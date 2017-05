20 Yıldır Oğluna Hasret Kaldı



Bugün Mayıs ayının ikinci pazarı ve dünyadaki 66 ülkeyle birlikte KKTC’de Anneler Gününü olarak kutlanıyor. Annelerinizi unutmayın. Süslü kutularda saklanmış pahalı hediyeler değil belki ama bir demet çiçek, içten gelen bir öpücük annelerinizi sevindirmeye yeter.On binlerce anne bu özel günde, kapılarını çalacak, ellerini öpecek evlatlarını dört gözle bekliyor.Binlerce anne içinde, Naciye Cemal Koryürek, bükülmüş beline rağmen yıllara inat Lefkoşa’nın unutulmuş sokaklarından biri olan Yediler bölgesinde, tek başına yaşayan bir anne.Naciye nene,20 yıldır her anneler gününde gözleri kapıda oğlunu bekliyor.Naciye nene 55 yıldır yaşadığı tek göz odasının kapılarını Havadis için araladı.Mahallenin sevilen nenesi kapısı her gün sevenleri tarafından çalınırken, onun en büyük özlemi 20 yıldır yüzünü görmediği oğlu.“12 yaşına gelince üvey annemden kurtulmak için benden 20 yaş büyük birine verdiler beni. İki buçuk sene evli kaldık, sonra askere gitti. Hiç iyi insanlar çıkmadı karşıma. Kocam askerden dönecek diye beklerken esir düştüğü haberi geldi. Aldığım asker karısı maaşı da kesildi, bir tekmede yine sığındığım üvey annemden geldi. Üvey annem kendi annesi ile birlik oldu ve beni evli çok yaşlı çoluk çocuğu olan birine verdiler” diyerek çileli hayatını anlatan Naciye nene, nikâhsız 14 yıl yaşadığı adamdan bir kızı bir oğlu oldu.Yaşamı boyunca hep çile çeken Naciye nene, nikâhsız yaşadığı adamın kendine ve çocuklarına sahip çıkmaması sonucu ortada kaldı. Çocuklarına bakamadığı için yurda vermek zorunda kalan Naciye nene, iş bulup yaşamını düzene koyunca kızını ve oğlunu yanına aldı. 6 sene ayrı kaldığı çocuklarını her gün yurda gidip gördüğünü anlatan Naciye nene, “Oğlumu da kızımı da her gün işe giderken okulun yanında bir çeşme vardı orda buluşup görürdüm.. 30 yaşımdan sonra çocuklarıma hem anne hem baba oldum”dedi.90 yaşındaki Naciye nene, “ben anneyim 20 sene oldu oğlumu görmedim. Nice bayramlar hep bu kapıda bir gün gelecek diye beklerim. Her gün uyanırım bir gün daha biter benim ciğerim yanar, öldüğüm gün bu acıya sebep olanlar benden beter olsun. Oğlumu görmem ama torunlarım sürekli ziyaretime gelir, onlarla avunurum ama ben evladıma sarılmak isterim. Oğlumu görmeden ölürsem ciğerim yanık gidecek görmek isterim oğlumu” dedi.Havadis