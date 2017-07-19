FLAŞ HABER

Magandalar Yakalandı

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Temmuz 2017 Çarşamba 08:02

20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Mesajları

Emekli Mücahitler Derneği, tüm kurum ve kuruluşları dışa karşı uyanık ve birlik beraberlik içinde olmaya davet etti.

20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Mesajları
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

EMEKLİ MÜCAHİTLER DERNEĞİ: “TÜM KURUM VE KURUŞLARI HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE OLMAYA DEVAM EDERİZ”

Emekli Mücahitler Derneği, tüm kurum ve kuruluşları dışa karşı uyanık ve birlik beraberlik içinde olmaya davet etti.

Dernek Başkanı Mehmet Salih Direktör, yayımladığı 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı mesajında, mücadelede şehit düşenlere rahmet diledi; mücahitlere ve Türk ordusuna şükranlarını sundu.

Direktör, “Bugünlere gelmenin bize nelere mal olduğunu unutmadık. Atamızın yolundan hiç ayrılmamaya, dışa karşı uyanık olmaya, tüm kurum ve kuruşları her zaman olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik içinde olmaya devam ederiz” dedi.


 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eğlenmek istedi canından oluyordu Eğlenmek istedi canından oluyordu
TURİZM DEĞİL LAĞIM BAŞKENTİ! TURİZM DEĞİL LAĞIM BAŞKENTİ!
20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı… 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı…
20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Mesajları 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Mesajları
20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı… 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı…
Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Gardiyanoğlu’ndan Açıklama Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Gardiyanoğlu’ndan...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Eğlenmek istedi canından oluyordu

Haberi Oku