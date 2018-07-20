20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramının 44. Yılı Kutlanıyor...

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayram’ının 44. yılı dolayısıyla Girne Yavuz Çıkarma Plajı’nda tören düzenlendi.

Törende, ilk olarak denize çelenkler bırakılarak 21 pare top atışı yapıldı ve saygı duruşunda bulunuldu.

Törende KKTC Yelken, Motor, Kürek Federasyonu’na bağlı yatlar tarafından Türkiye Aydıncık’tan getirilen bayraklar Türk askerine teslim edilerek adaya çıkarıldı.

Bayraklar daha sonra İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi. Bunu Yavuz Çıkarma Plajı’nın karşısında bulunan adacıkta yakılan Barış ve Özgürlük Meşalesi’nin asker tarafından sahile çıkarılarak Lefkoşa’daki tören alanına taşınmak üzere Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) öğrencilerine teslim edilmesi izledi.

Tören, Karaoğlanoğlu Şehitliği’nin gezilmesi ve kabirlere çiçek bırakılmasıyla sona erdi.

Törene Cumhurbaşkanlığı’nı temsilen Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Danışmanı Halil Sadrazam, Cumhuriyet Meclisi’ni temsilen Basın, Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Resa Paşaoğlu, Başbakanlığı temsilen Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven, Türkiye Lefkoşa Büyükelçiliği’ni temsilen Uzman Müşavir Gökhan Yazgı, Girne Kaymakam Muavini Zeka Barkut, KTBK’yi temsilen Merkez Komutanı Topçu Albay Cem Kubilay, GKK’yı temsilen Sahil Güvenlik Komutanı Deniz Albay Serdar Sevinç, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Alsancak Belediye Asbaşkanı Nihat Reyhan siyasi parti, dernek, okul ve sivil toplum örgütlerinin başkan ve temsilcileriyle askeri erkan katıldı.

