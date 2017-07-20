20 Temmuz'u Protesto Etmek İçin Geldiler Birbirilerini Dövdüler!

20 Temmuz'u protesto etmek için toplanan ELAM sempatizanları, birbirleriyle kavga etti.

Cyprus Mail'de yer alan habere göre dün saat 18.00'den itibaren Lokmacı ve Ledra Palace geçiş noktaları güvenlik önlemi nedeniyle kısa bir süreliğine kapatıldı.

Ledra Palace geçiş noktasının güney tarafında dün akşam saatlerinde toplanan yaklaşık 200 ELAM sempatizanı arasında bulunan APOEL ve Anarthosis Famagusta taraftarları, birbirlerinn takımları aleyhine sloganlar atmaya başladı. İki grubun kısa süre sonra kavga etmeye başlamasıyla birlikte Kıbrıs Rum çevik kuvvet olaya müdahale etti ve ortamı sakinleştirdi.

Bu arada aynı bölgede Yeşil Hattın kuzey tarafında Mehter Marşı çalındığı ve sloganlar atıldığı duyuldu. Gazete, KKTC tarafındaki göstericilere is BM Barış Gücü'nün müdahale ettiğini ifade etti. İddialara göre ELAM Ledra Palace'da gösteri yaparken kuzey tarafından güneye taş atıldı.