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20 Temmuz 2017 Perşembe 07:40

20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Yavuz Çıkarma Plajı’nda Törenle Kutlandı

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, Yavuz Çıkarma Plajı’nda düzenlenen törenle kutlandı.

20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Yavuz Çıkarma Plajı'nda Törenle Kutlandı
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20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, Yavuz Çıkarma Plajı’nda düzenlenen törenle kutlandı.

Protokol sırasına göre saat 08.30’da çelenklerin denize bırakılmasıyla başlayan törende, 21 pare top atışı yapıldı, saygı marşı çalındı, saygı duruşunda bulunuldu.

Törende KKTC Yelken, Motor, Kürek Federasyonu’na bağlı yatlar tarafından Türkiye Aydıncık’tan getirilen Bayraklar Türk Askeri’ne teslim edilerek adaya çıkarıldı. Bayraklar daha sonra İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi.

Bunu Yavuz Çıkarma Plajı’nın karşısında bulunan adacıkta yakılan Barış ve Özgürlük Meşalesi’nin asker tarafından sahile çıkarılarak Lefkoşa’daki tören alanına taşınmak üzere Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) öğrencilerine teslim edilmesi izledi.

Tören, Karaoğlanoğlu Şehitliği’nin gezilmesi ve kabirlere çiçek bırakılmasıyla sona erdi.

Törene Cumhurbaşkanlığı’nı temsilen Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Danışmanı Halil Sadrazam, Cumhuıriyet Meclisi’ni temsilen Meclis İdari, Mali, Teknik ve Parlamenter Hizmetler Müdürü Serkan İlseven, Başbakanlığı temsilen Başbakanlık Daire Müdürü Mehmet Kortay, Türkiye Lefkoşa Büyükelçiliği’ni temsilen Çalışma Müşaviri Kayhan Ünal, Girne Kaymakamı Mustafa Erişmen,  KTBK’yi temsilen Merkez Komutanı Topçu Albay Cem Kubilay, GKK’yı temsilen Sahil Güvenlik Komutanı Deniz Albay Serdar Sevinç, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, siyasi parti, dernek, okul ve sivil toplum örgütlerinin başkan ve temsilcileriyle askeri erkan katıldı.

Girne’deki 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına bugün saat 16.00’da Atatürk Anıtı’nda düzenlenecek törenle devam edilecek.

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