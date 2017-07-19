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19 Temmuz 2017 Çarşamba 06:56

20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Mesajları…

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu,&nbsp; KKTC’nin özgürlük ve bağımsızlığa ulaşmasındaki yolun 20 Temmuz’dan geçtiğini belirterek “Mutlu Barış Harekâtı’nda gözünü bile kırpmadan canını feda eden şehitlerimize ve mücadele ruhunu bir an olsun kaybetmeyen herkese minnettarız” dedi.

20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Mesajları…
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SADIKOĞLU: “GÖZÜNÜ BİLE KIRPMADAN CANINI FEDA EDEN ŞEHİTLERİMİZE VE MÜCADELE RUHUNU BİR AN OLSUN KAYBETMEYEN HERKESE MİNNETTARIZ”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, KKTC’nin özgürlük ve bağımsızlığa ulaşmasındaki yolun 20 Temmuz’dan geçtiğini belirterek “Mutlu Barış Harekâtı’nda gözünü bile kırpmadan canını feda eden şehitlerimize ve mücadele ruhunu bir an olsun kaybetmeyen herkese minnettarız” dedi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 43. Yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Sadıkoğlu mesajının, “20 Temmuz tarihinin Türkiye Cumhuriyeti’nin kahraman Türk Ordusu’nun, KKTC’yi Rum’un insafına terk etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği gün olduğunu” belirterek, “Harekât ile birlikte bizi karanlıktan aydınlığa çıkaran, özgürlüğümüze kavuşturan, dönemin Türkiye Başbakanı rahmetli Bülent Ecevit, Kurucu Cumhurbaşkanımız Raif Rauf Denktaş ve mücadele liderimiz Dr. Fazıl Küçük başta olmak üzere, bu uğurda canını hiçe sayan tüm şehitlerimize ve Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesini sonuna kadar sürdüren herkese minnettarız” ifadelerini kullandı.

20 Temmuz’un Denktaş, Küçük, Ecevit ve özgürlük demek olduğunu kaydeden Sadıkoğlu, Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutladı; huzurlu, sağlıklı ve barış içinde bir yaşam dileğinde bulundu.


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