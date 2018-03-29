20 TEMMUZ FEN LİSESİ İLE 9 EYLÜL İLKOKULU’NDAN LTB PAYLAŞIM MUTFAĞI’NA KATKI

20 Temmuz Fen Lisesi ile 9 Eylül İlkokulu öğrencileri, Lefkoşa’da ihtiyaçlı bireyler için yemek yapan Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Paylaşım Mutfağı’na katkıda bulundu.



LTB’den verilen bilgiye göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, 20 Temmuz Fen Lisesi ve 9 Eylül İlkokulu’ndan bir grup öğrenci ve öğretmeni kabul etti.



LTB Başkanı Harmancı kabulde yaptığı konuşmada, “Her koşulda ihtiyaçlı kişilere destek olmaya devam edeceğiz” dedi.



Yapılan yardımın miktarından öte önemli olanının duyarlılık olduğuna vurgu yapan Harmancı, zengin ile fakir arasındaki farkın her geçen gün artmakta olduğunu, kendilerinin de bu olumsuzluğu azaltmaya çalıştığını kaydetti