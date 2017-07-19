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19 Temmuz 2017 Çarşamba 09:09

20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Mesajları

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, “20 Temmuz Barış Harekâtı’nın, Ada’da tesis edilen barış, istikrar ve huzurun güvencesi olmaya devam edeceğini” belirtti.

20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Mesajları
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DP GENEL BAŞKANI, BAŞBAKAN YARDIMCISI DENKTAŞ: “20 TEMMUZ BARIŞ HAREKÂTI, ADA’DA TESİS EDİLEN BARIŞ, İSTİKRAR VE HUZURUN GÜVENCESİ OLMAYA DEVAM EDECEK”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, “20 Temmuz Barış Harekâtı’nın, Ada’da tesis edilen barış, istikrar ve huzurun güvencesi olmaya devam edeceğini” belirtti.

Denktaş, “20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı” dolayısıyla mesaj yayımladı.

Denktaş mesajında, “20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, Kıbrıs Türkü’nün geleceğini teminat altını almış ayrıca Ada’nın eşit ve ortak sahibi olarak bizleri hürriyete kavuşturmuştur. Böylelikle Kıbrıs Türk halkı tüm dünyaya yıllardır verdiği hak ve hürriyet mücadelesinde baskılara boyun eğmeyeceğini, özgürlük ve bağımsızlığını koruyacağını ispat etmiştir. Bu kararlı mücadelesinde Anadolu halkının Kıbrıs hassasiyeti, Kıbrıs Türk halkını hep çok daha güçlü kılmıştır. 20 Temmuz Barış Harekâtı, Ada’da tesis edilen barış, istikrar ve huzurun güvencesi olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

“KIBRIS’TA KALICI BİR ANLAŞMANIN TEMELİNİ OLUŞTURDU”
 
1974 yılında Yunan ordusunun gerçekleştirdiği “faşist darbe” sonrasında mutlak bir yok oluşla karşı karşıya kalan Kıbrıslı Türklerin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin iki aşamalı harekâtıyla özgürlüğüne kavuştuğunu belirten Denktaş, Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerine bağlı kalarak yapılan bu askeri operasyonun, Kıbrıs’ta kalıcı bir anlaşmanın temelini oluşturduğunu ve “Barış Harekâtı” adıyla anılmayı hak ettiğini vurguladı.

Denktaş, “20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, Kıbrıs Türkü’nün geleceğini teminat altını almış ayrıca Ada’nın eşit ve ortak sahibi olarak bizleri hürriyete kavuşturmuştur. Böylelikle Kıbrıs Türk Halkı tüm dünyaya yıllardır verdiği hak ve hürriyet mücadelesinde baskılara boyun eğmeyeceğini, özgürlük ve bağımsızlığını koruyacağını ispat etmiştir. Bu kararlı mücadelesinde Anadolu halkının Kıbrıs hassasiyeti, Kıbrıs Türk halkını hep çok daha güçlü kılmıştır. 20 Temmuz Barış Harekâtı, Ada’da tesis edilen barış, istikrar ve huzurun güvencesi olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Denktaş, özgürlük ve güvenlik için can veren bütün şehitleri rahmetle, kanını ve terini akıtan muharip gazileri, varoluş mücadelesinin önderi Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve varoluş mücadelesine katılan herkesi saygıyla ve hürmetle andığını belirtti.

“BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN”

Adada 1974’ten beridir devam eden istikrarlı barış ortamının devamının ancak Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin devamı ile mümkün olduğunu kaydeden Denktaş, bu temel ilkenin sonlandırılmasının ancak KKTC’nin tanınmış bir devlet olarak devamı halinde gündeme gelebileceğini belirtti.

Denktaş, mesajında “Adanın iki eşit sahibinden biri olarak bu 20 Temmuz’dan itibaren adada iki siyasi eşit otoritenin varlığını önceden tescil etmeyen hiçbir ortamda görüşme masasına oturmamalıyız. Yaşasın KKTC, yaşasın KKTC’nin özgür çocukları, yaşasın bizi 1974 Mutlu Barış Harekâtı’na taşıyan TMT ruhu ve Türkiye garantisi.  Kıbrıs Barış Harekâtı’nı gerçekleştirerek bu günü Barış ve Özgürlük Bayramı olarak kutlamamızı sağlayan Türkiye Cumhuriyeti yöneticilerine ve Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri’ne bir kez daha şükranlarımızı sunarız. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramımız kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

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