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200.000 TL talihlisi belli oldu

8 Haziran 2018 çekilişinde 200.000TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi Hasan Sağol tarafından satılan "45143" numaralı bilete isabet etti.

200.000 TL talihlisi belli oldu

8 Haziran 2018 çekilişinde 200.000TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi Hasan Sağol tarafından satılan "45143" numaralı bilete isabet etti.

08 Haziran 2018 Cuma 23:32
200.000 TL talihlisi belli oldu

8 Haziran 2018 çekilişinde 200.000TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi Hasan Sağol tarafından satılan "45143" numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Haziran 2018 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam gerçekleşti. Çekilişte 200.000TL'lik büyük ikramiye "45143" numaralı bilete isabet etti.

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Devlet Piyangosu’nun bu akşam heyecanla beklenen çekilişinde büyük ikramiye olan 200.000TL, Lefkoşa bayisi Hasan Sağol tarafından satılan "45143" numaralı bilete isabet etti.

18 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 200.000TL ve toplam ikramiye 524.100TL olacak.Bilet fiyatı 15TL olarak yarından (9 Haziran 2018) itibaren satışa sunulacak.

Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan www.kktcpiyangolar.com adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

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