20 Yerli Ürün Temiz, 14 İthal Ürünün Birinde Limit Üstü Kalıntıya Rastlandı

Tarım Dairesi, yerli ve ithal tarımsal ürünlerde yapılan gıda denetimlerinde, 20 yerli ürün temiz çıkarken, 14 ithal ürünün birinde limit üstü kalıntıya rastlandığını açıkladı.

Tarım Dairesi yaptığı yazılı açıklamada, 27 Ocak-2 Şubat döneminde yerli ve ithal tarımsal ürünlerde yapılan gıda denetim sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

20 YERLİ ÜRÜNÜN HEPSİ TEMİZ

Yerli ürünlerde yapılan denetimlerde, enginar, portakal, mandalin, sarma lahana olmak üzere 20 üründen alınan numunelerin hepsinin temiz çıktığı belirtildi.

14 İTHAL ÜRÜNÜN 13’Ü TEMİZ

Aynı tarihler arasında elma, cennet hurması, cherry domates, üzüm, mantar ve mısır olmak üzere 14 ithal üründen numune alınarak tahlil edildiği belirtilen Tarım Dairesi açıklamasında, bu ürünlerin 13’ünün temiz çıktığı, birinde ise limit üstü kalıntıya rastlandığı ifade edildi.

Limit üstü kalıntı rastlanan ürün hakkında bilgi verilen açıklamada, bu ürünlerin SVS Ltd.’e ait cennet meyvesi olduğu belirtildi. Açıklamada, SVS Ltd.’e ait cennet meyvesi menşeine iade edildiği de kaydedildi.