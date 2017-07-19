20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Mesajları

Emekli Mücahitler Derneği, tüm kurum ve kuruluşları dışa karşı uyanık ve birlik beraberlik içinde olmaya davet etti.

EMEKLİ MÜCAHİTLER DERNEĞİ: “TÜM KURUM VE KURUŞLARI HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE OLMAYA DEVAM EDERİZ”

Emekli Mücahitler Derneği, tüm kurum ve kuruluşları dışa karşı uyanık ve birlik beraberlik içinde olmaya davet etti.

Dernek Başkanı Mehmet Salih Direktör, yayımladığı 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı mesajında, mücadelede şehit düşenlere rahmet diledi; mücahitlere ve Türk ordusuna şükranlarını sundu.

Direktör, “Bugünlere gelmenin bize nelere mal olduğunu unutmadık. Atamızın yolundan hiç ayrılmamaya, dışa karşı uyanık olmaya, tüm kurum ve kuruşları her zaman olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik içinde olmaya devam ederiz” dedi.



