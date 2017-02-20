Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Şubat 2017 Cuma 17:28

20 Yerli Ürün Temiz, 14 İthal Ürünün Birinde Limit Üstü Kalıntıya Rastlandı

20 Yerli Ürün Temiz, 14 İthal Ürünün Birinde Limit Üstü Kalıntıya Rastlandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Tarım Dairesi, yerli ve ithal tarımsal ürünlerde yapılan gıda denetimlerinde, 20 yerli ürün temiz çıkarken, 14 ithal ürünün birinde limit üstü kalıntıya rastlandığını açıkladı.

Tarım Dairesi yaptığı yazılı açıklamada, 27 Ocak-2 Şubat döneminde yerli ve ithal tarımsal ürünlerde yapılan gıda denetim sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

20 YERLİ ÜRÜNÜN HEPSİ TEMİZ

Yerli ürünlerde yapılan denetimlerde, enginar, portakal, mandalin, sarma lahana  olmak üzere 20 üründen alınan numunelerin hepsinin temiz çıktığı belirtildi.

14 İTHAL ÜRÜNÜN 13’Ü TEMİZ

Aynı tarihler arasında elma, cennet hurması, cherry domates, üzüm, mantar ve mısır olmak üzere 14 ithal üründen numune alınarak tahlil edildiği belirtilen Tarım Dairesi açıklamasında, bu ürünlerin 13’ünün temiz çıktığı, birinde ise limit üstü kalıntıya rastlandığı ifade edildi.

Limit üstü kalıntı rastlanan ürün hakkında bilgi verilen açıklamada, bu ürünlerin SVS Ltd.’e ait cennet meyvesi olduğu belirtildi. Açıklamada, SVS Ltd.’e ait cennet meyvesi menşeine iade edildiği de kaydedildi. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 Şubat 2017 Cumartesi Gündemi 3 Şubat 2017 Cumartesi Gündemi
Kıbrıs Türk Ebeler Ve Hemşireler Sendikası’ndan Hükümete Çağrı Kıbrıs Türk Ebeler Ve Hemşireler Sendikası’ndan...
Barbaros Şansal'a 3 Yıla Kadar Hapis Cezası İstemi Barbaros Şansal'a 3 Yıla Kadar Hapis Cezası...
ÖZGÜRGÜN: "TÜRKİYE İLE İLİŞKİMİZ KARDEŞLİK VE GÖNÜL İLİŞKİSİ" ÖZGÜRGÜN: "TÜRKİYE İLE İLİŞKİMİZ KARDEŞLİK...
Vatandaşlara Uyarı... Vatandaşlara Uyarı...
El-Sen, Sayıştay Ve Ombudsmanı Göreve Davet Etti El-Sen, Sayıştay Ve Ombudsmanı Göreve Davet Etti
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

3 Şubat 2017 Cumartesi Gündemi
Büyükkonuk Belediyesi tarafından işletilecek The Pine View Büyükkonuk Tesisleri Başbakan Hüseyin Özgürgün...

Haberi Oku