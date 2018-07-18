20 Temmuz Mersin’de Tören Ve Etkinliklerle Kutlanacak.



KUTLAMALARA MÜCAHİTLER DERNEĞİ’NDEN 5 KİŞİLİK BİR HEYET DE KATILACAK



20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, KKTC Mersin Konsolosluğu tarafından düzenlenen törenlerle Mersin’de de kutlanacak.

KKTC Mersin Konsolosluğu’ndan yapılan açıklamaya göre , 20 Temmuz Cuma günü saat 9.30’da Mersin Cumhuriyet Alanı’nda ve saat 15.00’te Silifke’deki Kıbrıs Barış Harekâtı Şehitleri Hatıra Ormanı’nda tören düzenlenecek.

Mersin’deki tören ve etkinliklere katılmak üzere, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nden beş kişilik heyet 18-22 Temmuz tarihleri arasında Mersin’de bulunacak.

KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, yarın Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Sekreteri Çetin Serez ve beraberindekilerle birlikte resmi ziyaretler gerçekleştirecek.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 44’üncü yıl dönümü nedeniyle 20 Temmuz Cuma akşamı KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu ve eşi Yusuf İnanıroğlu tarafından Mersin Askeri Gazino’da kutlama yemeği verilecek.





