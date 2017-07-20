Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Temmuz 2017 Cuma 07:39

20 Temmuz'u Protesto Etmek İçin Geldiler Birbirilerini Dövdüler!

20 Temmuz'u Protesto Etmek İçin Geldiler Birbirilerini Dövdüler!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

 20 Temmuz'u Protesto Etmek İçin Geldiler Birbirilerini Dövdüler!

20 Temmuz'u protesto etmek için toplanan ELAM sempatizanları, birbirleriyle kavga etti.

Cyprus Mail'de yer alan habere göre dün saat 18.00'den itibaren Lokmacı ve Ledra Palace geçiş noktaları güvenlik önlemi nedeniyle kısa bir süreliğine kapatıldı.

Ledra Palace geçiş noktasının güney tarafında dün akşam saatlerinde toplanan yaklaşık 200 ELAM sempatizanı arasında bulunan APOEL ve Anarthosis Famagusta taraftarları, birbirlerinn takımları aleyhine sloganlar atmaya başladı. İki grubun kısa süre sonra kavga etmeye başlamasıyla birlikte Kıbrıs Rum çevik kuvvet olaya müdahale etti ve ortamı sakinleştirdi.

Bu arada aynı bölgede Yeşil Hattın kuzey tarafında Mehter Marşı çalındığı ve sloganlar atıldığı duyuldu. Gazete, KKTC tarafındaki göstericilere is BM Barış Gücü'nün müdahale ettiğini ifade etti. İddialara göre ELAM Ledra Palace'da gösteri yaparken kuzey tarafından güneye taş atıldı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
20 Temmuzu Protesto Etmek İçin Geldiler Birbirilerini Dövdüler!
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefke’ye petrol dolum tesisi ile rafineri mi? Lefke’ye petrol dolum tesisi ile rafineri mi?
Cumhurbaşkanlığı'nda 4 adımlık plan! Cumhurbaşkanlığı'nda 4 adımlık plan!
Topçuköy Şehitleri Yarın Anılacak Topçuköy Şehitleri Yarın Anılacak
21 TEMMUZ 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 21 TEMMUZ 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
20 Temmuz Özel Çekilişinde 750.000TL'lik Büyük İkramiye "058014" Numaralı Bilete İsabet Etti 20 Temmuz Özel Çekilişinde 750.000TL'lik Büyük...
CUMHURBAŞKANI AKINCI VE EŞİ MERAL AKINCI RESEPSİYON VERDİ CUMHURBAŞKANI AKINCI VE EŞİ MERAL AKINCI RESEPSİYON...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Lefke’ye petrol dolum tesisi ile rafineri mi?

Haberi Oku