5925 dolarda sabit kalırken paladyumun onsu ise yüzde 1 değer kazanarak 615.25 dolara ulaştı. Spot platinin onsu ise 1,552.65 dolar oldu